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Adhik Maas 2026 Adhik Maas Rules Purushottam Maas Dos And Donts

Adhik Maas 2026: आज से अधिकमास शुरू, शास्त्रों के अनुसार भूलकर भी न करें ये काम, जानें जरूरी नियम

Adhik Maas Do's and Don'ts: आज से पुरुषोत्तम मास की शुरुआत हो रही है. इस पवित्र महीने में क्या करना चाहिए और किन कामों से पूरी तरह परहेज करना चाहिए, जानें शास्त्रों के अनुसार.

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Adhik Maas Do’s and Don’ts: आज से शुरू हो रहा है बेहद पवित्र अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं. भले ही इस महीने शादी-ब्याह जैसे मांगलिक कार्य बंद रहेंगे, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा पाने का यह सबसे उत्तम समय है. शास्त्रों के अनुसार इस महीने क्या करना चाहिए और क्या नहीं?

सनातन धर्म और हिंदू पंचांग में विशेष स्थान रखने वाले अधिक मास की शुरुआत आज से हो रही है. पूरे तीन साल के लंबे अंतराल के बाद आने वाले इस महीने को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद पवित्र और ऊर्जा से भरपूर माना जाता है. इसे आम बोलचाल की भाषा में मल्मास और धार्मिक शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है. ज्योतिष गणना और शास्त्रों के अनुसार, इस पूरे महीने में सांसारिक मांगलिक कार्यों पर पूरी तरह से रोक लग जाती है, जबकि आध्यात्मिक साधना, जप-तप और दान-पुण्य का महत्व कई सौ गुना बढ़ जाता है. आइए जानते हैं कि यह महीना क्यों आता है और शास्त्रों के अनुसार इस दौरान किन नियमों का पालन करना अनिवार्य है.

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क्यों आता है 3 साल में एक बार अधिक मास?

हिंदू कैलेंडर सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष दोनों की गणनाओं पर आधारित है. एक सौर वर्ष लगभग 365 दिन और 6 घंटे का होता है, जबकि एक चंद्र वर्ष 354 दिनों का होता है. इस प्रकार, हर साल सौर और चंद्र वर्ष के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है. तीन सालों में यह अंतर बढ़कर लगभग 33 दिन यानी एक पूरे महीने के बराबर हो जाता है.

इसी समय चक्र और काल के अंतर को पाटने के लिए हर तीसरे साल पंचांग में एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है. चूंकि इस महीने में सूर्य की कोई संक्रांति (एक राशि से दूसरी राशि में गोचर) नहीं होती, इसलिए इसे शुरुआत में मलिन मास’ या मल्मास कहा गया. पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब इस उपेक्षित महीने को भगवान विष्णु ने अपना उत्तम नाम पुरुषोत्तम दिया, तब से यह पुरुषोत्तम मास कहलाया और अत्यंत पवित्र माना गया.

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शास्त्रों के अनुसार: इस महीने क्या भूलकर भी न करें?

अधिक मास को मुख्य रूप से आत्म-शुद्धि और ईश्वर की भक्ति का समय माना गया है, इसलिए इसमें भौतिक या सांसारिक सुखों से जुड़े कार्य वर्जित माने गए हैं.

मांगलिक कार्यों पर रोक: इस पूरे महीने में विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत (जनेऊ), गृह प्रवेश, वधु प्रवेश और तिलक जैसे सभी बड़े मांगलिक कार्य पूरी तरह से वर्जित होते हैं. माना जाता है कि इस समय किए गए मांगलिक कार्यों से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती. नई शुरुआत और खरीदारी से बचें: नया व्यापार या नया बिजनेस शुरू करना, नई संपत्ति खरीदना या नया वाहन खरीदना इस महीने में टाल देना चाहिए. तामसिक भोजन का पूर्ण त्याग: इस पवित्र अवधि में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और नशीले पदार्थों का सेवन पूरी तरह वर्जित है. शास्त्रों के अनुसार, इस दौरान सात्विक दिनचर्या का पालन करना चाहिए. वाद-विवाद और निंदा से दूरी: किसी की पीठ पीछे बुराई करना, झूठ बोलना, क्रोध करना या किसी का अपमान करना इस महीने में महापाप माना गया है.

इस महीने क्या अवश्य करें? (पुण्य और समृद्धि के नियम)

पुरुषोत्तम मास में किए गए धार्मिक कार्यों का फल अक्षय होता है, यानी उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता:

दीपदान का महात्म्य: अधिक मास के दौरान रोजाना शाम को घर के मुख्य द्वार, तुलसी के पौधे के पास और पास के किसी मंदिर में दीपदान जरूर करना चाहिए. इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और माता लक्ष्मी का आगमन होता है. विष्णु मंत्रों का जाप: भगवान विष्णु के महामंत्र ॐ नमो भगवते वासुदेवाय का तुलसी की माला से नियमित जाप करना बेहद कल्याणकारी माना जाता है. इसके अलावा विष्णु सहस्रनाम या भगवद्गीता का पाठ करना भी सर्वोत्तम है. मालपुए और कांसे के बर्तन का दान. शास्त्रों में अधिक मास के दौरान कांसे के पात्र में मालपुए रखकर दान करने की विशेष परंपरा है. इसके अलावा जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, और चने की दाल का दान करने से कुंडली के कई दोष शांत होते हैं. ब्रह्मचर्य और सात्विक जीवन: इस महीने में भूमि पर सोना, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना और मन को शांत रखकर मानस स्नान (ईश्वर का मानसिक ध्यान) करना अद्भुत मानसिक और शारीरिक लाभ देता है.

संक्षेप में कहें तो अधिक मास सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने का नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का समय है. भले ही इसमें शुभ मुहूर्त बंद हो रहे हों, लेकिन ईश्वर की कृपा पाने का यह सबसे बड़ा आध्यात्मिक समय है. नियमों का निष्ठापूर्वक पालन कर आप भी इस पवित्र महीने का पूरा लाभ उठा सकते हैं.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.