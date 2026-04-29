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Adhik Maas 2026: इस साल 12 नहीं, 13 महीने होंगे! जानिए कब शुरू होगा अधिकमास? इस दौरान कर लिए ये काम तो बदल जाएगी जिंदगी

Adhik Maas 2026: वैदिक पंचांग के साल 2026 बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हिंदी कैलेंडर में इस साल 12 नहीं बल्कि 13 महीने होंगे. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बार ज्येष्ठ माह दो होंगे.

Published date india.com Updated: April 29, 2026 12:10 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Adhik Maas 2026: इस साल 12 नहीं, 13 महीने होंगे! जानिए कब शुरू होगा अधिकमास? इस दौरान कर लिए ये काम तो बदल जाएगी जिंदगी
Adhik Maas 2026

Adhik Maas 2026: हिंदी कैलेंडर के अनुसार साल 2026 यानि विक्रम संवत 2083 चल रहा है. धार्मिक दृष्टिकोण से यह साल बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस साल 12 की जगह 13 महीने होंगे. वैदिक पंचांग के अनुसार ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस साल ज्येष्ठ का महीना 59 दिनों का होगा. यानि ज्येष्ठ माह दो बार आएगा क्योंकि इसमें अधिक माह शामिल है जिसे अधिकमास या मलमास भी कहते हैं. इस माह भगवान विष्णु व हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व माना गया है. आइए जानते हैं कब शुरू होगा अधिकमास?

कब से कब तक रहेगा अधिकमास?

वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 2 मई 2026 को रात 10 बजकर 52 मिनट पर शुरू होगी और इसी के साथ ज्येष्ठ माह शुरू होगा. इसके बाद 29 जून 2026 को सुबह 3 बजकर 6 मिनट पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के साथ ही ज्येष्ठ माह समाप्त होगा. इस बीच अधिकमास की शुरुआत 17 मई 2026 को शुरू होगा और 15 जून 2026 को समाप्त होगा.

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अधिकमास का महत्व

अधिकमास लगभग एक महीने तक रहेगा और धार्मिक दृष्टिकोण से इसका विशेष महत्व माना गया है. कहते हैं कि इस माह यदि विधि-विधान से विष्णु जी और हनुमान जी का पूजन किया जाए तो जीवन में आ रहे सभी कष्टों व संकटों से छुटकारा मिलता है. इसके अलावा अधिकमास में जप, तप और दान का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना मिलता है.

अधिकमास में करें ये काम

  • ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ​अधिकमास में रोजाना सुबह-शाम पूजा करें और थोड़ा-सा समय निकालकर ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप भी करें. इससे मन को शांति मिलती है और विष्णु की कृपा बनी रहती है.
  • अधिकमास में अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करें. इस दौरान जरूरी कोई बड़ा दान करना जरूरी नहीं है, बल्कि किसी जरूरतमंद की मदद करना या किसी को भोजन कराना भी पुण्य कर्म माना जाता है.
  • अधिकमास में धार्मिक ग्रंथ पढ़ना बहुत ही फलदायी माना गया है. इस माह गीता का पाठ करना चाहिए और भागवत कथा पढ़ने सभी मन स्थिर होता है.
  • कोशिश करें कि अधिकमास में गुस्से पर काबू रखें, अपशब्द कहने से बचें और दूसरों की मदद करने की भावना रखें. ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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