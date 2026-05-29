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Adhik Maas Purnima 2026: 30 या 31 मई! कब है पूर्णिमा? 3 साल में एक बार मिलेगा पुण्य कमाने का यह मौका, नोट करें सही डेट

Adhik Maas Purnima 2026: ज्येष्ठ अधिक माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि बहुत ही खास होती है. क्योंकि अधिकमास पूर्णिमा 3 साल में एक बार आती है और अन्य पूर्णिमा के मुकाबले कई गुना फल देती है.

Written by: Renu Yadav
Updated: May 29, 2026, 1:19 PM IST
Adhik Maas Purnima 2026: 30 या 31 मई! कब है पूर्णिमा? 3 साल में एक बार मिलेगा पुण्य कमाने का यह मौका, नोट करें सही डेट
Adhik Maas Purnima 2026

Adhik Maas Purnima 2026: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन स्नान-दान करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती हैं. वैसे तो प्रत्येक माह की पूर्णिमा तिथि का अपना महत्व होता है लेकिन ज्येष्ठ अधिकमास में आने वाली पूर्णिमा तिथि सबसे खास होती है. स्कन्दपुराण और पद्मपुराण जैसे ग्रथों में भी अधिकमास की पूर्णिमा तिथि का महत्व बताया गया है जिसके अनुसार इस माह आने वाली पूर्णिमा सर्व सिद्धिदायिनी पूर्णिमा मानी जाती है. आइए जानते हैं कब है ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा?

ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा तिथि 30 मई को सुबह 11 बजकर 57 मिनट पर शुरू होगी और 31 मई को दोपहर 2 बजकर 14 मिनट पर समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार इस साल ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा 31 मई 2026 को मनाई जाएगी.

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ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा 2026 शुभ मुहूर्त

ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिम के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया है और इसके बाद दान करने की भी परपंरा है. जो जातक पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वह रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करते हैं. पंचांग के अनुसार अधिकमास पूर्णिमा के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजकर 8 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 19 मिनट तक रहेगा. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करना शुभ माना गया है और 31 मई को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 3 मिनट से लेकर 4 बजकर 43 मिनट तक रहेगा. इस दिन चंद्रमा का पूजन किया जाता है और इसके बाद ही पूर्णिमा का व्रत पूर्ण माना जाता है. बता दें ​31 मई को चंद्रोदय का समय रात 7 बजकर 36 मिनट है.

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क्यों खास है अधिकमास पूर्णिमा का व्रत?

वैसे तो प्रत्येक माह की पूर्णिमा तिथि बहुत ही खास होती है लेकिन अधिकमास की पूर्णिमा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है. इसकी मुख्य वजह यह है कि अधिकमास तीन साल में एक बार आता है और इसलिए इस माह आने वाले प्रत्येक व्रत के लिए तीन का लंबा इंतजार करना पड़ता है. इस दिन व्रत रखने वाले जातक को तीन गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है और मां लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती हैं. अधिकमास की पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ना व सुनना फलदायी माना गया है. ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है.

अधिकमास पूर्णिमा बिना दान के अधूरी मानी जाती है. इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए. इस दिन अन्न, वस्त्र, स्वण और गौ—दान का खास महत्व होता है. कहते हैं कि यह दान करने से जातकों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में आ रहे कष्टों से भी छुटकारा मिलता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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