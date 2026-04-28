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Aaj Ka Rashifal 28 April 2026 Tarot Card Reading In Hindi Kaisa Rahega Rashiyon Ka Haal

Aaj Ka Tarot Rashifal 29 April 2026: मेष को सम्मान तो कुम्भ को मिलेगा कर्मों का फल, पढ़ें सभी 12 राशियों का हाल

Aaj Ka Tarot Rashifal 29 April 2026: जानें मेष, से लेकर मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…आज के दिन का पूरा हाल जानिए Tarot and Numerology Consultant प्रांजल कटोच से.

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मेष राशि (Aries): Six of Wands

आज का दिन सफलता, सम्मान और पहचान का स्पष्ट संकेत दे रहा है. Six of Wands दर्शाता है कि आप जिस भी कार्य में आज कदम बढ़ाएंगे, उसमें जीत की संभावना प्रबल है. शुभ रंग लाल और हरा है, जो ऊर्जा और विस्तार का प्रतीक है. यदि आप किसी डील को फाइनल करना चाहते हैं या कोई महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहते हैं, तो आज का दिन उसके लिए सबसे उपयुक्त है. करियर में आपके प्रयासों की सराहना होगी और आपको पहचान मिल सकती है. यह समय है खुद को सामने लाने का और अपने काम को दिखाने का. रिश्तों में भी आत्मविश्वास और स्पष्टता बनी रहेगी. सेहत के मामले में दिन स्थिर और अच्छा है, लेकिन दिनभर की भागदौड़ के बाद शरीर को पर्याप्त आराम देना जरूरी होगा, खासकर नींद को नजरअंदाज न करें.

वृषभ राशि (Taurus): Eight of Cups

आज का दिन भावनात्मक रूप से एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है. Eight of Cups यह संकेत देता है कि आपको किसी ऐसी चीज, व्यक्ति या स्थिति को छोड़ना पड़ सकता है, जो अब आपको संतुष्टि नहीं दे रही. शुभ रंग नीला है, जो गहराई और आत्मचिंतन का प्रतीक है. यह जरूरी नहीं कि हर नई शुरुआत खुशी के साथ आए, कई बार सही रास्ता चुनने के लिए भीतर से खालीपन महसूस करना भी जरूरी होता है. करियर में दिशा बदलने का विचार आ सकता है या आप किसी पुराने काम से दूरी बना सकते हैं. रिश्तों में भी स्पष्टता जरूरी है- जहां दिल नहीं लगता, वहां रुकना जरूरी नहीं. सेहत के मामले में स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन मानसिक थकान या भावनात्मक बोझ महसूस हो सकता है, इसलिए खुद को हाइड्रेट रखें और आराम करें.

मिथुन राशि (Gemini): Strength (Reversed)

आज का दिन आत्मनियंत्रण और संतुलन की परीक्षा ले सकता है. Strength (Reversed) यह दर्शाता है कि आपके भीतर की ऊर्जा यदि सही दिशा में न जाए, तो यह आपको ही नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए आज अपनी प्रतिक्रियाओं और व्यवहार पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा. शुभ रंग हल्के टोन हैं. करियर में आपको आक्रामक होने की बजाय शांत और रणनीतिक रहना होगा, खासकर उन स्थितियों में जहां अधिकार या वरिष्ठ लोग शामिल हों. रिश्तों में भी धैर्य रखना जरूरी होगा, क्योंकि छोटी बात बड़ी बन सकती है. आज का दिन आपको सिखाता है कि हर जगह अपनी ताकत दिखाना जरूरी नहीं होता, कभी-कभी संयम ही असली शक्ति होता है. सेहत के मामले में थकान, कमजोरी या ऊर्जा में गिरावट महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को ओवरवर्क करने से बचाएं.

कर्क राशि (Cancer): Nine of Cups

आज का दिन संतुष्टि, खुशी और इच्छापूर्ति का संकेत दे रहा है. Nine of Cups यह दर्शाता है कि आप जिस चीज की लंबे समय से इच्छा कर रहे थे, वह आज आपके जीवन में आ सकती है. शुभ रंग पीला और नीला है, जो संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है. यह समय है उन अच्छी चीजों को स्वीकार करने का जो आपके जीवन में प्रवेश कर रही हैं. करियर में सफलता और संतोष मिलेगा, और आपको अपने काम का परिणाम देखने को मिल सकता है. रिश्तों में भी प्रेम और संतुलन बना रहेगा. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि हर चीज को सवाल करने की जरूरत नहीं होती, कभी-कभी बस उसे स्वीकार करना ही पर्याप्त होता है. सेहत के मामले में दिन बहुत अच्छा रहेगा और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

सिंह राशि (Leo): Three of Cups

आज का दिन खुशी, उत्सव और सामाजिक जुड़ाव का संकेत दे रहा है. Three of Cups दर्शाता है कि आप अपनी ऊर्जा और पहचान को फिर से महसूस करेंगे. शुभ रंग लाल और सफेद है. आज किसी पार्टी, समारोह या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सकता है, जो आपके लिए लाभकारी साबित होगा. करियर में नेटवर्किंग से नए अवसर मिल सकते हैं और आपको सही लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा. रिश्तों में सकारात्मकता और जुड़ाव बढ़ेगा, जिससे आप खुद को हल्का और खुश महसूस करेंगे। यह समय है खुद को रोकने की बजाय खुलकर जीने का. सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा, लेकिन अधिक थकान या ओवरसोशलाइजिंग से बचना जरूरी होगा.

कन्या राशि (Virgo): King of Swords

आज का दिन स्पष्टता, तर्क और निर्णय क्षमता का है. King of Swords यह दर्शाता है कि आपकी वाणी और सोच आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. शुभ रंग ग्रे और नीला है. करियर में आप अपनी बातों के माध्यम से किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं, इसलिए सही शब्दों का चयन करना बेहद जरूरी होगा. यह समय महत्वपूर्ण बातचीत, इंटरव्यू या डील को फाइनल करने के लिए अनुकूल है. रिश्तों में भी स्पष्टता और सच्चाई बनाए रखना जरूरी होगा. आज भावनाओं की बजाय तर्क से काम लेना अधिक फायदेमंद रहेगा. सेहत के मामले में हल्की खांसी या गले से जुड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति स्थिर रहेगी.

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तुला राशि (Libra): The Emperor (Reversed)

आज का दिन संयम, रणनीति और खुद को थोड़ा पीछे रखने का संकेत दे रहा है. The Emperor (Reversed) यह दर्शाता है कि आज आपको अपनी योजनाओं को सार्वजनिक करने से बचना चाहिए. शुभ रंग लाल और काला है, जो शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक है, लेकिन आज यह नियंत्रण भीतर रखना अधिक आवश्यक है. करियर में अधिकार या वरिष्ठ लोगों के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है, इसलिए नियमों का पालन करना और शांत रहना ही समझदारी होगी. आज दिखावे से बचें और अपने काम को चुपचाप आगे बढ़ाएं. रिश्तों में भी दूरी और सीमाएं बनाए रखना बेहतर रहेगा, क्योंकि हर बात हर किसी के साथ साझा करना जरूरी नहीं है. सेहत के मामले में बुखार, कमजोरी या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है, इसलिए आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखना जरूरी होगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio): Five of Cups (Reversed)

आज का दिन भावनात्मक रूप से एक बदलाव लेकर आ सकता है. Five of Cups (Reversed) यह दर्शाता है कि अब समय है पुराने दुखों, पछतावे और निराशा से बाहर निकलने का. शुभ रंग हल्का टोन है, जो संतुलन और शांति का प्रतीक है. आज आप महसूस करेंगे कि जिस चीज को आप अब तक पकड़े हुए थे, उसे छोड़ना ही आगे बढ़ने का रास्ता है. करियर में नई शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं और आप धीरे-धीरे सकारात्मक दिशा में बढ़ेंगे. रिश्तों में भी सुधार संभव है, लेकिन इसके लिए आपको अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा. आज का दिन आपको सिखाता है कि अतीत को पकड़कर रखना जरूरी नहीं होता. सेहत के मामले में कमजोरी या भावनात्मक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को समय देना और आराम करना जरूरी होगा.

धनु राशि (Sagittarius): Four of Pentacles

आज का दिन आर्थिक स्थिरता और संसाधनों को संभालने का संकेत दे रहा है. Four of Pentacles यह दर्शाता है कि आपको अपने धन, समय और ऊर्जा को संतुलित तरीके से उपयोग करना होगा. शुभ रंग न्यूट्रल टोन है. करियर में स्थिति स्थिर रहेगी और आप अपने काम को नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे. आज किया गया निवेश या निर्णय भविष्य में लाभ दे सकता है, लेकिन अत्यधिक लालच या डर दोनों से बचना जरूरी होगा. रिश्तों में भी सुरक्षा और भरोसा बना रहेगा, लेकिन भावनाओं को पूरी तरह बंद करना सही नहीं होगा. आज का दिन आपको सिखाता है कि कब पकड़कर रखना है और कब थोड़ा ढीला छोड़ना है. सेहत के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन शरीर को अधिक कठोरता से न लें और संतुलन बनाए रखें.

मकर राशि (Capricorn): Nine of Wands

आज का दिन थकान, दबाव और जिम्मेदारियों का संकेत दे सकता है. Nine of Wands यह दर्शाता है कि आप जरूरत से ज्यादा बोझ उठा रहे हैं, जिसमें कुछ चीजें आपकी अपनी भी नहीं हैं. शुभ रंग लाल और ग्रे है. करियर में लगातार मेहनत और जिम्मेदारियां आपको मानसिक रूप से थका सकती हैं, लेकिन आप अभी भी हार मानने की स्थिति में नहीं हैं. यह समय है थोड़ा रुकने का और खुद को समझने का कि कहां सीमा खींचनी है. रिश्तों में भी आप खुद को पीछे महसूस कर सकते हैं, लेकिन संवाद बनाए रखना जरूरी होगा. आज का दिन आपको सिखाता है कि हर चीज को अकेले संभालना जरूरी नहीं होता. सेहत के मामले में मानसिक तनाव, शरीर में दर्द या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम को प्राथमिकता दें.

कुम्भ राशि (Aquarius): Justice

आज का दिन संतुलन, परिणाम और स्पष्टता का संकेत दे रहा है. Justice यह दर्शाता है कि आपको आपके कर्मों का उचित फल मिलने वाला है. शुभ रंग पीला और बेज है, जो स्थिरता और निष्पक्षता का प्रतीक है. करियर में उन्नति, प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. कोई अच्छी खबर भी आपके पक्ष में आ सकती है, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी. यह समय है निष्पक्ष निर्णय लेने का और सही को सही कहने का. रिश्तों में भी स्पष्टता आएगी और चीजें संतुलित होंगी. आज का दिन आपको यह सिखाता है कि जो आपने बोया है, वही अब सामने आ रहा है. सेहत के मामले में स्थिति अच्छी और स्थिर रहेगी, लेकिन दिनचर्या को बनाए रखना जरूरी होगा.

मीन राशि (Pisces): Page of Wands

आज का दिन नई शुरुआत, विचार और संभावनाओं का संकेत दे रहा है. Page of Wands यह दर्शाता है कि आपको कोई नया आइडिया, अवसर या दिशा मिल सकती है, जो भविष्य में बड़ा रूप ले सकती है. शुभ रंग नारंगी है, जो ऊर्जा और रचनात्मकता का प्रतीक है. करियर में यह समय नए प्रयोग करने और अपने विचारों पर काम शुरू करने का है. हालांकि, हर किसी के साथ अपने प्लान साझा करना सही नहीं होगा, इसलिए थोड़ी गोपनीयता बनाए रखें. रिश्तों में हल्कापन और उत्साह बना रहेगा, जिससे आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे. आज का दिन आपको अपने अंदर की जिज्ञासा और उत्साह को अपनाने के लिए प्रेरित करता है. सेहत के मामले में ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन दिनभर की भागदौड़ के बीच खुद को थकने से बचाना जरूरी होगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.