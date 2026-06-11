Adhik mass 2026: पित्र दोष से मुक्ति दिलाएगें अधिकमास के आखिरी 5 दिन...पित्रों को तृप्त करेंगे ये 3 दान

Adhikmas pitra dosh upay: हिंदू पंचांग में अधिकमास पुरुषोत्तम मास को अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक माना गया है. यह समय भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने और अपने कर्मों को शुद्ध करने का अवसर होता है. शास्त्रों के अनुसार, अधिकमास में किए गए शुभ कर्मों का फल सामान्य महीनों की तुलना में कहीं अधिक और अक्षय होता है. वर्तमान में अधिकमास का समापन निकट है और इसके अंतिम 5 दिन पित्रों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त समय माने गए हैं.
सनातन धर्म में पित्रों का स्थान देवतुल्य है. यदि पित्र प्रसन्न हैं, तो घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है, और यदि वे रुष्ट हैं, तो व्यक्ति को ‘पित्र दोष’ का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण जीवन में अनावश्यक बाधाएं आती हैं. अधिकमास को ‘पुरुषोत्तम मास’ कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह स्वयं भगवान पुरुषोत्तम का प्रिय मास है. शास्त्रों के अनुसार, इस अवधि में किया गया जल दान, अन्न दान और नाम संकीर्तन न केवल साधक को पुण्य प्रदान करता है, बल्कि पित्रों की आत्मा को भी असीम शांति देता है. इन अंतिम 5 दिनों में पित्रों के नाम का दान पित्र ऋण से मुक्ति का मार्ग खोलता है.
अधिकमास का समापन केवल एक कैलेंडर घटना नहीं है, बल्कि एक आत्मिक अवसर है. इन अंतिम 5 दिनों में किए गए दान, जप और सेवा से न केवल आपके पित्र प्रसन्न होते हैं, बल्कि आपके आने वाले जीवन में आने वाले ग्रहों के दोष भी शांत होते हैं. पित्रों का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है. इस अधिकमास का उपयोग अपने कुल को पित्र दोष के बंधन से मुक्त करने और परिवार की समृद्धि के लिए संकल्प लेने में करें.
शास्त्रों का यह विधान सरल है, परंतु इसका प्रभाव गहरा है. श्रद्धा के साथ किया गया छोटा सा दान भी बड़े संकटों को टालने की क्षमता रखता है. इस शुभ अवसर को व्यर्थ न जाने दें और पूर्ण श्रद्धा के साथ पित्रों के नाम का अर्पण करें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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