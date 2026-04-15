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Aaj Ka Rashifal 16 April 2026: मीन राशि में चार ग्रहों की युति से बना चतुर्ग्रही योग, इन राशियों को होगा जबरदस्त लाभ. जानें गुरुवार का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 16 April 2026. मीन राशि में चंद्रमा, शनि, मंगल और बुध की युति से बना चतुर्ग्रही योग. जानें गुरुवार का दिन आपकी राशि के लिए करियर और धन के लिहाज से कैसा रहेगा.

Published date india.com Updated: April 15, 2026 11:49 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com | Edited by Neha Awasthi email india.com
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Aaj Ka Rashifal 16 April 2026: 16 अप्रैल 2026, गुरुवार का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण है. आज चंद्रमा पूरे दिन अपनी मित्र राशि मीन में गोचर करेंगे. मीन राशि में पहले से ही शनि, मंगल और बुध विराजमान हैं, जिससे वहां चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है. वैशाख कृष्ण चतुर्दशी की इस तिथि पर ग्रहों का यह संयोग सभी 12 राशियों के करियर, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य पर गहरा असर डालेगा.

मेष

कार्यक्षेत्र में आपकी बातों को पूरा महत्व दिया जाएगा और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा. दूर-दराज से करियर के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं. सुख-साधनों में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है और माता की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है. अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं.

वृषभ

आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा और धन का आगमन बना रहेगा. मित्रों के साथ व्यवहार में सावधानी बरतें अन्यथा किसी बात पर मतभेद हो सकता है. सामान्य शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव महसूस हो सकता.

मिथुन

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कार्यक्षेत्र में मेहनत के अनुसार फल मिलेगा. लग्नेश बुध के नीच राशि में होने के कारण कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. घर में सुख-दुख का मिलाजुला माहौल रहेगा. अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर काम करना बेहतर होगा.

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कर्क

कार्यक्षेत्र में स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे. भाग्य में आंशिक रुकावटों के बावजूद आय सामान्य बनी रहेगी. सुख-सुविधाओं का लाभ मिलता रहेगा. विद्यार्थियों को मेहनत का उचित परिणाम प्राप्त होगा.

सिंह

करियर में अचानक तरक्की और पदोन्नति के योग बन रहे हैं. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना है. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है. भाग्य का साथ मिलता रहेगा जिससे अटके हुए काम पूरे होंगे. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी.

कन्या

पारिवारिक संबंध और घर के बुजुर्गों के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ संवाद की कमी के कारण कुछ भ्रम की स्थिति बन सकती है. आय बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे. सामाजिक कार्यों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी.

तुला

कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं जिससे काम का दबाव महसूस होगा. पराक्रम और मेहनत के बल पर आप बाधाओं को पार कर लेंगे. वैवाहिक जीवन में छोटी-मोटी समस्याएं आ सकती हैं. विद्यार्थियों को सफलता के लिए अधिक एकाग्रता की आवश्यकता है.

वृश्चिक

पारिवारिक संबंध मधुर रहेंगे और मित्रों व भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा. धन का आगमन बिना किसी बड़ी रुकावट के होता रहेगा. शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए यह बहुत अच्छा समय है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग रहें.

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धनु

चंद्रमा की स्थिति के कारण पराक्रम में कुछ कमी महसूस हो सकती है. छोटी दूरी की यात्राओं में सावधानी बरतें. उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को पढ़ाई में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग का सहारा लें.

मकर

भाग्य का साथ मिलेगा जिससे रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे. कार्यक्षेत्र में सभी गतिविधियां सामान्य रहेंगी. धन का आगमन मध्यम बना रहेगा. आपकी मेहनत और पराक्रम का फल आपको आने वाले समय में जरूर मिलेगा.

कुंभ

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहेगा. मित्रों का सहयोग मिलेगा जिससे कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी. परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी. स्वास्थ्य में थोड़ी नरमी महसूस हो सकती है, अपना ख्याल रखें.

मीन

चंद्रमा का प्रवेश आपकी ही राशि में हो रहा है जिससे आपकी सेविंग्स बढ़ने के प्रबल योग हैं. कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी और धन का प्रवाह बना रहेगा. अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें ताकि काम न बिगड़ें. नई योजनाओं की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें. 

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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