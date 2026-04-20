मेष (Aries)

आज आपकी बातों में गजब का प्रभाव रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी और अटका हुआ धन वापस मिल सकता है. वाणी के दम पर नए अवसर प्राप्त करेंगे.