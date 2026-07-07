8 July Rashifal: बुधवार को गणेश जी की कृपा से खुलेगा इन राशियों का 'लकी ड्रॉ', व्यापार में होगी धनवर्षा!

आज का राशिफल 8 जुलाई 2026: बुधवार को गणेश जी की कृपा से कन्या, धनु और मकर राशि वालों की खुलेगी किस्मत, व्यापार में होगी भारी धनवर्षा. जानें बुधवार का सभी 12 राशियों का सटीक भविष्यफल.

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12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल

8 July Rashifal: 8 जुलाई 2026, बुधवार को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है. बुधवार का दिन बुद्धि, विवेक और रिद्धि-सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है. ज्योतिषीय गणना और ग्रहों के गोचर के अनुसार, कल का दिन कुछ विशेष राशियों के लिए बेहद भाग्यशाली रहने वाला है. बुधवार को गणेश जी की विशेष अनुकंपा से कन्या, धनु और मकर राशि के जातकों का ‘लकी ड्रॉ’ खुलने वाला है. व्यापार में धनवर्षा के साथ-साथ करियर में भी बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं कल सभी 12 राशियों का विस्तृत और सटीक भविष्यफल.

12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल

मेष (Aries): कल कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप अपनी सूझबूझ से समय पर पूरा कर लेंगे. परिवार के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा हो सकती है, जिससे पुराने मतभेद दूर होंगे. आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी.

वृषभ (Taurus): कल का दिन आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खोलेगा. यदि आप निवेश करने का मन बना रहे हैं, तो अनुभवी लोगों की सलाह लेकर कदम बढ़ाएं, लाभ होगा. शाम के समय जीवनसाथी के साथ अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा.

मिथुन (Gemini) – [ALERT]: कल आपको अपनी बुद्धि और वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना होगा. बिजनेस में पार्टनर के साथ पारदर्शिता बनाए रखें, अन्यथा कोई गलतफहमी बड़ा रूप ले सकती है. जल्दबाजी में लिया गया कोई भी व्यावसायिक फैसला आर्थिक नुकसान करा सकता है.

कर्क (Cancer): कल आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा, काम के सिलसिले में मानसिक तनाव बढ़ सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आपका बजट प्रभावित हो सकता है. माता-पिता का आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर निकलें.

सिंह (Leo): कल का दिन आपके लिए मान-सम्मान में वृद्धि लेकर आएगा. सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए कल का दिन यादगार रहेगा, आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे.

कन्या (Virgo): गणेश जी की विशेष कृपा से कल आपके अटके हुए सभी सरकारी और प्रशासनिक काम पूरे हो जाएंगे. कार्यस्थल पर आपके सीनियर्स आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे. धन लाभ के नए मार्ग खुलेंगे और व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा.

तुला (Libra) – [ALERT]: कल खर्चों में अचानक भारी बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आपका मासिक बजट पूरी तरह डगमगा सकता है. ऑफिस में किसी भी तरह की गॉसिप या राजनीति से खुद को दूर रखें और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें. उधार के लेन-देन से बचें.

वृश्चिक (Scorpio): कल आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम रखना होगा. ऑफिस में शांति बनाए रखें. किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न होगा. शाम का समय परिवार के साथ बीतेगा.

धनु (Sagittarius): कल भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है. जीवनसाथी के सहयोग से आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, जो बड़ा आर्थिक लाभ और मानसिक संतोष देगा.

मकर (Capricorn): कल आपके लिए तरक्की के नए द्वार खुलेंगे. व्यापार में कोई बड़ी और फायदेमंद डील फाइनल हो सकती है, जिससे सीधे तौर पर धनवर्षा के योग बनेंगे. नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे लोगों को कल अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

कुंभ (Aquarius): संतान पक्ष से कल कोई बेहद सुखद और शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. व्यापार में नए तकनीकी बदलाव करने के लिए दिन उत्तम है, जिसका परिणाम आगे चलकर सकारात्मक मिलेगा.

मीन (Pisces) – [ALERT]: कल सुख-सुविधाओं और घर की साज-सज्जा पर फिजूलखर्ची करने से बचें. कार्यक्षेत्र में आपकी एक छोटी सी लापरवाही से बना-बनाया काम बिगड़ सकता है और सीनियर्स की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. सेहत में थोड़ी गिरावट आ सकती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.