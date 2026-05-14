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Adhik Maas 2026: क्यों लगा था इस महीने को कलंक? रोते हुए वैकुंठ पहुंचे मलमास को भगवान विष्णु ने कैसे बनाया पुरुषोत्तम मास

Adhik Maas 2026: जानिए अधिकमास 2026 की पौराणिक कथा. कैसे भगवान विष्णु ने मलमास का कलंक धोकर उसे अपना प्रिय नाम पुरुषोत्तम मास दिया. क्यों इस महीने में 33 कोटि देवताओं का वास होता है और क्या है इसका ज्योतिषीय महत्व. पूरी कहानी यहां पढ़ें.

Published date india.com Updated: May 14, 2026 11:01 AM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com | Edited by Neha Awasthi email india.com
adhik maas 2026
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Adhik Maas Story: हिंदू पंचांग में हर तीन साल में आने वाला अधिकमास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, केवल ज्योतिषीय गणना नहीं है. इसका आधार हमारे पवित्र नारद पुराण और पद्म पुराण में विस्तार से मिलता है. इन पुराणों के पुरुषोत्तम माहात्म्य खंड में स्पष्ट बताया गया है कि कैसे एक तिरस्कृत महीने को साक्षात भगवान विष्णु का साथ मिला.

नारद पुराण का संदर्भ: जब स्वामीहीन होने पर लगा कलंक

नारद पुराण के अनुसार, सृष्टि की गणना के समय जब सभी 12 महीनों के स्वामी तय किए गए, तब अधिकमास का कोई अधिपति नहीं मिला. चूंकि इस महीने में सूर्य की संक्रांति (एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश) नहीं होती, इसलिए इसे ‘मलिन’ या ‘मलमास’ कहा गया.

पुराणों में वर्णन है कि समाज द्वारा उपेक्षित किए जाने पर यह महीना एक दुखी जीव का रूप धरकर वैकुंठ धाम पहुंचा. उसने करुण स्वर में भगवान विष्णु से कहा, प्रभु स्वामीहीन होने के कारण संसार मेरा उपहास उड़ाता है. मुझे अशुद्ध और कलंकित कहा जाता है. मांगलिक कार्यों में मेरी कोई जगह नहीं है. ऐसे अपमानित अस्तित्व का क्या लाभ?

पद्म पुराण का प्रमाण: श्री हरि का वरदान और गोलोक का सफर

पद्म पुराण में इस कथा को आगे विस्तार दिया गया है. मलमास की व्यथा सुनकर भगवान विष्णु का हृदय पसीज गया. वे उसे लेकर गोलोक गए, जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे. भगवान विष्णु ने कृष्ण से निवेदन किया कि इस दुखी महीने को शरण दें.

तब भगवान कृष्ण ने मलमास को अपना सबसे प्रिय नाम ‘पुरुषोत्तम’ प्रदान किया. उन्होंने घोषणा की -अब से मैं स्वयं इस महीने का स्वामी हूँ. जो गुण मुझमें हैं, वे आज से इस महीने में भी समाहित होंगे. इसे अब मलमास नहीं, बल्कि पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा. जो इस दौरान मेरी भक्ति करेगा, वह मृत्यु के बाद मेरे परम धाम को प्राप्त होगा.

33 देवताओं का रहस्य और दान का महत्व

शास्त्रों (विशेषकर पद्म पुराण) में उल्लेख है कि पुरुषोत्तम मास में 33 कोटि (प्रकार) देवताओं का वास होता है. इसी कारण इस महीने में 33 की संख्या का विशेष महत्व है.

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33 मालपुओं का दान: श्रद्धा के साथ कांसे के पात्र में 33 मालपुए रखकर दान करने का विधान है.

33 दीपदान: घर की सुख-शांति के लिए 33 दीप जलाना अत्यंत फलदायी माना गया है.

क्यों है यह अन्य महीनों से श्रेष्ठ?

नारद पुराण के अनुसार, भले ही इस महीने में विवाह या गृह प्रवेश जैसे भौतिक कार्य वर्जित हों, लेकिन यह अध्यात्म के लिए साल का सबसे बड़ा अवसर है. पद्म पुराण कहता है कि इस महीने में किया गया एक दिन का भी पूजन अन्य महीनों के वर्षों की तपस्या के बराबर पुण्य देता है.

अतः, अधिकमास या मलमास कोई अशुभ समय नहीं है. यह शास्त्रों द्वारा प्रमाणित वह कालखंड है, जो हमें सांसारिक भागदौड़ से निकालकर आत्म-साधना की ओर ले जाता है. भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम देकर यह संदेश दिया है कि जो दुनिया द्वारा त्यागा जाता है, उसे स्वयं ईश्वर अपनाते हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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