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Adhik Maas 2026: अधिकमास में मालपुआ दान करना क्यों माना जाता है शुभ? वह भी एक या दो नहीं, पूरे 33! जानिए इसके जुड़ी धार्मिक मान्यता
Adhik Maas 2026: सनातन धर्म में अधिकमास को बहुत ही पवित्र माना गया है, यह माह भगवान विष्णु को समर्पित है ओर इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है. इस माह पूजा-पाठ और दान-पुण्य का विशेष महत्व होता है.
Adhik Maas 2026: अधिकमास की शुरुआत 17 मई 2026 से हो गई है और 15 जून 2026 को इसकी समाप्ति होगी. हिंदू धर्म में अधिकमास का विशेष महत्व माना गया है और इसे पुरुषोत्तम मास या मलमास के नाम से भी जाना जाता है. अधिकमास 3 साल में एक बार आता है और श्रीहरि भगवान विष्णु को समर्पित है. इस माह भक्त श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए पूजा-पाठ, जप, तप, गंगा स्नान और दान आदि करते हैं. अधिकमास में कई तरह के दान करने की परंपरा है लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस माह मालपुआ के दान का खास महत्व होता है. सबसे खास बात है कि दान किए जाने वाले मालपुआ की संख्या 33 होनी चाहिए. आइए जानते हैं कि इस पीछे छिपे धार्मिक कारण के बारे में.
33 मालपुए दान करने की परंपरा क्यों?
पद्म पुराण में अधिकमास में मालपुआ दान का महत्व बताया गया है और इसके अनुसार 33 की संख्या में ही मालपुआ दान करने चाहिए. तभी इस दान का पुण्य फल प्राप्त होता है. शास्त्रों में 33 को केवल अंक ही नहीं, बल्कि शुभ और दिव्य अंक माना गया है. हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी-देवताओं का उल्लेख मिलता है. यही वजह है कि अधिकमास में 33 मालपुए दान करने की परपंरा है. कहते हैं कि 33 मालपुए दान करने से सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है.
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अधिकमास में मालपुआ का क्या महत्व है?
मालपुआ की बात करें तो यह एक पारंपरिक और सात्विक मिठाई है. जिसे घी, दूध और आटे से बनाया जाता है और इन सभी चीजों को समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है. कहते हैं कि भगवान विष्णु के प्रिय भोगों में से एक मालपुआ भी है.
मिलता है पितरों का भी आशीर्वाद!
अधिकमास में मालपुआ दान करने से देवी-देवता ही नहीं, बल्कि पितर भी प्रसन्न होते हैं और घर में सुख-शांति बनी रहती है. साथ ही आर्थिक संकटों से भी छुटकारा मिलता है.
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अधिकमास में कब और कैसे दान करें मालपुआ?
अधिकमास का हर दिन शुभ होता है और इस दौरान अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी मालपुए का दान किया जा सकता है. लेकिन यह दान यदि एकादशी, पूर्णिमा और गुरुवार के दिन किया जाए तो अधिक फलदायी माना गया है. क्योंकि ये दिन विशेष तौर पर भी विष्णु जी को समर्पित हैं.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.