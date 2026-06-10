Adhik Maas Shradh Amavasya 2026: अधिकमास में श्राद्ध की अमावस्या कब है? 3 साल में एक बार आता है पितरों की मुक्ति का यह दुर्लभ दिन

Adhik Maas Shradh Amavasya 2026: सनातन धर्म में अधिकमास को बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक रूप से फलदायी माना गया है. इसे पुरुषोत्तम मास या मलमास के नाम से भी जाना जाता है. अधिकमास का यह दुर्लभ महीना तीन साल में एक बार आता है और इस दौरान जप, तप, ध्यान, पूजा-पाठ का विशेष महत्व होता है. कहते हैं कि अधिकमास में यदि सांसारिक भागदौड़ से समय निकालकर तप-तप, दान जैसे कर्म किए जाएं तो भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है. हिंदू धर्म में प्रत्येक माह अमावस्या तिथि आती है लेकिन अधिकमास में आने वाली अमावस्या सबसे उत्तम मानी गई है. तीन साल में एक बार आने वाली अधिकमास की श्राद्ध अमावस्या पितरों के तर्पण के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है. इस दिन किए गए श्राद्ध कर्म और पिंडदान से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार को पितृदोष से मुक्ति मिलती है. आइए जानते हैं कब है अधिमास की श्राद्ध अमावस्या?
वैदिक पंचांग के अनुसार अधिकमास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 14 जून 2026 को दोपहर 12 बजकर 19 मिनट पर शुरू होगी और 15 जन 2026 को सुबह 8 बजकर 23 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार अधिकमास श्राद्ध अमावस्या 15 जून 2026 को मनाई जाएगी. लेकिन इस दिन पितरों का श्राद्ध नहीं हो सकेगा. इसके पीछे बेहद ही खास वजह है.
बता दें कि पितरों का श्राद्ध कर्म दिन में 11 बजे के बाद ही किया जाता है लेकिन 15 जून को 11 बजे से पहले ही अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी. अमावस्या तिथि 14 जून 2026 को दोपहर में शुरू हो रही है इसलिए पितरों का श्राद्ध कर्म 14 जून को ही करना उत्तम होगा.
अमावस्या के दिन पिंडदान व ब्राह्मण भोज बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है. ऐसे में यदि आप भी अमावस्या के दिन पिंडदान, ब्राह्मण भोज या कोई धार्मिक अनुष्ठान कराने के बारे में सोच रहे हैं तो 14 जून को दोपहर 12 बजकर 19 मिनट के बाद ये कार्य किए जा सकते हैं. बता दें कि ये सभी कार्य दोपहर 2 बजकर 30 मिनट से पहले ही पूर्ण कर लें क्योंकि यह शुभ समय है.
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अधिकमास श्राद्ध अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है. इस दिन सुबह उठकर स्नान करें और तर्पण की तैयारी शुरू करें. तर्पण करने के लिए एक तांबे या कांस का लोट लें, उसमें थोड़ा सा जल, कच्चा दूध, काले तिल और कुशा रखें. फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं और कुशा के अग्रभाग से जल को अंजलि में भरकर अपने पितरों का नाम व गोत्र का नाम लें और तीन बार जल अर्पित करें.
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