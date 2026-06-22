Aaj Ka Rashifal 22 June 2026: सोमवार को महादेव बदलेंगे कर्क और तुला राशि का भाग्य, जानें किन राशियों पर होगी धनवर्षा?

आज का राशिफल 22 जून 2026: सोमवार को ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि का विशेष संयोग. जानें देवों के देव महादेव और मां दुर्गा की कृपा से आज कर्क और तुला राशि के अलावा और किन राशियों का खुलेगा भाग्य. पढ़ें मेष से मीन का भविष्यफल.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: June 22, 2026, 1:16 AM IST
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Aaj Ka Rashifal 22 June 2026: 22 जून 2026, सोमवार का दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के पावन संयोग के साथ शुरू हो चुका है. सोमवार का दिन देवों के देव महादेव को समर्पित है, वहीं अष्टमी तिथि शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की विशेष पूजा के लिए फलदायी मानी जाती है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आज ग्रहों की स्थिति में बड़ा बदलाव हो रहा है, जिससे कर्क और तुला राशि समेत कुछ विशेष राशियों को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी और उनके रुके हुए काम अचानक गति पकड़ेंगे. आज के दिन शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करने से कुंडली के सभी दोष शांत होते हैं और सुख-समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है. आइए जानते हैं आज सभी 12 राशियों का कैसा रहेगा भाग्य.

12 राशियों का सटीक भविष्यफल

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मेष (Aries)

आज आपको अपनी मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके अटके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन निवेश करते समय अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें.

वृषभ (Taurus)

आज आपकी राशि के लिए सुख-सुविधाओं में वृद्धि के संकेत हैं. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है. व्यापार में नई साझेदारी से बड़ा लाभ होने की उम्मीद है. जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा.

मिथुन (Gemini)

आज आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है. बदलते मौसम के कारण खानपान पर ध्यान दें. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से किसी भी तरह की बहसबाजी से बचें. शाम के समय अचानक कहीं से अटका हुआ धन मिल सकता.

कर्क (Cancer)

चंद्रमा की स्थिति आपके अनुकूल होने से आज आपका मन प्रसन्न और शांत रहेगा. तुला राशि के साथ-साथ आपकी राशि के लिए भी आज महादेव की कृपा से बड़े धन लाभ और करियर में उन्नति के प्रबल योग बने हुए हैं. नौकरीपेशा लोगों को आज कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

सिंह (Leo)

आज का दिन आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करने वाला रहेगा. आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे. यदि आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज का दिन अनुकूल है. मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा.

कन्या (Virgo)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है. खर्चों में अचानक बढ़ोतरी होने से बजट प्रभावित हो सकता है. नौकरी में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाएं, विरोधी आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं.

तुला (Libra)

आज भाग्य आपके साथ खड़ा नजर आएगा. कर्क राशि के साथ-साथ आपकी राशि के जातकों पर भी आज महादेव मेहरबान हैं. बिजनेस में कोई बड़ा ऑर्डर या डील फाइनल हो सकती है, जिससे बंपर धन लाभ होगा. वैवाहिक जीवन के पुराने मतभेद समाप्त होंगे.

वृश्चिक (Scorpio)

आज आपको अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा. कार्यस्थल पर जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें. हालांकि, कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में स्थिति अब आपके पक्ष में मुड़ती हुई दिखाई देगी.

धनु (Sagittarius)

आज आपके मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी. विद्यार्थियों को परीक्षा या प्रतियोगिता में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है. आर्थिक मोर्चे पर किए गए पुराने निवेश आज बड़ा मुनाफा दे सकते हैं.

मकर (Capricorn)

पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण आज का दिन थोड़ा व्यस्तता भरा रहेगा. माता-पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली की तारीफ होगी, जिससे आपका प्रभाव और बढ़ेगा.

कुंभ (Aquarius)

आज आपके लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे. पुरानी चल रही कर्ज की समस्या से राहत मिलने के योग हैं. छोटे भाई-बहनों के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे. शाम का समय परिवार के साथ आनंदपूर्वक बीतेगा.

मीन (Pisces)

करियर के मोर्चे पर आज का दिन कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता. नई नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को बेहतरीन अवसर मिलेंगे. समाज में आपकी कला और बुद्धिमानी की सराहना होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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