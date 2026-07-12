13 July Rashifal: सोमवार को सोमवती अमावस्या पर भोलेनाथ बदलेंगे इन राशियों का भाग्य, करियर में खुलेगा तरक्की का रास्ता!

आज का राशिफल 13 जुलाई 2026: सोमवार को सोमवती अमावस्या के महासंयोग पर वृषभ, मिथुन, कन्या और मीन राशि वालों पर बरसेगी भोलेनाथ की महा-कृपा, करियर में खुलेगा तरक्की का रास्ता. जानें सभी 12 राशियों का हाल.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 12, 2026, 9:49 PM IST
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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

13 July Rashifal: 13 जुलाई 2026, सोमवार को आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि है. सोमवार के दिन अमावस्या पड़ने के कारण कल ‘सोमवती अमावस्या’ का बेहद पवित्र और दुर्लभ महासंयोग बन रहा है. शास्त्रों में सोमवती अमावस्या पर स्नान-दान और भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा का अनंत गुना फल बताया गया है. ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों के गोचर के अनुसार, कल का दिन करियर और व्यापार के लिहाज से कुछ राशियों के लिए वरदान साबित होने वाला है. भोलेनाथ की विशेष अनुकंपा से कल वृषभ, मिथुन, कन्या और मीन राशि के जातकों का भाग्य पूरी तरह पलटने वाला है. इन राशियों के जीवन से सभी आर्थिक तंगियां दूर होंगी और करियर में तरक्की के नए व सुनहरे रास्ते खुलेंगे. आइए जानते हैं कल सभी 12 राशियों का विस्तृत और सटीक भविष्यफल.

12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल

मेष (Aries) – [ALERT]: कल आपको अपने स्वभाव और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा. कार्यस्थल पर काम के दबाव के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिससे सहकर्मियों के साथ बहस होने की आशंका है. शांत रहकर काम करें.

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वृषभ (Taurus) – [LUCKY]: सोमवती अमावस्या पर भोलेनाथ की कृपा से आपके करियर को एक नई दिशा मिलेगी. लंबे समय से अटकी हुई कोई व्यावसायिक डील कल अचानक फाइनल हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि से जुड़ा शुभ समाचार मिल सकता है.

मिथुन (Gemini) – [LUCKY]: कल का दिन आपके लिए तरक्की के नए द्वार खोलने वाला साबित होगा. आपकी सोचने की क्षमता और सही निर्णयों से व्यापार में भारी मुनाफा होगा. कला, लेखन या डिजिटल फील्ड से जुड़े लोगों को कल कोई बड़ा और लाभकारी अवसर मिल सकता.

कर्क (Cancer): कल आपका मन धार्मिक कार्यों में अधिक लगेगा. सोमवती अमावस्या के अवसर पर पवित्र नदी में स्नान या दान-पुण्य करना आपके लिए फलदायी रहेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना आवश्यक है.

सिंह (Leo): कल कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशासनिक क्षमता की सराहना होगी. अधिकारी आपके काम से प्रभावित रहेंगे और आपको कोई नई व बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. समाज में आपका मान-सम्मान और दायरा बढ़ेगा.

कन्या (Virgo) – [LUCKY]: कल भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है. नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को कल किसी प्रतिष्ठित कंपनी से इंटरव्यू का बुलावा या जॉइनिंग लेटर मिल सकता है. पुराने कर्जों से मुक्ति मिलने के रास्ते खुलेंगे.

तुला (Libra) – [ALERT]: कल आपको पैसों के लेन-देन और किसी भी तरह के बड़े निवेश से पूरी तरह बचना होगा. किसी के बहकावे में आकर कोई वित्तीय फैसला न लें, अन्यथा पैसा लंबे समय के लिए फंस सकता है. जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें.

वृश्चिक (Scorpio): कल दाम्पत्य जीवन में चल रहे पुराने मनमुटाव महादेव की कृपा से समाप्त होंगे. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. व्यापार के सिलसिले में की गई छोटी यात्राएं कल काफी लाभदायक सिद्ध होंगी.

धनु (Sagittarius): कल आपको अपनी पुरानी कड़ी मेहनत का मनमुताबिक फल मिलेगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. छात्रों के लिए दिन अनुकूल है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग हैं.

मकर (Capricorn): कल आपकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे कार्यक्षेत्र में आपको नए और इनोवेटिव आइडियाज आएंगे. संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिलने की संभावना है, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा.

कुंभ (Aquarius) – [ALERT]: कल आपको वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, दुर्घटना के योग बन रहे हैं. इसके अलावा सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल न बरतें, बाहर के खान-पान से परहेज करें.

मीन (Pisces) – [LUCKY]: व्यापारिक दृष्टिकोण से कल का दिन आपके लिए बेहद भाग्यशाली रहेगा. सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर आपके रुके हुए काम गति पकड़ेंगे. कोई नया स्टार्टअप या प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए कल का दिन सर्वश्रेष्ठ है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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