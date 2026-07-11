12 July Rashifal: रविवार को इन 3 राशि वाले भूलकर भी न करें ये गलतियां, बड़े नुकसान के संकेत

आज का राशिफल 12 जुलाई 2026: रविवार को सिंह, वृश्चिक और मकर राशि वालों को धन, वाणी और सेहत के मामलों में बरतनी होगी विशेष सावधानी. भूलकर भी न करें ये गलतियां. जानें सभी 12 राशियों का हाल.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 11, 2026, 11:33 PM IST
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12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल

12 July Rashifal: 12 जुलाई 2026, रविवार को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है. इस दिन प्रदोष व्रत का बेहद शुभ संयोग भी बन रहा है. रविवार का दिन मान-सम्मान, तेज और आरोग्यता के दाता भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है. ज्योतिषीय गणना और ग्रहों के गोचर के अनुसार, कल का दिन सभी राशियों के लिए आसान नहीं रहने वाला है. रविवार को सिंह, वृश्चिक और मकर राशि के जातकों को धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक विवादों के मामलों में विशेष सावधानी बरतनी होगी. आपकी एक छोटी सी लापरवाही बने-बनाए काम बिगाड़ सकती है और आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है. आइए जानते हैं कल सभी 12 राशियों का विस्तृत और सटीक भविष्यफल.

12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल

मेष (Aries): कल सूर्य देव की कृपा से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और पुराना अटका हुआ धन वापस मिल सकता है.

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वृषभ (Taurus): कल का दिन आपके लिए सुखद रहेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा या पिकनिक पर जाने का प्लान बन सकता है. व्यापार में नई योजनाओं को लागू करने के लिए दिन उत्तम है, भविष्य में लाभ होगा.

मिथुन (Gemini): कल आपकी बौद्धिक क्षमता और सूझबूझ से कोई बड़ा पारिवारिक मसला हल हो जाएगा. नौकरीपेशा लोगों को कल छुट्टी के दिन भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. स्वास्थ्य में सुधार होगा.

कर्क (Cancer): कल का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. खर्चों में अचानक बढ़ोतरी होने से मन थोड़ा चिंतित रह सकता है. लेन-देन के मामलों में सावधानी बरतें. शाम को जीवनसाथी के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

सिंह (Leo) – [ALERT]: अपनी ही राशि के स्वामी सूर्य देव का दिन होने के बावजूद कल आपको बेहद सतर्क रहना होगा. अहंकार और अत्यधिक आत्मविश्वास में आकर कोई भी बड़ा व्यावसायिक निर्णय न लें, अन्यथा भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.

कन्या (Virgo): कल भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो कल का दिन कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है.

तुला (Libra): कल का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा. कार्यक्षेत्र में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी. विरोधियों से सावधान रहें और अपनी गुप्त योजनाएं किसी से शेयर न करें.

वृश्चिक (Scorpio) – [ALERT]: कल आपको सेहत के मामले में जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है. पुराना कोई रोग फिर से उभर सकता है. इसके अलावा वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतें, चोट लगने की आशंका है.

धनु (Sagittarius): कल का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा. व्यापार में नए ग्राहकों से जुड़ाव होगा जिससे मुनाफा बढ़ेगा. दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा.

मकर (Capricorn) – [ALERT]: कल आपको पारिवारिक मोर्चे पर तनाव का सामना करना पड़ सकता है. घर के किसी सदस्य के साथ वैचारिक मतभेद गहरे हो सकते हैं, जिससे घर का माहौल बिगड़ेगा. शांत रहें और विवादों को तूल न दें.

कुंभ (Aquarius): कल आपकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी. कला और साहित्य से जुड़े लोगों को कल कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और निवेश के लिए दिन अच्छा है.

मीन (Pisces): कल का दिन आपके लिए उन्नति के नए मार्ग खोलेगा. संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना कानूनी विवाद कल आपके पक्ष में सुलझ सकता है. विष्णु जी की कृपा से मन प्रसन्न और सकारात्मक रहेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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