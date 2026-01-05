Hindi Faith Hindi

साल 2026 में लगेगा अधिकमास...बदल गई त्योहारों की तारीख, जानिए कब पड़ेगा कौन-सा पर्व?

हिंदी कैलेंडर के अनुसार साल 2026 12 नहीं, बल्कि 13 महीने का होगा क्योंकि इस साल अधिकमास लगने जा रहा है. जिसकी वजह त्योहारों की तारीखों में भी फेरबदल हो गया है.

Adhikmaas 2026: अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक साल में 12 महीने होते हैं लेकिन हिंदी कैलेंडर के अनुसार कई बार साल में 12 की बजाय 13 महीने होते हैं. ऐसा तब होता है जब अधिकमास लगता है और हिंदी पंचांग के अनुसार इस साल यानि 2026 में अधिकमास लगने जा रहा है. हिंदी कैलेंडर के अनुसार इस साल 13 महीने होंगे और इसकी वजह से कई त्योहारों की तारीखों में भी बदलाव होगा. जो त्योहार हमें किसी तय तारीख के आसपास देखने की आदत है, वे 2026 में थोड़ा जल्दी या काफी देरी से आते नजर आएंगे.

हिंदू पंचांग चंद्रमा की चाल पर आधारित होता है. चंद्र वर्ष करीब 354 दिन का होता है, जबकि सौर वर्ष 365 दिन का. इन दोनों में हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर बनता है. इसी अंतर को संतुलित करने के लिए हर तीन साल में एक अधिकमास जोड़ा जाता है. साल 2026 में यही संतुलन ज्येष्ठ माह में बनेगा, इसलिए इस साल दो ज्येष्ठ महीने होंगे. ज्योतिषियों के अनुसार अधिकमास 17 मई से 15 जून 2026 के बीच रहेगा.

इस बदलाव का असर साफ दिखाई देगा. साल के शुरुआती छह महीनों में पड़ने वाले ज्यादातर त्योहार 2025 के मुकाबले करीब 10 दिन पहले आ जाएंगे, जबकि साल के आखिरी हिस्से के त्योहार 16 से 19 दिन तक देरी से पड़ेंगे. हालांकि मकर संक्रांति जैसे पर्व पर अधिकमास का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह सूर्य की चाल पर आधारित है और आमतौर पर 14 या 15 जनवरी को ही रहती है.

अगर कुछ प्रमुख त्योहारों की बात करें, तो साल 2025 में होली 14 मार्च को थी लेकिन इस बार अधिकमास की वजह से होली का पर्व 3 और 4 मार्च के आसपास मनाई जाएगी. महाशिवरात्रि फरवरी के मध्य में आएगी, जबकि चैत्र नवरात्रि और रामनवमी मार्च में ही निपट जाएंगी. अक्षय तृतीया और बुद्ध पूर्णिमा भी अप्रैल-मई में पहले पड़ेंगी.

दूसरी ओर, साल के दूसरे हिस्से में तस्वीर उलटी होगी. रक्षाबंधन अगस्त के आखिर में, जन्माष्टमी सितंबर की शुरुआत में और गणेश चतुर्थी सितंबर के मध्य में आएगी. वहीं शारदीय नवरात्र, दशहरा और दीपावली तो साफ तौर पर देरी से पड़ेंगी. खास बात यह है कि दीपावली 2026 में 8 नवंबर को होगी, यानी 2025 की तुलना में करीब 18 दिन बाद.

अधिकमास का धार्मिक महत्व भी कम नहीं है. पौराणिक मान्यता के अनुसार, जब यह अतिरिक्त महीना बना तो कोई देवता इसका स्वामी नहीं बनना चाहता था. तब भगवान विष्णु ने इसे अपनाया और इसलिए पुरुषोत्तम मास नाम दिया गया है. इसलिए इस महीने को भक्ति, जप, दान और साधना के लिए बेहद शुभ माना जाता है.

