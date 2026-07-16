17 July Rashifal: तिजोरी का रहस्य! शुक्रवार को इन राशियों की दूर होगी तंगी, क्या आपकी कुंडली में भी है धन लाभ का महासंयोग?

आज का राशिफल 17 जुलाई 2026: शुक्रवार को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन मेष, सिंह और तुला राशि वालों की तिजोरी में होगी धन की वर्षा, मां लक्ष्मी की कृपा से दूर होगी आर्थिक तंगी. जानें सभी 12 राशियों का हाल.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 16, 2026, 11:13 PM IST
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12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल

17 July Rashifal: 17 जुलाई 2026, शुक्रवार को आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, जो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन भी है. शुक्रवार का दिन धन, ऐश्वर्य और सुख-समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी मां लक्ष्मी की आराधना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है. ज्योतिषीय गणना और ग्रहों के गोचर के अनुसार, आज का दिन आर्थिक रूप से कई राशियों के लिए बड़े बदलाव लेकर आ रहा है. नवरात्रि के इस पावन शुक्रवार को मां लक्ष्मी की विशेष अनुकंपा से कुछ विशेष राशियों की आर्थिक तंगी दूर होने और बंद किस्मत का ताला खुलने के मजबूत संकेत हैं. विशेष रूप से मेष, सिंह और तुला राशि के जातकों को आज करियर और व्यापार में आकस्मिक धन लाभ हो सकता है. आइए जानते हैं आज सभी 12 राशियों का विस्तृत और सटीक भविष्यफल.

12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल

मेष (Aries) – [LUCKY]: आज मां लक्ष्मी की विशेष कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. लंबे समय से अटका हुआ या डूबा हुआ पैसा आज अचानक वापस मिल सकता है, जिससे आपकी तिजोरी में बरकत आएगी और पुरानी तंगी दूर होगी.

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वृषभ (Taurus): आज का दिन आपके लिए सुख-समृद्धि बढ़ाने वाला रहेगा. भौतिक सुख-सुविधाओं की चीजों पर खर्च होगा, लेकिन आमदनी के रास्ते भी मजबूत रहेंगे. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के सहयोग से आपके सारे पेंडिंग काम समय पर पूरे होंगे.

मिथुन (Gemini) – [ALERT]: आज आपको धन और करियर के मामले में थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. गुप्त नवरात्रि के इस दिन आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं. किसी भी नए दस्तावेज या बिजनेस डील पर बिना सोचे-समझे साइन न करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है.

कर्क (Cancer): आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा. पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण मानसिक तनाव या भागदौड़ बनी रह सकती है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन शाम को परिवार के साथ बिताया समय आपको मानसिक सुकून देगा.

सिंह (Leo) – [LUCKY]: आज भाग्य का सितारा आपके पक्ष में नजर आ रहा है. नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. व्यापार में कोई नया इन्वेस्टमेंट आज आपके लिए भविष्य में बड़े मुनाफे का मार्ग खोलेगा.

कन्या (Virgo): आज व्यापार या काम के सिलसिले में की गई यात्राएं भविष्य में बड़ा लाभ देंगी. जीवनसाथी के साथ चल रहे पुराने वैचारिक मतभेद आज पूरी तरह समाप्त होंगे और आपसी रिश्तों में मधुरता आएगी.

तुला (Libra) – [LUCKY]: आपकी राशि के लिए आज धन आगमन के मजबूत और शुभ योग बने हुए हैं. यदि आप नया बिजनेस शुरू करने या किसी सुरक्षित योजना में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा.

वृश्चिक (Scorpio) – [ALERT]: आज आपको धन से ज्यादा अपनी सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है. खान-पान में लापरवाही के कारण पेट या सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. बाहर के भोजन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.

धनु (Sagittarius): छात्रों और युवाओं के लिए आज का दिन करियर में सफलता लेकर आएगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है. वरिष्ठों का समय पर मिला मार्गदर्शन आपके बेहद काम आएगा.

मकर (Capricorn): आज कार्यक्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत और लगन का बेहतरीन फल मिलने का समय है. अधिकारी वर्ग आपके काम और निर्णयों की सराहना करेंगे. घर-परिवार में किसी धार्मिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है.

कुंभ (Aquarius) – [ALERT]: आज आपको पैसों के लेन-देन में अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी. किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करके बड़ा कर्ज या उधार न दें. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण न रखने से आपका मासिक बजट पूरी तरह डगमगा सकता है.

मीन (Pisces): आज का दिन आपके लिए कोर्ट-कचहरी और कानूनी मामलों में बड़ी राहत लेकर आएगा. लंबे समय से अटका हुआ कोई विवाद आज आपके पक्ष में हल हो सकता है, जिससे मन का भारी बोझ हल्का होगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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