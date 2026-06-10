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Adhik Maas Shivratri 2026: शिव भक्तों के लिए बड़ी खबर! अधिकमास की मासिक शिवरात्रि पर बन रहा है विशेष महासंयोग, नोट करें डेट और शुभ मुहूर्त

Adhik Maas Shivratri 2026: अधिमास की मासिक शिवरात्रि पर 27 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसमें भोलेनाथ का पूजन करने से बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे.

Written by: Renu Yadav
Published: June 10, 2026, 10:25 AM IST
Adhik Maas Shivratri 2026: शिव भक्तों के लिए बड़ी खबर! अधिकमास की मासिक शिवरात्रि पर बन रहा है विशेष महासंयोग, नोट करें डेट और शुभ मुहूर्त
Masik Shivratri 2026

Adhik Maas Shivratri 2026 Date: हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का व्रत बहुत ही शुभ व फलदायी माना गया है. यह व्रत देवो के देव महादेव को समर्पित है और इस दिन भोलेनाथ का पूजन करने से जातक के जीवन में आ रहे सभी कष्ट मिट जाते हैं. लेकिन जब यह शिवरात्रि अधिकमास यानि पुरुषोत्तम मास में पड़े, तो इसका महत्व हजार गुना बढ़ जाता है. साल 2026 में ज्येष्ठ अधिकमास की चतुर्दशी तिथि पर एक विशेष योग बन रहा है जिसमें शिवजी का पूजन करने वाले वाले जातक की कोई मनोकामना खाली नहीं जाएगी. जीवन के कष्टों से मुक्ति और सुख-समृद्धि की चाह रखने वाले भक्तों के लिए यह दिन किसी वरदान से कम नहीं है. चलिए नोट करते हैं इस पवित्र व्रत की सही तारीख, पूजा का समय और निशिता काल का शुभ मुहूर्त.

अधिक मासिक शिवरात्रि 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 13 जून 2026 को शाम 4 बजकर 7 मिनट पर शुरू होगी और 14 जून को दोपहर 12 बजकर 19 मिनट पर समाप्त होगी. शिवरात्रि का व्रत उदयातिथि के अनुसार नहीं, बल्कि प्रदोश काल में रखा जाता है. इसलिए अधिकमास मासिक शिवरात्रि का व्रत 13 जून 2026 को रखा जाएगा.

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अधिकमास मासिक शिवरात्रि पर ​विशेष योग

ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अधिकमास मासिक शिवरात्रि का दिन बहुत ही खास है क्योंकि इस बार 27 साल बाद ऐसा विशेष योग का निर्माण हो रहा है जो कि इससे पहले 1999 में बना था. बता दें कि अधिकमास मासिक शिवरात्रि के दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर करेंगे जिससे गौरी योग का निर्माण होगा. इस योग को बेहद ही शुभ व फलदायी माना जाता है. गौरी योग वैवाहिक जीवन में सुख, पारिवारिक समृद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए शुभ होता है. इस योग में यदि शिव—पार्वती का पूजन किया जाए तो परिवार भी भोलेनाथ अपनी कृपा बरसाते हैं.

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अधिकमास मासिक शिवरात्रि शुभ मुहूर्त

मासिक शिवरा​त्रि का पूजन प्रदोष काल या मध्य रात्रि में किया जाता है. पंचांग के अनुसार 13 जून 2026 को प्रदोष काल का समय शाम 6 बजकर 34 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 4 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा अन्य शुभ मुहूर्त की बात करें तो सुबह 7 बजकर 7 मिनट से रात 8 बजकर 51 मिनट तक शुभ चौघड़िया और शाम 7 बजकर 19 मिनट से रात 8 बजकर 34 मिनट तक लाभ चौघड़िया मुहूर्त रहेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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