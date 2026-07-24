25 July Rashifal: आज इन 2 राशियों की होगी बल्ले-बल्ले. धन लाभ के साथ करियर में तरक्की के प्रबल योग

25 जुलाई 2026 का राशिफल पढ़ें. सिंह और तुला राशि के लिए धन लाभ, आय में वृद्धि और करियर में तरक्की के प्रबल योग. जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/faith-hindi/aaj-ka-rashifal-25-july-2026-shanivar-shravan-shukla-ekadashi-daily-horoscope-hindi-8483135/ Copy

25 जुलाई 2026 का दैनिक राशिफल

सिंह और तुला राशि वालों के लिए आय और करियर में तरक्की के मजबूत संकेत.

कई राशियों के लिए नौकरी और कारोबार में नए अवसर बन सकते हैं.

निवेश और खर्च से जुड़े मामलों में कुछ राशियों को सावधानी बरतने की सलाह.

जानें 25 जुलाई 2026 का मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक राशिफल.

Aaj Ka Rashifal 25 July 2026: 25 जुलाई का दिन कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है. ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण सिंह और तुला राशि के जातकों के लिए आय बढ़ने, करियर में तरक्की और नए अवसर मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. वहीं कुछ राशियों को खर्च, निवेश और महत्वपूर्ण फैसलों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.

इसे भी पढ़ें: Numerology: ‘बागी’ तेवर लेकर पैदा होते हैं ये 3 मूलांक… हर दबाव का देते हैं करारा जवाब!

25 जुलाई 2026 का दैनिक राशिफल

मेष

आज का दिन नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. किसी रुके हुए काम में प्रगति होगी. आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

वृषभ

आज धैर्य और समझदारी से लिया गया निर्णय भविष्य में लाभ देगा. व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. खर्चों पर नियंत्रण रखें. परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मिथुन

आज आपकी संवाद क्षमता आपको सफलता दिला सकती है. करियर में नए अवसर मिलने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. परिवार का सहयोग मिलेगा. मानसिक शांति बनी रहेगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कर्क

आज परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. रुका हुआ धन मिलने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. भावनात्मक मामलों में जल्दबाजी से बचें. जीवनसाथी का साथ मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

सिंह

आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ रह सकता है. आय में वृद्धि के मजबूत संकेत हैं. नौकरी और कारोबार में तरक्की के अवसर मिलेंगे. रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. सामाजिक सम्मान बढ़ेगा. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कन्या

आज मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है. कार्यस्थल पर आपकी सराहना होगी. निवेश सोच-समझकर करें. खर्चों पर नियंत्रण रखें. परिवार का साथ मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. आराम के लिए भी समय निकालें.

इसे भी पढ़ें: Nag Panchami 2026: 23 साल बाद बना ‘त्रिवेणी महासंयोग’! शिव और नागदेव के अटूट संबंध से और भी शक्तिशाली हुई यह नागपंचमी

तुला

आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. नौकरी और व्यापार में बड़ी सफलता मिल सकती है. रुके हुए कार्य पूरे होंगे. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. मानसिक शांति बनी रहेगी.

वृश्चिक

आज आत्मविश्वास के बल पर कठिन कार्य भी पूरे कर पाएंगे. आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं. विरोधियों पर बढ़त मिलेगी. परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. जल्दबाजी में कोई फैसला न लें.

धनु

आज भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए दिन शुभ रहेगा. व्यापार में लाभ होगा. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

इसे भी पढ़ें: Budh Margi 2026: ‘ग्रहों के राजकुमार’ का बड़ा फेरबदल! मिथुन में मार्गी होते ही इन राशियों को मिलेंगे तरक्की के नए मौके

मकर

आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

कुंभ

आज नए संपर्क भविष्य में लाभ दिला सकते हैं. व्यापार में विस्तार के अवसर मिलेंगे. मित्रों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मीन

आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे. मानसिक शांति बनी रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

इसे भी पढ़ें: बद्रीनाथ में भगवान से पहले कॉकरोच को लगता है राजभोग! सदियों पुराना रहस्य आपको हैरान कर देगा

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.