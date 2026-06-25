25 June Rashifal: गुरुवार और निर्जला एकादशी का महासंयोग, धनु और मीन राशि वालों की खुलेगी लॉटरी, जानें सभी 12 राशियों का हाल!

आज का राशिफल 25 जून 2026: गुरुवार को निर्जला एकादशी के पावन संयोग पर चमकेगा धनु और मीन राशि का भाग्य. जानें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से कैसा रहेगा सभी 12 राशियों का भविष्यफल. पढ़ें मेष से मीन का हाल.

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12 राशियों का सटीक भविष्यफल

Aaj Ka Rashifal 25 June 2026: 25 जून 2026, गुरुवार का दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के पावन संयोग के साथ शुरू हो चुका है. सनातन धर्म में इस एकादशी को ‘निर्जला एकादशी’ कहा जाता है, जो साल की सभी एकादशी में सबसे बड़ी और फलदायी मानी जाती है. गुरुवार और एकादशी का यह दुर्लभ संयोग जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को समर्पित है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आज देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा से धनु और मीन राशि समेत कुछ भाग्यशाली राशियों के जीवन से दरिद्रता का नाश होगा. आज के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल, चने की दाल और पीले फल अर्पित करने से घर में सुख-समृद्धि का वास होता है और रुके हुए सभी धन लाभ के मार्ग खुलते हैं. आइए जानते हैं आज सभी 12 राशियों का कैसा रहेगा भाग्य.

12 राशियों का सटीक भविष्यफल

आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा. कार्यक्षेत्र में काम की अधिकता की वजह से मानसिक तनाव रह सकता है. लेन-देन के मामलों में सावधानी बरतें और बिना सोचे-समझे किसी बड़े दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें. शाम को परिवार के साथ धार्मिक कार्य में मन लगेगा.

वृषभ (Taurus)

आज आपके रुके हुए काम गति पकड़ेंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपने सीनियर अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यस्थल पर आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. व्यापार में नए ग्राहकों के जुड़ने से आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी.

मिथुन (Gemini)

आज आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर थोड़ा संयम रखना होगा. कोर्ट-कचहरी या किसी पुराने विवाद में आज फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, जिससे बड़ी राहत मिलेगी. स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और ठंडी चीजों के सेवन से बचें.

कर्क (Cancer)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल है. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी और साथी का पूरा सहयोग मिलेगा.

सिंह (Leo)

आज आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है. पैतृक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से बड़ा वित्तीय लाभ होने के मजबूत संकेत हैं. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. नया वाहन या भूमि खरीदने की योजना आज सफल हो सकती है.

कन्या (Virgo)

आज आपको कार्यक्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन आपकी मेहनत का पूरा फल आपको शाम तक मिल जाएगा. व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं भविष्य में बड़ा मुनाफा लेकर आएंगी. भाई-बहनों से संबंध मजबूत होंगे.

तुला (Libra)

आज आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया रहेगा. रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा आज अचानक वापस मिल सकता है. परिवार में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा.

वृश्चिक (Scorpio)

आज का दिन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला साबित होगा. सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे लोग आपकी सराहना करेंगे. कार्यक्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप बखूबी निभाएंगे.

धनु (Sagittarius)

राशि स्वामी बृहस्पति की स्वराशि स्थिति और निर्जला एकादशी के संयोग से आज आपके भाग्य का सितारा बुलंदियों पर रहेगा. भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे और व्यापार में बंपर धन लाभ होगा. नए काम की शुरुआत के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है.

मकर (Capricorn)

आज खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आपका बजट थोड़ा प्रभावित हो सकता है. ऑफिस में सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह की गॉसिप या राजनीति से खुद को दूर रखें. सेहत का विशेष ध्यान रखें.

कुंभ (Aquarius)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाला साबित होगा. आय के नए स्रोत विकसित होंगे और व्यापार में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और कहीं बाहर घूमने की योजना बन सकती है.

मीन (Pisces)

देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि होने के कारण आज नारायण की विशेष अनुकंपा आप पर बरसेगी. करियर में लंबे समय से आ रही रुकावटें पूरी तरह समाप्त होंगी और नौकरी में प्रमोशन या मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है. आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत रहेगी.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.