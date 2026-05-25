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Aaj Se Nautapa Shuru 2026 Meaning And Monsoon Connection Nautapa 2026 Meaning And Monsoon Connection

Aaj Se Nautapa Shuru 2026: नौतपा का तपना क्यों है जरूरी? जानिए 'नौतपा गलने' का क्या है मतलब और इसका मानसून कनेक्शन

Nautapa 2026: क्यों नौतपा का प्रचंड तपना हमारे मानसून के लिए 'अमृत' है? जानिए क्या होता है 'नौतपा गलना' जिससे डरते हैं किसान. ज्योतिष और मौसम विज्ञान का हैरान करने वाला कनेक्शन.

Nautapa 2026

Aaj Se Nautapa Shuru 2026: आज से सूर्य देव का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश हो चुका है और इसी के साथ शुरू हो गया है साल 2026 का ‘नौतपा’. आने वाले 9 दिनों तक सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर बरसेंगी, जिससे भीषण गर्मी का दौर रहेगा.

क्या आप जानते हैं कि इस असहनीय गर्मी का तपना हमारी फसलों और आने वाले मानसून के लिए अमृत के समान है? आइए जानते हैं कि नौतपा का तपना क्यों जरूरी है, ‘नौतपा गलने’ का असली मतलब क्या है और इसके पीछे का ज्योतिषीय व वैज्ञानिक गणित क्या कहता है.

नौतपा का तपना क्यों है जरूरी? (पौराणिक और ज्योतिषीय आधार)

सनातन ज्योतिष और कृषि विज्ञान में नौतपा को मानसून का आधार स्तंभ माना गया है.

बादलों का गर्भ धारण: शास्त्रों के अनुसार, जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र के शुरुआती 9 दिनों में होता है यानि जब सूर्य का गोचर रोहिणी में होता है, तो पृथ्वी पर अत्यधिक ताप बढ़ता है. इस प्रचंड गर्मी को बादलों का ‘गर्भ धारण’ करना कहा जाता है. यह माना जाता है कि इन 9 दिनों में जितनी तेज धूप और तपन होगी, बादल उतने ही पुष्ट होंगे और आगे चलकर उतनी ही अच्छी बारिश होगी.

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“जौ न तपै नौतपा, तौ जानहु बरखा का कपा”

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अर्थात, अगर नौतपा के दिनों में अच्छी तपन नहीं हुई, तो समझ लीजिए कि उस साल मानसून में बारिश नाममात्र की या बहुत कम होगी.

‘नौतपा गलने’ का क्या है मतलब? क्यों डरते हैं इससे किसान?

अक्सर नौतपा के दौरान लोग गर्मी से बेहाल होकर प्रार्थना करते हैं कि काश बारिश हो जाए या आंधी चल जाए ताकि मौसम ठंडा हो जाए लेकिन किसानों और ज्योतिषियों के लिए यह किसी बुरे संकेत से कम नहीं है. इसे ही ‘नौतपा का गलना’ या ‘गर्भपात’ कहा जाता है.

क्या होता है नौतपा गलना?: अगर नौतपा के इन 9 दिनों के बीच में कहीं भी तेज बारिश हो जाए, ओले गिर जाएं या ठंडी हवाएं चलने से तापमान अचानक गिर जाए, तो उसे ‘नौतपा गलना’ कहते हैं.

अकाल और सूखे का संकेत: पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, यदि नौतपा गल जाता है, तो मानसून का चक्र टूट जाता है इसके परिणामस्वरूप उस साल या तो मानसून बहुत देरी से आता है, या फिर सूखे और अकाल जैसी स्थितियां बनती हैं.

नौतपा का मानसून कनेक्शन: परंपरा पर विज्ञान की मुहर

दिलचस्प बात यह है कि जिसे हमारी परंपराएं ‘बादलों का गर्भ धारण’ कहती हैं, आधुनिक मौसम विज्ञान (Meteorology) भी पूरी तरह से उसका समर्थन करता है. आइए इसे दोनों नजरियों से आसान शब्दों में समझते हैं:

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भीषण गर्मी का असली कारण

पारंपरिक मान्यता: ज्योतिष के अनुसार इस समय सूर्य देव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, जिससे उनकी किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं.

वैज्ञानिक आधार: विज्ञान कहता है कि मई के अंत में सूर्य की भौगोलिक स्थिति के कारण उत्तर और मध्य भारत पर सौर विकिरण (Solar Radiation) अपने चरम पर होता है, जिससे तापमान तेजी से बढ़ता है.

प्रचंड तपन क्यों है जरूरी?

पारंपरिक मान्यता: नौतपा के 9 दिन जितने ज्यादा तपेंगे, आगे चलकर उतनी ही झमाझम और भरपूर बारिश होगी.

वैज्ञानिक आधार: मैदानी इलाकों में जितनी भयंकर गर्मी होगी, वहां हवा उतनी ही गर्म होकर ऊपर उठेगी. इससे उत्तर भारत में एक बेहद मजबूत कम दबाव का क्षेत्र (Low Pressure Area) बनता है.

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मानसूनी हवाओं का खिंचाव

पारंपरिक मान्यता: इस दौरान समुद्र का पानी तेजी से भाप बनता है, जिससे आसमान में मानसून के बादल पुष्ट होते हैं.

वैज्ञानिक आधार: जमीन पर बना यह मजबूत ‘लो प्रेशर एरिया’ ही हिंद महासागर की तरफ से आने वाली नमी और ठंडी हवाओं (South-West Monsoon) को अपनी ओर चुंबक की तरह खींचता है. इसी खिंचाव से मानसून आगे बढ़ता है.

बीच में बारिश होने का असर (नौतपा गलना)

पारंपरिक मान्यता: बीच में बारिश होने से नौतपा ‘गल’ जाता है, जिसका सीधा मतलब है कि मानसून कमजोर हो जाएगा और सूखे की स्थिति बनेगी.

वैज्ञानिक आधार: यदि नौतपा के दौरान प्री-मानसून बारिश या आंधी आ जाए, तो तापमान अचानक गिर जाता है. तापमान गिरते ही वह ‘कम दबाव का क्षेत्र’ कमजोर पड़ जाता है, जिससे मानसूनी हवाओं की रफ्तार धीमी हो जाती है और मानसून आने में देरी होती है.

2026 में नौतपा का संदेश

आज यानी 25 मई 2026 से शुरू होकर जून के शुरुआती दिनों तक चलने वाला यह दौर भले ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को थका देने वाला हो, लेकिन प्रकृति के संतुलन के लिए यह बेहद आवश्यक है. इसलिए, यदि इन 9 दिनों में सूरज की तपिश आपको परेशान करे, तो यह सोचकर संतोष रखिए कि यह तपिश आने वाले समय में धरती की प्यास बुझाने और किसानों के खेतों को हरा-भरा करने की गारंटी है.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.