Aaj Ka Rashifal 21 June 2026: आज साल के सबसे बड़े दिन और रविवार का महासंयोग,सूर्य देव बदलेंगे इन राशियों का भाग्य!

आज का राशिफल 21 जून 2026: आज साल के सबसे बड़े दिन और रविवार का पावन महासंयोग. जानें भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आज सिंह और मेष राशि वालों को कैसे मिलेगा बंपर लाभ और सफलता. पढ़ें मेष से मीन का भविष्यफल.

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12 राशियों का सटीक भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 21 June 2026: 21 जून 2026, रविवार का दिन एक बेहद खास और दुर्लभ खगोलीय व ज्योतिषीय संयोग लेकर आया है. आज साल का सबसे बड़ा दिन है और इस महा-दिवस पर प्रत्यक्ष देवता व आत्मा के कारक भगवान सूर्य नारायण की विशेष सकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी पर बरस रही है. आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है. रविवार का दिन, सप्तमी तिथि और साल के सबसे बड़े दिन का यह त्रिकोणीय महासंयोग मान-सम्मान, उच्च पद-प्रतिष्ठा और सरकारी कार्यों में अभूतपूर्व सफलता दिलाने वाला माना जाता है. आज सूर्य देव की कृपा से कई राशियों के जीवन में चल रहा मंदी और मानसिक तनाव का दौर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा.

12 राशियों का सटीक भविष्यफल

मेष (Aries)

सूर्य देव की शुभ दृष्टि से आज आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त उछाल आएगा. नौकरीपेशा लोगों को सरकारी अधिकारियों या उच्च पदों पर बैठे लोगों से बड़ा सहयोग मिलेगा. यदि आपका कोई सरकारी काम या टेंडर लंबे समय से अटका हुआ था, तो वह आज गति पकड़ेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.

वृषभ (Taurus)

आज आपको अपनी सेहत और खानपान को लेकर थोड़ा अनुशासित रहने की जरूरत है. कार्यक्षेत्र में काम का दबाव अधिक रह सकता है, जिससे शाम तक थकान महसूस होगी हालांकि, आर्थिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा। वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें ताकि किसी से व्यर्थ का विवाद न हो.

मिथुन (Gemini)

व्यापार और साझेदारी के मामलों में आज का दिन आपके लिए बेहतरीन अवसर लेकर आएगा. नए लोगों से संपर्क स्थापित होगा, जो भविष्य में आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे. वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी और जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा.

कर्क (Cancer)

आज आप अपनी सूझबूझ और अनुशासित कार्यशैली से अपने सभी गुप्त शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों को पूरी तरह पछाड़ने में सफल रहेंगे. लोन या पुराना कर्ज़ चुकाने के प्रयासों में आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपने काम के लिए सराहना मिलेगी.

सिंह (Leo)

राशि स्वामी सूर्य देव की अनुकूलता और रविवार का दिन होने से आज का दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. विद्यार्थियों और उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों को कोई बड़ी सफलता मिल सकती है. अचानक नए सुरक्षित निवेश के अवसर मिलेंगे और संतान पक्ष से सुखद समाचार प्राप्त होगा.

कन्या (Virgo)

आज आपको पारिवारिक मोर्चे पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी. सुख-साधनों की वृद्धि होगी, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. यदि आप भूमि, भवन या नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज कागजी कार्रवाई में पूरी सावधानी बरतें.

तुला (Libra)

आज आपके साहस, पराक्रम और निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी. छोटे भाई-बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. बिजनेस या काम के सिलसिले में की गई छोटी दूरी की यात्राएं भविष्य में बहुत बड़ा आर्थिक मुनाफा लेकर आ सकती हैं.

वृश्चिक (Scorpio)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपके बैंक बैलेंस को मजबूत करने वाला साबित होगा. सूर्य देव की कृपा से अटका हुआ या रुका हुआ धन अचानक वापस मिल सकता है. आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे आप बड़ी बिजनेस डील्स को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल रहेंगे.

धनु (Sagittarius)

आज आपकी मानसिक दुविधाएं और तनाव पूरी तरह समाप्त होंगे. आपके व्यक्तित्व में एक नया आकर्षण और तेज देखने को मिलेगा, जिससे समाज और कार्यस्थल पर लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे. नया काम या कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए आज का दिन उत्तम है.

मकर (Capricorn)

आज आपको अपने खर्चों और बजट पर थोड़ा विशेष नियंत्रण रखना होगा. भौतिक सुख-सुविधाओं की चीजों पर जरूरत से ज्यादा धन खर्च होने से मानसिक तनाव हो सकता है. विवादित मामलों या कोर्ट-कचहरी की चीजों से आज खुद को पूरी तरह दूर रखें.

कुंभ (Aquarius)

आय और मुनाफे के दृष्टिकोण से आज का दिन पूरे हफ्ते में सबसे शानदार रहने वाला है. व्यापार में कोई बड़ा नया कॉन्ट्रैक्ट या बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत होगी. मित्रों और बड़े भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा.

मीन (Pisces)

करियर और आजीविका के मोर्चे पर आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई नौकरी का बेहतरीन प्रस्ताव मिल सकता है. कार्यस्थल पर आपकी लीडरशिप की जमकर तारीफ होगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके निर्णयों का सम्मान करेंगे.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.