26 July Rashifal: आज कर्क और धनु राशि वालों पर मेहरबान रहेंगे सितारे…रुके काम पूरे होने के साथ मिलेगा धन लाभ

26 जुलाई 2026 का राशिफल पढ़ें. कर्क और धनु राशि वालों के लिए धन लाभ, रुके हुए काम पूरे होने और करियर में सफलता के संकेत. जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 25, 2026, 10:42 PM IST
rashifal
26 जुलाई 2026 का दैनिक राशिफल
  • कर्क और धनु राशि वालों के लिए रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत.
  • नौकरी और कारोबार में कई राशियों को मिल सकते हैं नए अवसर.
  • निवेश, खर्च और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना रहेगा फायदेमंद.
  • पढ़ें 26 जुलाई 2026 का मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक राशिफल.

Aaj Ka Rashifal 26 July 2026: 26 जुलाई का दिन कई राशियों के लिए नई शुरुआत और महत्वपूर्ण फैसलों का दिन साबित हो सकता है. चंद्रमा की स्थिति और ग्रहों के प्रभाव से कर्क और धनु राशि के जातकों के लिए रुके हुए कार्यों में गति, धन लाभ और करियर में नए अवसर बनने के संकेत हैं. वहीं कुछ राशियों को वाणी, खर्च और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.

26 जुलाई 2026 का दैनिक राशिफल

मेष

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आज काम का दबाव अधिक रह सकता है, लेकिन आपकी सूझबूझ आपको सफलता दिलाएगी. किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, हालांकि अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है. परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा. स्वास्थ्य में थकान महसूस हो सकती है.

वृषभ

आज निवेश और बचत से जुड़े मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है. कार्यस्थल पर आपकी सलाह को महत्व मिलेगा. व्यापारियों को पुराने ग्राहक से लाभ मिलने के संकेत हैं. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. खानपान में लापरवाही न करें.

मिथुन

आज संचार कौशल आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा. इंटरव्यू, मीटिंग या नई डील के लिए समय अनुकूल है. मित्रों से सहयोग मिलेगा. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें. विद्यार्थियों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. शाम तक कोई सुखद समाचार मिल सकता है.

कर्क

आज आपके लिए भाग्य के द्वार खुल सकते हैं. लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना है. नौकरी में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति का संकेत मिल सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. यात्रा का भी योग बन सकता है.

सिंह

आज नेतृत्व क्षमता की बदौलत कार्यक्षेत्र में अलग पहचान बना सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभ दिला सकती है. खर्चों पर नियंत्रण रखें. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

कन्या

आज किसी अधूरे काम को पूरा करने का अच्छा अवसर मिलेगा. व्यापार में सोच-समझकर लिया गया निर्णय लाभ देगा. परिवार के बुजुर्गों की सलाह उपयोगी साबित होगी. वाहन चलाते समय सावधानी रखें. मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें.

तुला

आज साझेदारी और टीमवर्क से सफलता मिलने के संकेत हैं. करियर में नई संभावनाएं बन सकती हैं. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें. किसी करीबी से मतभेद दूर हो सकते हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

वृश्चिक

आज विरोधियों पर आपकी रणनीति भारी पड़ सकती है. रुका हुआ भुगतान मिलने की संभावना है. व्यापार में नई योजना लाभ दे सकती है. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. अनावश्यक बहस से दूर रहें.

धनु

आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों से भरा रह सकता है. भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. व्यापार में लाभ होगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और मन प्रसन्न रहेगा.

मकर

आज कार्यक्षेत्र में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है. आर्थिक मामलों में संतुलित रणनीति अपनाएं. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें.

कुंभ

आज नए लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है. तकनीकी और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. आय सामान्य रहेगी. दोस्तों का सहयोग मिलेगा. यात्रा के दौरान सावधानी रखें.

मीन

आज भावनाओं की बजाय व्यावहारिक सोच से निर्णय लें. करियर में आगे बढ़ने का नया अवसर मिल सकता है. परिवार के साथ समय बिताने से तनाव कम होगा. आर्थिक मामलों में स्थिति बेहतर रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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