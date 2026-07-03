4 July Rashifal: मेष, सिंह और कुंभ राशि वाले शनिवार को भूलकर भी न करें ये गलतियां, भारी नुकसान के संकेत

4 July Rashifal: आज का राशिफल 4 जुलाई 2026: शनिवार को मेष, सिंह और कुंभ राशि वालों को धन और करियर के मामलों में बरतनी होगी विशेष सावधानी. भूलकर भी न करें ये गलतियां. जानें सभी 12 राशियों का हाल.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 3, 2026, 8:17 PM IST
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12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल

4 July Rashifal: 4 जुलाई 2026, शनिवार को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है. शनिवार का दिन कर्मफल दाता और न्याय के देवता शनि देव को समर्पित होता है. ज्योतिषीय गणना और ग्रहों के गोचर के अनुसार, कल का दिन सभी राशियों के लिए आसान नहीं रहने वाला है. शनिवार को मेष, सिंह और कुंभ राशि के जातकों को धन, करियर और कानूनी मामलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. जरा सी असावधानी आपके बने-बनाए काम बिगाड़ सकती है और आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है. आइए जानते हैं कल सभी 12 राशियों का विस्तृत और सटीक भविष्यफल.

12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल

मेष (Aries) – [ALERT]: कल आपको अपने स्वभाव और गुस्से पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा. ऑफिस में किसी सीनियर या कलीग के साथ बहसबाजी होने की आशंका है, जिससे आपकी इमेज खराब हो सकती है. बिना सोचे-समझकर कहीं भी धन का निवेश न करें, नुकसान हो सकता है.

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वृषभ (Taurus): कल का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है. लंबे समय से रुके हुए काम कल शनि देव की कृपा से पूरे हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और परिवार में सुख-शांति का माहौल बना रहेगा.

मिथुन (Gemini): कल आपके लिए करियर के नए रास्ते खुलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे बॉस आपसे प्रभावित होंगे. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और सेहत अच्छी रहेगी.

कर्क (Cancer): कल का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरपूर रहेगा. दोस्तों के साथ मिलकर आप किसी नई बिजनेस डील पर काम शुरू कर सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक रहेगी. जीवनसाथी के साथ संबंध और मधुर होंगे.

सिंह (Leo) – [ALERT]: कल आपको पैसों के लेन-देन में बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है. किसी को भी बड़ा कर्ज या उधार देने से बचें, क्योंकि कल दिया हुआ पैसा वापस मिलने में बड़ी कठिनाई होगी. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें, दुर्घटना के योग हैं.

कन्या (Virgo): कल भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है. बिजनेस में नए ऑर्डर्स मिलने से मुनाफा दोगुना हो सकता है. छात्रों के लिए दिन अनुकूल है, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

तुला (Libra): कल भौतिक सुख-सुविधाओं की चीजों पर धन खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके बजट के भीतर ही रहेगा. प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए दिन यादगार रहेगा, पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी.

वृश्चिक (Scorpio): कल प्रॉपर्टी या कोर्ट-कचहरी से जुड़े पुराने मामलों में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है. विरोधियों पर आप पूरी तरह भारी पड़ेंगे. नौकरी में बदलाव का विचार कर रहे हैं, तो कल का दिन उत्तम है.

धनु (Sagittarius): कल का दिन मिलाजुला रहेगा. कार्य की अधिकता के कारण मानसिक तनाव या थकान महसूस हो सकती है. सूझबूझ से काम लें, दोपहर बाद स्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी. माता-पिता का आशीर्वाद जरूर लें.

मकर (Capricorn): शनि देव की स्वराशि होने के कारण कल आपके लिए तरक्की के नए द्वार खुलेंगे. लोहा, तेल या कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़े लोगों को कल बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता. रुके हुए सरकारी काम पूरे होंगे.

कुंभ (Aquarius) – [ALERT]: आपकी राशि पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव होने के कारण कल आपको अपनी गुप्त रणनीतियों को किसी के साथ शेयर करने से बचना होगा. बिजनेस पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखें, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है. जल्दबाजी में लिया गया वित्तीय फैसला नुकसान करा सकता है.

मीन (Pisces): कल आपका मन धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में अधिक लगेगा. किसी मंदिर या धार्मिक स्थल की यात्रा का प्लान बन सकता है. व्यापारिक यात्राएं सफल और लाभदायक सिद्ध होंगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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