Adhik Maas 2026: खत्म होने वाला है अधिकमास! इससे पहले कर लें ये 1 काम, जीवनभर मिलेगा पुण्य का फल और बरसेगी भगवान विष्णु की कृपा

Adhik Maas 2026: अधिकमास तीन साल में एक बार आता है और इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है. इस माह यदि भगवान विष्णु का पूजन विधि—विधान से पूजन किया जाए तो जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

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Adhik Maas 2026

Adhik Maas 2026: हिंदू धर्म में अधिकमास को बेहद ही पवित्र और पुण्यदायी माना गया है. यह माह भगवान विष्णु को समर्पित है और इस माह जप, तप व दान करने का दोगुना फल मिलता है. क्योंकि अधिकमास हिंदी का लीप ईयर है और तीन साल में एक बार आता है. बता दें कि अधिकमास की 17 मई को शुरू हुआ था और 15 जून 2026 को समाप्त होगा. ऐसे में अगर आप भगवान विष्णु की कृपा व आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो अधिकमास यानि पुरुषोत्तम मास खत्म होने से पहले कुछ विशेष कार्य जरूर कर लें. ऐसा करने से न केवल जीवनभर पुण्य का फल मिलता है, बल्कि सुख-समृद्धि, धन और सौभाग्य के द्वार भी खुल सकते हैं. यदि आप भी भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो जानिए अधिकमास खत्म होने से पहले कौन-सा शुभ कार्य अवश्य करना चाहिए?

अधिकमास में इस काम को करने से मिलता है मोक्ष

अधिकमास यानि मलमास का हिंदू धर्म ग्रंथों में भी खास महत्व बताया गया है और इस माह में ब्रज की परिक्रमा करना पुण्यदायी माना जाता है. मलमास में ब्रजक्षेत्र की 84 कोस की परिक्रमा का ​विशेष महत्व माना गया है और कहते हैं कि जो कि भक्त मलमासउ में 84 कोस की परिक्रमा लगाते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है. ब्रज क्षेत्र के हर कोने में श्रीकृष्ण की और राधा रानी की लीलाओं की कहानियां हैं. वाराह पुराण के अनुसार धरती पर मौजूद 66 अरब तीर्थ मलमास के दौरान ब्रज में निवास करते हैं. इसलिए इस दौरान ब्रज परिक्रमा का खास महत्व होता है और मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खुलते हैं.

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अगर आप 84 कोस परिक्रमा नहीं लगा सकते तो अधिकमास में राधारानी की जन्मभूमि बरसाना की परिक्रमा जरूर लगाएं. कहते हैं कि इससे न केवल राधा रानी प्रसन्न होती हैं, बल्कि श्रीकृष्ण भी अपनी कृपा बरसाते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि का वास होता है. साथ ही मलमास में गोवधर्न की परिक्रमा करने से श्रीकृष्ण की कृपा के पात्र बनते हैं और इसलिए मलमास में गोवर्धन में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिलती है.

यदि 84 कोस की परिक्रमा, बरसाना की परिक्रमा या गोवर्धन की परिक्रमा भी संभव नहीं है तो अधिकमास के दौरान बांके बिकारी मंदिर के दर्शन, गोवर्धन में दानघाटी के दर्शन और बरसाना में राधा रानी के दर्शन अवश्य करें. ऐसा करने से आपको सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

अगर आप घर में सुख-समृद्धि व खुशहाली चाहते हैं तो अधिकमास के बचे हुए दिनों में रोजाना तुलसी को जल अर्पित करें और शाम के समय घी का दीपक जलाएं. इससे मां तुलसी के साथ मां लक्ष्मी व भगवान विष्णु भी प्रसन्न होंगे और धन—धान्य से झोली भर जाएगी.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.