16 July Rashifal: कलंक और घाटे के योग! गुरुवार को इन राशियों के करियर पर मंडरा रहा है संकट, भूलकर भी न लें ये फैसले

आज का राशिफल 16 जुलाई 2026: गुरुवार को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन कर्क, तुला और कुंभ राशि वालों के करियर पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा, हो सकता है भारी घाटा. जानें सभी 12 राशियों का हाल.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 15, 2026, 8:58 PM IST
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12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल

16 July Rashifal: 16 जुलाई 2026, गुरुवार को आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन भी है. ज्योतिषीय गणना और ग्रहों के गोचर के अनुसार, आज का दिन करियर और आर्थिक मामलों में बेहद संवेदनशील रहने वाला है. देवगुरु बृहस्पति के इस दिन कुछ राशियों पर ग्रहों की टेढ़ी नजर के कारण कलंक और भारी आर्थिक घाटे के योग बन रहे हैं. विशेष रूप से कर्क, तुला और कुंभ राशि के जातकों के करियर पर आज बड़ा संकट मंडरा रहा है. आज इन राशियों के लोग नौकरी और निवेश से जुड़े बड़े फैसले लेने से बचें, अन्यथा आपकी एक छोटी सी चूक करियर को गर्त में धकेल सकती है. आइए जानते हैं आज सभी 12 राशियों का विस्तृत और सटीक भविष्यफल.

12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल

मेष (Aries): आज आपके साहस और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. ऑफिस में आपकी कार्यशैली से लोग प्रभावित होंगे. सरकारी अटके हुए काम आज सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे.

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वृषभ (Taurus) – [LUCKY]: आज देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा. व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल होने से मन प्रसन्न रहेगा. नौकरी में प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे.

मिथुन (Gemini): आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. कार्यक्षेत्र में काम का बोझ बढ़ सकता है, जिससे शाम तक थोड़ी थकान महसूस होगी. परिवार के साथ समय बिताना आपके तनाव को कम करेगा.

कर्क (Cancer) – [ALERT]: आज आपको कार्यस्थल पर बेहद संभलकर रहना होगा. आपके विरोधी आपकी छवि खराब करने के लिए कोई साजिश रच सकते हैं, जिससे मान-हानि या कलंक का योग बन रहा है. नौकरीपेशा लोग आज अपने काम से काम रखें.

सिंह (Leo) – [LUCKY]: आज भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा. कोर्ट-कचहरी के पुराने विवादों में राहत मिलने की संभावना है. गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन आपकी आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी.

कन्या (Virgo): आज व्यापार में नए निवेश के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन साझेदारी के कामों में पारदर्शिता बनाए रखें. वैवाहिक जीवन में चल रहा पुराना मनमुटाव आज सुलझ जाएगा.

तुला (Libra) – [ALERT]: आज आपकी राशि में भारी आर्थिक घाटे के योग बन रहे हैं. किसी के बहकावे में आकर शेयर मार्केट या जमीन-जायदाद में बड़ा निवेश न करें. पैसों के लेन-देन में लापरवाही आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है.

वृश्चिक (Scorpio): आज कार्यक्षेत्र में आपको अपनी पुरानी मेहनत का बेहतरीन फल मिलेगा. क्रिएटिव और राइटिंग फील्ड से जुड़े लोगों को कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है. संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी.

धनु (Sagittarius) – [LUCKY]: आज भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा से करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मनचाहा ऑफर मिल सकता है. धन आगमन के स्रोत बढ़ेंगे.

मकर (Capricorn): आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी सूझबूझ से कोई बड़ी समस्या हल होगी, लेकिन सेहत को लेकर थोड़ा सचेत रहें. अचानक कोई बड़ा घरेलू खर्च सामने आ सकता है.

कुंभ (Aquarius) – [ALERT]: आज आपकी वाणी या गुस्से के कारण कार्यस्थल पर बना-बनाया काम बिगड़ सकता है. सहकर्मियों से टकराव की स्थिति बन सकती है, जिससे करियर पर संकट आ सकता है. आज शांत रहें और बड़े निर्णयों को टाल दें.

मीन (Pisces): आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा. रचनात्मक सोच से व्यापार में नई डील हाथ लग सकती है. शाम का समय जीवनसाथी और बच्चों के साथ सुखद बीतेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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