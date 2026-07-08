9 July Rashifal: इन 2 राशियों की होगी बल्ले-बल्ले...आय बढ़ने के साथ तरक्की के प्रबल योग

9 जुलाई 2026 का राशिफल पढ़ें. सिंह और तुला राशि के लिए आय बढ़ने, करियर में तरक्की और धन लाभ के मजबूत योग. जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Updated: July 8, 2026, 9:05 PM IST
rashifal
9 जुलाई 2026 का दैनिक राशिफल
  • सिंह और तुला राशि के लिए आय बढ़ने और तरक्की के मजबूत संकेत.
  • नौकरी, कारोबार और निवेश में कई राशियों को मिल सकते हैं नए अवसर.
  • कुछ राशियों को खर्च और महत्वपूर्ण फैसलों में बरतनी होगी सावधानी.
  • जानें 9 जुलाई का पूरा राशिफल और मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का भविष्यफल.

Aaj Ka Rashifal 9 July 2026: 9 जुलाई का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है. ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण सिंह और तुला राशि के जातकों के लिए आय बढ़ने, करियर में तरक्की और रुके हुए कार्य पूरे होने के मजबूत संकेत बन रहे हैं. वहीं अन्य राशियों को भी मेहनत और समझदारी के साथ आगे बढ़ने पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल.

9 जुलाई 2026 का दैनिक राशिफल

मेष

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आज आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच आपके पक्ष में रहेगी. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है.

वृषभ

आज धैर्य और समझदारी से लिया गया हर फैसला लाभ दिला सकता है. व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं. परिवार का माहौल सुखद रहेगा. खर्चों पर नियंत्रण रखें. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और अनावश्यक तनाव से बचना आपके लिए बेहतर होगा.

मिथुन

आज आपकी वाणी और व्यवहार लोगों को प्रभावित करेंगे. नौकरी और व्यापार में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. मानसिक शांति बनी रहेगी और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

कर्क

आज परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. रुका हुआ धन मिलने की संभावना है. भावनात्मक मामलों में जल्दबाजी न करें. जीवनसाथी का साथ मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

सिंह

आज का दिन आपके लिए शानदार रह सकता है. आय में वृद्धि के मजबूत संकेत हैं. करियर में तरक्की और पद-प्रतिष्ठा मिलने की संभावना है. रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. व्यापार में लाभ मिलेगा. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

कन्या

आज खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी. किसी नई योजना पर काम शुरू हो सकता है. निवेश सोच-समझकर करें. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. पर्याप्त आराम करना भी जरूरी रहेगा.

तुला

आज भाग्य आपका पूरा साथ देगा. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. नौकरी और कारोबार में बड़ी सफलता मिलने की संभावना है. रुके हुए कार्य पूरे होंगे. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. मानसिक शांति और आत्मविश्वास दोनों मजबूत रहेंगे.

वृश्चिक

आज मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है. विरोधियों पर बढ़त बना सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत बनेगी. परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

धनु

आज भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा. विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. व्यापार में लाभ मिलने की संभावना है. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मकर

आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

कुंभ

आज नए संपर्क और नेटवर्किंग से लाभ मिलने की संभावना है. व्यापार में विस्तार के अवसर मिल सकते हैं. मित्रों और भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मीन

आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है. रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं. मानसिक शांति बनी रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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