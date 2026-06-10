Adhik Maas 2026: अंतिम 5 दिन, 5 महा-नियम...मिल जायेगा पूरे अधिकमास का फल!

Adhik Maas ke antim 5 din: अधिकमास या पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं. अगर आप पूरे महीने व्यस्तता या अस्वस्थता के कारण विशेष पूजा-पाठ नहीं कर पाए हैं, तो शास्त्रों में वर्णित ये 5 नियम आपके लिए ‘ब्रह्मास्त्र’ की तरह हैं. अंतिम 5 दिनों में आपको पूरे महीने का अक्षय पुण्य प्राप्त हो सकता है. जानिए इन उपायों का धार्मिक महत्व.
सनातन धर्म में तीन साल में एक बार आने वाले पुरुषोत्तम मास यानी अधिकमास का विशेष आध्यात्मिक महत्व है. मान्यता है कि इस पूरे महीने में किए गए जप, तप, दान और व्रत का फल कभी समाप्त नहीं होता लेकिन आधुनिक जीवन की भागदौड़ या अस्वस्थता के कारण यदि कोई व्यक्ति पूरे महीने इन नियमों का पालन नहीं कर पाया है, तो शास्त्रों में उसके लिए एक अत्यंत सुलभ और प्रभावी मार्ग बताया गया है. अधिकमास के अंतिम 5 दिन आखिरी पांच तिथियां पूरे महीने की भक्ति का निचोड़ माने जाते हैं. इस अंतिम अवसर पर यदि साधक केवल 5 विशेष नियमों का पालन पूरी श्रद्धा से कर ले, तो उसे पूरे अधिकमास का संपूर्ण फल मिल जाता है.
आइए जानते हैं उन 5 महा-नियमों के बारे में जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का द्वार खोल सकते हैं.
अधिकमास के अंतिम 5 दिनों में प्रतिदिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्र तुलसी के पौधे की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए. तुलसी माता को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना गया है। इस नियम का पालन करने से संचित पापों का नाश होता है, वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर होते हैं और घर की नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है.
गौमाता को सनातन धर्म में पूजनीय माना गया है क्योंकि उनमें 33 कोटि देवी-देवताओं का वास होता है. अंतिम 5 दिनों में रोजाना आटे की 11 लोई (पेड़े) बनाएं, उसमें थोड़ा सा गुड़ और हल्दी मिलाएं और अपने हाथों से गाय को खिलाएं. यह उपाय कुंडली के कमजोर ग्रहों को मजबूत करता है और पितृदोष से मुक्ति दिलाता है.
अंतिम 5 दिनों के दौरान हर शाम को 5 दीपक जलाने का संकल्प लें. ये पांच दीपक क्रमशः घर के मुख्य द्वार, तुलसी के क्यारे, घर के मंदिर, पीपल के वृक्ष के नीचे और किसी जल स्थान या पवित्र नदी के समीप जलाने चाहिए. दीपदान करने से जीवन का अंधकार दूर होता है और अकाल मृत्यु का भय मिट जाता है.
अधिकमास के स्वामी स्वयं भगवान नारायण (पुरुषोत्तम) हैं. इन अंतिम दिनों में श्रीहरि विष्णु के विग्रह या चित्र के सम्मुख बैठकर “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करते हुए तुलसी दल (पत्ते) अर्पित करें. तुलसी अर्चना से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक को धन-धान्य तथा मोक्ष का वरदान देते हैं.
अधिकमास में संकटमोचन और दुखों के संहारक भगवान नरसिंह की पूजा का विशेष विधान है. अंतिम 5 दिनों में भगवान नरसिंह की आरती करें, उन्हें पीले पुष्प और फल अर्पित करें. ऐसा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिलती है और हर प्रकार के मानसिक तथा शारीरिक भय का नाश होता है.
मलमाल का ये अंतिम समय ‘कल्याणकारी झोली’ भरने जैसा है. स्वयं नारायण ने इस मास को अपना नाम दिया है, इसलिए अंतिम क्षणों में भी की गई सच्ची भक्ति सीधे वैकुंठ धाम का मार्ग प्रशस्त करती है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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