Aaj Ka Rashifal 20 April 2026 Rashifal 20 April 2026 Moon Rohini Nakshatra Impact Zodiac Signs 8386835
Aaj Ka Rashifal 20 April 2026: चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र की जुगलबंदी, सोमवार को इन 5 राशियों पर होगी धन की वर्षा; जानें अपना भाग्य
Aaj Ka Rashifal 20 April 2026: ज्योतिष शास्त्र में सोमवार, 20 अप्रैल 2026 का दिन बेहद खास होने जा रहा है. आज चंद्रमा अपनी सबसे प्रिय और उच्च राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र के साथ यह संयोग एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है, जो आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति प्रदान करने वाली है. आज 'सौभाग्य योग' का निर्माण हो रहा है. वृषभ राशि के चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र की यह जुगलबंदी विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो निवेश, बैंकिंग या कला के क्षेत्र से जुड़े हैं.