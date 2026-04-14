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Aaj Ka Rashifal 14 April 2026 Mesha Sankranti Surya Gochar

Aaj Ka Rashifal 14 April 2026: मेष संक्रांति पर सूर्य का महा-गोचर, इन राशियों की खुलेगी किस्मत. जानें मंगलवार का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 14 April 2026: मेष संक्रांति और सौर नववर्ष का प्रारंभ. जानें सूर्य के गोचर से किन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन. पढ़ें मेष से मीन तक का भविष्यफल.

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Aaj Ka Rashifal 14 April 2026: 14 अप्रैल 2026, मंगलवार का दिन बेहद खास है. इस दिन मेष संक्रांति है और इसी के साथ सौर नववर्ष की शुरुआत भी हो रही है. सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे, जिससे कई राशियों के भाग्य का उदय होगा.

मेष (Aries)

सूर्य आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं. आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होगा. सरकारी कार्यों में बड़ी सफलता मिल सकती है.

बदलाव: समाज में आपका कद और पद बढ़ेगा.

सावधानी: अति-उत्साह में किसी का अपमान न करें.

वृषभ (Taurus)

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कल का दिन थोड़ा खर्चीला हो सकता है. स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है. यात्रा के योग बन रहे हैं.

बदलाव: सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ेगा.

सावधानी: कोर्ट-कचहरी के मामलों से दूर रहें.

Gemini (मिथुन)

आय के नए स्रोत खुलेंगे. बड़े भाइयों या मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा. आपकी योजनाएं सफल होंगी.

बदलाव: आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार आएगा.

सावधानी: आलस्य के कारण अवसर हाथ से न जाने दें.

कर्क (Cancer)

कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिलेगा.

बदलाव: पेशेवर जीवन में बड़ा सकारात्मक मोड़ आएगा.

सावधानी: घर और काम के बीच संतुलन बनाएं.

सिंह (Leo)

भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. लंबी दूरी की यात्रा सुखद रहेगी. पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद फलेगा.

बदलाव: आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी.

सावधानी: किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें.

Virgo (कन्या)

कल का दिन थोड़ा सावधानी बरतने वाला है. अचानक कोई बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है. वाणी पर नियंत्रण रखें.

बदलाव: रिसर्च या गुप्त विद्याओं में रुचि बढ़ेगी.

सावधानी: वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें.

तुला (Libra)

बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध सुधरेंगे. अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं.

बदलाव: वैवाहिक जीवन में खुशियां लौटेंगी.

सावधानी: साझेदारी के काम में पारदर्शिता रखें.

Scorpio (वृश्चिक)

दुश्मनों पर आपकी जीत होगी. पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है. ननिहाल पक्ष से सहयोग मिलेगा.

बदलाव: कोर्ट केस या विवाद में आपकी जीत तय है.

सावधानी: खान-पान में लापरवाही न करें.

Sagittarius (धनु)

संतान की ओर से खुशखबरी मिलेगी. शिक्षा और प्रतियोगिता में छात्रों को बड़ी सफलता हासिल होगी.

बदलाव: लव लाइफ में रोमांस और स्पष्टता आएगी.

सावधानी: सट्टेबाजी या जुए से दूर रहें.

Capricorn (मकर)

कल आप प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का विचार कर सकते हैं. माता की सेहत में सुधार होगा.

बदलाव: घरेलू सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी.

सावधानी: प्रॉपर्टी के कागजात ध्यान से चेक करें.

Aquarius (कुंभ)

आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी. छोटी यात्राएं लाभदायक रहेंगी. कम्यूनिकेशन से जुड़े लोगों को फायदा होगा.

बदलाव: आपके काम करने की गति तेज होगी.

सावधानी: भाई-बहनों से विवाद न करें.

Pisces (मीन)

आर्थिक निवेश के लिए दिन बहुत अच्छा है. परिवार में कोई मांगलिक उत्सव हो सकता है.

बदलाव: संचित धन में बढ़ोतरी होगी.

सावधानी: आंखों का विशेष ख्याल रखें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.