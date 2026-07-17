18 July Rashifal: टूट गया राहु-केतु का सबसे बड़ा मायाजाल! शनि-सूर्य समेत 5 ग्रह हुए आजाद, शनिवार से इन राशियों की चमकेगी किस्मत

आज का राशिफल 18 जुलाई 2026: चंद्रमा के कन्या राशि में गोचर से शनिवार को टूटेगा राहु-केतु का खतरनाक चक्रव्यूह. मिथुन, कर्क और मीन राशि वालों को मिलेगी बड़ी राहत, वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों का शुरू होगा 'गोल्डन पीरियड'. जानें 12 राशियों का हाल.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 17, 2026, 8:15 PM IST
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12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल

18 July Rashifal: 18 जुलाई 2026, शनिवार को अंतरिक्ष में एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा ज्योतिषीय बदलाव होने जा रहा है. पिछले कुछ समय से चंद्रमा समेत कई प्रमुख ग्रह राहु और केतु के अक्ष (घेरे) के बीच फंसे हुए थे, जिसे ज्योतिष शास्त्र में एक तरह का ‘अर्धचक्र बंधन’ या ‘राहु-केतु का मायाजाल’ कहा जाता है. इस स्थिति के कारण कई राशियों के जीवन में अनिश्चितता और करियर में रुकावटें आ रही थीं. लेकिन शनिवार को चंद्रमा जैसे ही सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेगा, वैसे ही वह राहु-केतु के इस कड़े घेरे से पूरी तरह बाहर आ जाएगा. चंद्रमा के इस राशि परिवर्तन चंद्र गोचर से सूर्य, मंगल, बुध, गुरु और शनि जैसे बड़े ग्रहों पर बना नकारात्मक दबाव भी कम होगा. इस बड़े खगोलीय बदलाव के फलस्वरूप कर्क, मिथुन, मीन समेत वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों को बड़ी राहत मिलने और भाग्य चमकने के संकेत हैं. आइए जानते हैं आज सभी 12 राशियों का विस्तृत और सटीक राशिफल.

12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल

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मेष (Aries): पिछले कई दिनों से आपके कार्यों में जो रुकावटें आ रही थीं, वे अब धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगी. ऑफिस में आपकी कार्यकुशलता की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहना की जाएगी. हालांकि, बदलते मौसम के कारण आज अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें.

वृषभ (Taurus) – [GOLDEN TIME]: राहु-केतु के इस नकारात्मक प्रभाव के हटने से आपके करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. व्यापार में आ रही पुरानी बाधाएं पूरी तरह दूर होंगी और लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी.

मिथुन (Gemini) – [LUCKY]: राहु-केतु के चक्रव्यूह से चंद्रमा के आजाद होते ही आपको पिछले कई दिनों से चल रहे मानसिक तनाव और करियर के असमंजस से बड़ी राहत मिलेगी. नौकरीपेशा जातकों के काम की तारीफ होगी और मन प्रसन्न रहेगा.

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12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल

कर्क (Cancer) – [LUCKY]: देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की उपस्थिति के बीच अब तक जो मानसिक दबाव आप महसूस कर रहे थे, वह इस गोचर से पूरी तरह समाप्त हो जाएगा. आपको परिवार और कार्यक्षेत्र दोनों जगह बड़ी राहत और अनुकूल वातावरण मिलेगा.

सिंह (Leo): आपकी राशि से चंद्रमा का निकलना मानसिक रूप से आपको शांत करेगा. पिछले कुछ समय से पैसों को लेकर चल रही खींततान अब समाप्त होगी. जीवनसाथी के साथ चल रहे पुराने मतभेद दूर होंगे और आपसी तालमेल बेहतर होगा.

कन्या (Virgo) – [GOLDEN TIME]: शनिवार को चंद्रमा का गोचर आपकी ही राशि में होने जा रहा है, जिससे ग्रहों का यह बंधन टूटेगा. इसके प्रभाव से आपको व्यापारिक क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता और बड़ा आर्थिक लाभ होगा. नए निवेशों के लिए दिन बेहद उत्तम है.

तुला (Libra): बिजनेस और नौकरी के मामले में ग्रहों का यह बदलाव आपके लिए सकारात्मक रहेगा. पुराने समय में हुए नुकसान की भरपाई करने में आप सफल रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर कोई नया प्रोजेक्ट या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती.

वृश्चिक (Scorpio): करियर से जुड़े जो महत्वपूर्ण मामले पिछले कुछ समय से लटके हुए थे, उन्हें आप आज अपनी सूझबूझ से सुलझा लेंगे. ऑफिस में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

धनु (Sagittarius): नई नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शनिवार का दिन बेहद भाग्यशाली साबित हो सकता है. अचानक कहीं से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. व्यापार में भी आमदनी के नए और स्थायी स्रोत विकसित होंगे.

मकर (Capricorn) – [GOLDEN TIME]: स्वराशि के स्वामी शनि देव के इस बंधन से मुक्त होने से आपके जीवन में लंबे समय से चल रहा संघर्ष अब कम होगा. सरकारी कामों और कोर्ट-कचहरी के पुराने मामलों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी. बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी.

कुंभ (Aquarius) – [ALERT]: आपकी राशि में इस समय राहु का प्रभाव बना हुआ है, जिसके कारण आपको आज विशेष सावधानी बरतनी होगी. किसी भी अनजान व्यक्ति की सलाह पर बड़ा निवेश करने से बचें, अन्यथा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता.

मीन (Pisces) – [LUCKY]: आपकी राशि पर बना हुआ मानसिक और आर्थिक दबाव अब पूरी तरह से समाप्त होने वाला है. राहु-केतु के मायाजाल से मुक्ति मिलते ही आपके सोचे हुए काम तेजी से पूरे होंगे और व्यापार में नए क्लाइंट्स जुड़ेंगे.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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