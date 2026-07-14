15 July Rashifal: बुधवार से गुप्त नवरात्रि शुरू, इन 3 राशि वालों पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा, भूलकर भी न करें ये गलतियां

आज का राशिफल 15 जुलाई 2026: बुधवार से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ. मिथुन, तुला और मीन राशि वालों को करियर और पैसों के मामलों में बरतनी होगी विशेष सावधानी. जानें सभी 12 राशियों का हाल.

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12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल

15 जुलाई 2026, बुधवार से आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो रहा है. बुधवार का दिन प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है. ज्योतिषीय गणना और ग्रहों के गोचर के अनुसार, आज का दिन करियर और व्यापार के लिहाज से बेहद उथल-पुथल भरा रहने वाला है. जहां कुछ राशियों पर बप्पा और मां दुर्गा की विशेष कृपा बरसेगी, वहीं गोचर के अशुभ प्रभाव के कारण मिथुन, तुला और मीन राशि के जातकों को आज हर कदम फूंक-फूंक कर रखना होगा. इन 3 राशियों की एक छोटी सी भूल करियर और पैसों के मामले में बड़ा नुकसान करा सकती है. आइए जानते हैं आज सभी 12 राशियों का विस्तृत और सटीक भविष्यफल.

12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल

मेष (Aries): आज आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके रुके हुए प्रोजेक्ट्स गति पकड़ेंगे. व्यापार में कोई नया निवेश करने के लिए आज का दिन बेहद शुभ है.

वृषभ (Taurus): आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का योग बन रहा है. सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और समाज में आपकी प्रतिष्ठा में चार चांद लगेंगे.

मिथुन (Gemini) – [ALERT]: आज आपको कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों से सावधान रहना होगा. आपकी किसी गुप्त योजना या काम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है. ऑफिस की राजनीति से खुद को पूरी तरह दूर रखें और अपने काम पर ध्यान दें.

कर्क (Cancer): आज बप्पा की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा. यदि आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ था, तो वह आज वापस मिल सकता है. दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

सिंह (Leo): आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरा रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को आज अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन मौका मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आंखों से जुड़ी कोई छोटी समस्या परेशान कर सकती है.

कन्या (Virgo): आज का दिन करियर के लिहाज से बेहद शानदार रहेगा. अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो आज आपको कोई बड़ा और मनमुताबिक ऑफर मिल सकता है. कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिलेगी.

तुला (Libra) – [ALERT]: आज आपको पैसों के मामले में बेहद संभलकर रहने की जरूरत है. किसी के बहकावे में आकर शेयर मार्केट या लॉटरी में बड़ा निवेश न करें, अन्यथा भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. फिजूलखर्ची से बजट बिगड़ सकता है.

वृश्चिक (Scorpio): आज का दिन आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा. जीवनसाथी के साथ चल रहे पुराने मनमुटाव समाप्त होंगे. शाम के समय परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा.

धनु (Sagittarius): आज व्यापार में आपको नई और लाभकारी पार्टनरशिप के अवसर मिलेंगे, जिससे भविष्य में बड़ा मुनाफा होगा. छात्रों के लिए आज का दिन शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छूने वाला साबित होगा.

मकर (Capricorn): आज आपकी रचनात्मक और सोचने की क्षमता में सुधार होगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपके निर्णयों की तारीफ होगी. किसी पुराने मित्र से अचानक हुई मुलाकात आपके मन को प्रसन्न कर देगी.

कुंभ (Aquarius): आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. मेहनत के अनुपात में फल थोड़ा कम मिल सकता है, जिससे मन में आंशिक असंतोष रहेगा. अपनी सेहत का ध्यान रखें और सुबह योग या ध्यान जरूर करें.

मीन (Pisces) – [ALERT]: आज आपको सेहत और वाहन चलाने के मामलों में बेहद सतर्क रहना होगा. गाड़ी चलाते समय जल्दबाजी न करें, दुर्घटना की आशंका है. साथ ही पारिवारिक कलह से बचने के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.