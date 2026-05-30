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Adhik Maas Tulsi Pujan: अधिकमास में तुलसी में चढ़ाएं ये 1 चीज, पैसों से भर जाएगा घर, मिट जाएंगे सारे दुख

Adhik Maas Tulsi Pujan: अधिकमास का महीना पूजा-पाठ के लिहाज से बहुत ही खास माना जाता है. इस माह भगवान विष्णु के साथ ही तुलसी माता की भी पूजा जरूर करनी चाहिए.

Written by: Renu Yadav
Updated: May 30, 2026, 11:47 AM IST
Adhik Maas Tulsi Pujan: अधिकमास में तुलसी में चढ़ाएं ये 1 चीज, पैसों से भर जाएगा घर, मिट जाएंगे सारे दुख
Adhik Maas 2026

Adhik Maas Tulsi Pujan: अंग्रेजी कैलेंडर की तरह ही हिंदी कैलेंडर में भी लीप ईयर आता है​ और इस बार हिंदी का लीप ईयर चल रहा है. जिसे अधिकमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है और यह माह भगवान विष्णु का समर्पित है. पंचांग के अनुसार 17 मई से अधिकमास शुरू हो चुका है और 15 जून को समाप्त होगा. इस माह विधि-विधान से भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो वह प्रसन्न होकर अपने जातकों पर कृपा बरसाते हैं. अगर आप भी विष्णु जी की कृपा और आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो ​अधिकमास में तुलसी का पूजन अवश्य करें. अधिकमास में तुलसी का एक विशेष उपाय करने से जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है.

तुलसी में चढ़ाएं ये चीज

अधिकमास में रोजाना नियमानुसार तुलसी में जल अर्पित करें. लेकिन ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित करना वर्जित माना गया है. अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो अधिकमास में एक तांबे का लोटा लें और उसमें स्वच्छ जल भरें. ​इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और एक चुटकी हल्दी मिलाएं और यह जल तुलसी में ​अर्पित कर दें. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं. साथ ही कुंडली में मौजूद गुरु ग्रह भी मजबूत होता है. जिससे बंद किस्मत के दरवाजे खुलते हैं और धन-दौलत में वृद्धि होती है.

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शाम को जरूर करें ये काम

अधिकमास में प्रतिदिन सुबह तुलसी में जल दें और शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जरूर जलाएं. शाम के समय गाय के घी का दीपक तुलसी के पौधे में रखें और दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत यानि चावल जरूर रखें. इसके बाद मन ही मन भगवान विष्णु और माता तुलसी का ध्यान करें. ज्योतिष शास्त्र में इस उपाय को बहुत ही फलदायी माना गया है और कहते हैं कि इसे करने से मां लक्ष्मी घर में वास करती हैं. जिस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है वहां कभी धन—दौलत और सुख—समृद्धि की कमी नहीं होती.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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