Adhik mass 2026: पित्र दोष से मुक्ति दिलाएगें अधिकमास के आखिरी 5 दिन...पित्रों को तृप्त करेंगे ये 3 दान

Adhikmas Daan Upay: अधिकमास के अंतिम 5 दिन पित्रों की कृपा पाने के लिए सबसे विशेष हैं. जानें शास्त्रों के अनुसार वे 3 महादान, जो पित्र दोष को दूर कर आपके जीवन में सुख-समृद्धि और पितृमोक्ष का मार्ग खोल सकते हैं.

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Adhikmas pitra dosh upay: हिंदू पंचांग में अधिकमास पुरुषोत्तम मास को अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक माना गया है. यह समय भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने और अपने कर्मों को शुद्ध करने का अवसर होता है. शास्त्रों के अनुसार, अधिकमास में किए गए शुभ कर्मों का फल सामान्य महीनों की तुलना में कहीं अधिक और अक्षय होता है. वर्तमान में अधिकमास का समापन निकट है और इसके अंतिम 5 दिन पित्रों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त समय माने गए हैं.

पित्रों की तृप्ति का आध्यात्मिक आधार

सनातन धर्म में पित्रों का स्थान देवतुल्य है. यदि पित्र प्रसन्न हैं, तो घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है, और यदि वे रुष्ट हैं, तो व्यक्ति को ‘पित्र दोष’ का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण जीवन में अनावश्यक बाधाएं आती हैं. अधिकमास को ‘पुरुषोत्तम मास’ कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह स्वयं भगवान पुरुषोत्तम का प्रिय मास है. शास्त्रों के अनुसार, इस अवधि में किया गया जल दान, अन्न दान और नाम संकीर्तन न केवल साधक को पुण्य प्रदान करता है, बल्कि पित्रों की आत्मा को भी असीम शांति देता है. इन अंतिम 5 दिनों में पित्रों के नाम का दान पित्र ऋण से मुक्ति का मार्ग खोलता है.

पितृमोक्ष के लिए 3 अचूक दान

अन्न और जल का दान: शास्त्रों में अन्नदान को महादान कहा गया है. इन 5 दिनों में सात्विक भोजन का दान करना अत्यंत प्रभावी है. यदि आप किसी जरूरतमंद को या किसी गौशाला में अन्न दान करते हैं, तो इसका फल सीधे पित्रों तक पहुंचता है. इसके साथ ही, जल का कलश, जिसमें थोड़े काले तिल मिलाए गए हों, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अर्पित करने से पित्रों की प्यास बुझती है. तिल का दान पित्र दोष के प्रभाव को कम करने में विशेष रूप से सहायक होता है. दीपक का दान: दीपक को ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक माना गया है. पित्रों के लिए संध्याकाल में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक जलाना उन्हें मोक्ष के मार्ग की ओर प्रेरित करता है. 33 की संख्या में दीपक जलाना अधिकमास के नियमों के अंतर्गत शुभ माना गया है. यह दीपक न केवल पित्रों को मार्ग दिखाता है, बल्कि घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मकता का संचार करता है. पंचबलि का अर्पण: यह पित्र ऋण से मुक्ति का सबसे सरल विधान है. अधिकमास के इन अंतिम दिनों में अपनी थाली में से पांच अंश गाय, कुत्ता, कौआ, देवता और चींटी के लिए निकालकर अलग रखें. यह छोटा सा कर्म हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा का प्रतीक है. जब हम पंचबलि निकालते हैं, तो हम यह स्वीकार करते हैं कि ईश्वर की इस सृष्टि में सभी जीव जुड़े हुए हैं, और पित्रों की संतुष्टि के लिए हमें उनके नाम पर सेवा का भाव रखना चाहिए.

अधिकमास का समापन केवल एक कैलेंडर घटना नहीं है, बल्कि एक आत्मिक अवसर है. इन अंतिम 5 दिनों में किए गए दान, जप और सेवा से न केवल आपके पित्र प्रसन्न होते हैं, बल्कि आपके आने वाले जीवन में आने वाले ग्रहों के दोष भी शांत होते हैं. पित्रों का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है. इस अधिकमास का उपयोग अपने कुल को पित्र दोष के बंधन से मुक्त करने और परिवार की समृद्धि के लिए संकल्प लेने में करें.

शास्त्रों का यह विधान सरल है, परंतु इसका प्रभाव गहरा है. श्रद्धा के साथ किया गया छोटा सा दान भी बड़े संकटों को टालने की क्षमता रखता है. इस शुभ अवसर को व्यर्थ न जाने दें और पूर्ण श्रद्धा के साथ पित्रों के नाम का अर्पण करें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.