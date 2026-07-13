14 July Rashifal: भौम अमावस्या पर इन 3 राशि वालों की पलटेगी किस्मत, बजरंगबली की कृपा से बरसेगा छप्परफाड़ धन!

14 July Rashifal: आज का राशिफल 14 जुलाई 2026: मंगलवार को अमावस्या के महासंयोग पर मेष, सिंह और वृश्चिक राशि वालों पर बरसेगी हनुमान जी की महा-कृपा, मिलेगा छप्परफाड़ धन. जानें सभी 12 राशियों का हाल.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 13, 2026, 10:36 PM IST
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14 July Rashifal: 14 जुलाई 2026, मंगलवार को आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि है, जिसे स्नान-दान और पितृ तर्पण के लिए बेहद पवित्र माना जाता है. मंगलवार का दिन संकटों का नाश करने वाले भगवान हनुमान जी को समर्पित होता है. ज्योतिषीय गणना और ग्रहों के गोचर के अनुसार, कल का दिन कुछ भाग्यशाली राशियों के लिए जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. हनुमान जी की विशेष अनुकंपा से कल मेष, सिंह और वृश्चिक राशि के जातकों को करियर में बड़ी छलांग लगाने का मौका मिलेगा और अचानक बंपर धन लाभ होने के प्रबल योग हैं. वहीं दूसरी ओर, कुछ राशियों को कल गोचर के कारण बेहद सतर्क रहना होगा. आइए जानते हैं कल सभी 12 राशियों का विस्तृत और सटीक भविष्यफल.

12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल

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मेष (Aries) – [LUCKY]: कल हनुमान जी की कृपा से आपके अटके हुए सारे काम तेजी से पूरे होंगे. नौकरी में प्रमोशन या इन्क्रीमेंट का इंतजार कर रहे लोगों को कल कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. व्यापार में भी भारी धन लाभ के संकेत हैं.

वृषभ (Taurus): कल का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे काम समय पर पूरा होगा. पैसों के लेन-देन में थोड़ी सावधानी बरतें और किसी को उधार देने से बचें.

मिथुन (Gemini): कल आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. रचनात्मक और कलात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को कल कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है. सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन खान-पान पर नियंत्रण रखें.

कर्क (Cancer): कल पारिवारिक मामलों को लेकर मन थोड़ा चिंतित रह सकता है. घर के किसी बड़े सदस्य के साथ वैचारिक मतभेद होने की आशंका है. शांत रहकर समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करें.

सिंह (Leo) – [LUCKY]: कल भाग्य का सितारा बुलंदियों पर रहेगा. अमावस्या के दिन आपके द्वारा किया गया निवेश भविष्य में बड़ा मुनाफा देगा. कोर्ट-कचहरी के पुराने मामलों में कल फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है.

कन्या (Virgo): कल का दिन करियर के लिहाज से मिलाजुला रहेगा. कार्यस्थल पर काम का बोझ बढ़ सकता है, जिससे मानसिक तनाव महसूस होगा. शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से मानसिक शांति मिलेगी.

तुला (Libra) – [ALERT]: कल आपको अपने गुस्से और वाणी पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा. ऑफिस में किसी सहकर्मी से तीखी बहस हो सकती है, जिससे आपकी इमेज खराब होने की आशंका है. जोखिम भरे फैसलों से दूर रहें.

वृश्चिक (Scorpio) – [LUCKY]: कल का दिन आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खोलेगा. यदि आप नया वाहन या मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो कल का दिन बेहद शुभ है. बजरंगबली की कृपा से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

धनु (Sagittarius): कल का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा. जीवनसाथी के साथ चल रहे पुराने मतभेद समाप्त होंगे. व्यापारिक दृष्टिकोण से की गई यात्राएं कल काफी लाभदायक सिद्ध होंगी.

मकर (Capricorn) – [ALERT]: कल आपको सेहत के मामले में जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है. पुराना कोई रोग फिर से उभर सकता है, जिससे डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें.

कुंभ (Aquarius): कल आपका मन शांत और आध्यात्मिक कार्यों में अधिक लगेगा. किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने से आपको आत्मिक संतोष मिलेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी, बड़े खर्चे टलेंगे.

मीन (Pisces) – [ALERT]: कल आपको पैसों के मामलों में बेहद संभलकर चलना होगा. किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके बड़ा वित्तीय फैसला या निवेश न करें, अन्यथा भारी नुकसान या धोखाधड़ी के प्रबल योग हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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