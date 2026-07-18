Aaj Ka Rashifal 19 July: गुरु का पुष्य नक्षत्र के तीसरे पद में प्रवेश, रविवार से पलटेगी इन 5 राशियों की किस्मत, जानें आज का राशिफल

Rashifal 19 July 2026: रविवार को गुरु का पुष्य नक्षत्र में महा-गोचर. मेष, मिथुन, सिंह, धनु और मीन राशि वालों के शुरू होंगे अच्छे दिन. करियर और धन के मामले में मिलेगी बड़ी सफलता. पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Updated: July 18, 2026, 10:28 PM IST
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सभी 12 राशियों का आज का भाग्यफल

Aaj Ka Rashifal 19 July: ग्रहों के गुरु बृहस्पति 19 जुलाई, रविवार को पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में कदम रखने जा रहे हैं. ज्योतिष में गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन बेहद फलदायी माना जाता है, जो कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आता है. इस खगोलीय घटना के प्रभाव से आज का दिन कुछ विशेष राशियों के लिए भाग्य चमकाने वाला साबित होगा. विशेष रूप से मेष, मिथुन, सिंह, धनु और मीन राशि के लोगों को भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है. आइए जानते हैं कि इस बड़े बदलाव के बीच मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज रविवार का दिन कैसा रहने वाला है.

सभी 12 राशियों का आज का भाग्यफल

मेष (Aries) – [विशेष लाभ]: गुरु का यह गोचर आपके लिए बेहतरीन समय की शुरुआत कर रहा है. काफी समय से रुके हुए आपके सरकारी या व्यक्तिगत काम आज गति पकड़ेंगे. करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के शानदार मौके मिल सकते हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

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वृषभ (Taurus): आज आर्थिक मोर्चे पर समझदारी दिखाने का दिन है. किसी भी तरह के बड़े लेन-देन या नए सौदे से पहले अनुभवी लोगों से विचार-विमर्श जरूर करें. पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

मिथुन (Gemini) – [विशेष लाभ]: गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा. दफ्तर या बिजनेस में आपके सोचे हुए काम तेजी से पूरे होंगे. जो युवा नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें आज कोई बड़ा अवसर मिल सकता है.

कर्क (Cancer): पिछले कुछ दिनों से चली आ रही मानसिक उलझनें और तनाव आज समाप्त होंगे. घर में शांति का माहौल रहेगा. किसी पुराने मित्र से फोन पर लंबी बातचीत हो सकती है, जिससे आपका मूड फ्रेश हो जाएगा.

सिंह (Leo) – [विशेष लाभ]: सामाजिक दायरे में आपकी साख और मान-सम्मान में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. व्यापार करने वाले जातकों के लिए आज का दिन कोई नया आइडिया सोचने या बड़ी डील फाइनल करने के लिए बहुत उत्तम है. रुका हुआ धन मिलने की पूरी उम्मीद है.

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कन्या (Virgo): आज आपका आत्मविश्वास काफी मजबूत रहेगा. आपकी निर्णय लेने की क्षमता की लोग तारीफ करेंगे. कोर्ट-कचहरी के पुराने मामलों में आज आपको बड़ी राहत मिल सकती है. शाम का समय परिवार के साथ आनंदपूर्वक बीतेगा.

तुला (Libra): आज आप अपनी सूझबूझ और मेहनत के बल पर करियर में कुछ नई और बड़ी राहें बनाने में सफल रहेंगे. घर का माहौल बहुत सकारात्मक रहेगा. हालांकि, आज किसी भी फालतू के वाद-विवाद से खुद को दूर रखें.

वृश्चिक (Scorpio): रविवार का दिन होने के बावजूद आज आपको कुछ जरूरी जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं. सहकर्मियों का रुख सहयोगात्मक रहेगा. बातचीत करते समय अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, ताकि कोई गलतफहमी न हो.

धनु (Sagittarius) – [विशेष लाभ]: आपकी राशि के स्वामी गुरु का यह गोचर आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खोलेगा. व्यापार में लाभ की स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत बन सकते हैं. विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में शुभ समाचार मिल सकता है.

मकर (Capricorn): जीवन का संघर्ष अब काफी कम होगा. आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार देखने को मिलेगा. जमीन या वाहन से जुड़ा कोई मामला आज आसानी से सुलझ सकता है. सेहत अच्छी रहेगी.

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कुंभ (Aquarius) – [सतर्क रहें]: आज आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है. पैसों के मामले में किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें, बड़ा नुकसान हो सकता है. आज कोई भी बड़ा निवेश टाल देना ही बेहतर रहेगा.

मीन (Pisces) – [विशेष लाभ]: गुरु का नक्षत्र बदलना आपके लिए आर्थिक और पेशेवर रूप से बेहद शानदार रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की जमकर तारीफ करेंगे. मन में सकारात्मक विचार रहेंगे और कोई बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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