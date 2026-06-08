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Parama Ekadashi 2026: 1 दिन नहीं पूरे 5 दिनों का महाव्रत! जानें 'पंचरात्रिका' का पौराणिक सच और कुबेर का गुप्त कनेक्शन

Adikmas Parama Ekadashi Date 2026: परमा एकादशी का महान व्रत 11 जून को रखा जायेगा.शास्त्रों के अनुसार परमा एकादशी से शुरू होने वाला पंचरात्रिका व्रत  1 नहीं बल्कि पूरे 5 दिनों का होता है. स्कंद पुराण के प्रामाणिक फैक्ट्स के साथ जानें कैसे इस व्रत के प्रभाव से कुबेर देव बने थे धनराज.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: June 8, 2026, 12:26 PM IST
EKDASHI
Adikmas Parama Ekadashi 2026:

Adikmas Parama Ekadashi 2026: अक्सर लोग एकादशी व्रत को केवल एक दिन का अनुष्ठान मानते हैं, लेकिन सनातन धर्म के शास्त्रों में एक ऐसी दुर्लभ एकादशी का वर्णन है, जो पूरे 5 दिनों तक चलती है. इसे परमा एकादशी कहा जाता है.स्कंद पुराण के अनुसार, इस एकादशी के साथ ही ‘पंचरात्रिका व्रत’ की शुरुआत होती है, जिसे शास्त्रों में ‘दरिद्रता का काल’ और अकूत धन-वैभव देने वाला माना गया है.

शास्त्रों के अनुसार क्या है पंचरात्रिका व्रत?

पद्म पुराण और स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अनुसार, जब तीन साल में एक बार अधिक मास आता है, तो उसके कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहते हैं. ऋषि कौंडिन्य के अनुसार, यह व्रत केवल एकादशी तक सीमित नहीं है. इसकी प्रामाणिक व्यवस्था 5 दिनों में इस प्रकार चलती है.

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पहला दिन (अधिक मास कृष्ण एकादशी): इस दिन परमा एकादशी का मुख्य व्रत रखा जाता है और 5 दिनों के पंचरात्रि अनुष्ठान का संकल्प लिया जाता है.

दूसरा दिन (द्वादशी तिथि): इस दिन व्रत की निरंतरता बनी रहती है और भगवान पुरुषोत्तम की विशेष अर्चना की जाती है.

तीसरा दिन (त्रयोदशी तिथि): इस दिन अखंड दीपदान किया जाता है और मानसिक शुद्धि के लिए मानस स्नान का विधान है.

चौथा दिन (चतुर्दशी तिथि): इस रात को महापुण्यदायी माना गया है, जिसमें साधक रात्रि जागरण करते हैं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं.

पांचवां दिन (अमावस्या तिथि): यह व्रत का अंतिम दिन होता है. इस दिन व्रत का समापन (पारणा), ब्राह्मण भोजन और महादान किया जाता है.

शास्त्रों के मुताबिक, जो व्यक्ति पूरे महीने अधिक मास के कड़े नियमों का पालन नहीं कर पाता, वह यदि केवल इन 5 दिनों (पांच रात्रियों) का ‘पंचरात्रिका व्रत’ विधिपूर्वक कर ले, तो उसे संपूर्ण पुरुषोत्तम मास का फल मिल जाता है.

पौराणिक साक्ष्य: कुबेर देव और राजा हरिश्चंद्र की कथा

इस व्रत के महात्म्य को लेकर शास्त्रों में अकाट्य प्रमाण मिलते हैं.

कुबेर देव का प्रसंग: शास्त्रों के अनुसार, यक्षराज कुबेर जन्म से धनपति नहीं थे. उन्होंने इसी पंचरात्रि व्रत का अत्यंत कठिन पालन किया था. उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ने उन्हें देवताओं का धनाध्यक्ष यानी धन का देवता बना दिया.

सुमेधा ब्राह्मण की दरिद्रता: काम्पिल्य नगरी के अत्यंत दरिद्र लेकिन परम सुपात्र ब्राह्मण सुमेधा और उनकी पत्नी पवि‍त्रा को स्वयं ऋषि कौंडिन्य ने इस व्रत का उपदेश दिया था. इस 5 दिनों के व्रत के पूर्ण होते ही उनके घर में दिव्य संपत्ति और भूमि की प्राप्ति हुई थी.

राजा हरिश्चंद्र का खोया राजपाठ: जब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का सब कुछ राज-पाठ बिक गया था और वे भारी संकट में थे, तब उन्होंने भी इस व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ राज्य, सम्मान और परिवार वापस पाया था.

व्रत के कठिन नियम

ऋषि कौंडिन्य के अनुसार, इन 5 दिनों में साधक को अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार तीन तरह के विकल्प दिए गए हैं:

  1. निर्जला उपवास: जो श्रद्धालु इन पांचों दिन बिना जल के या केवल अत्यंत सीमित फलाहार पर रहते हैं, वे अपने पितरों सहित सीधे विष्णुलोक को जाते हैं.
  2. नक्त भोजन (एक समय आहार): जो लोग निर्जला या पूर्ण उपवास नहीं कर सकते, वे पूरे दिन व्रत रखकर केवल शाम के समय (सूर्यास्त के बाद) एक बार सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं.
  3. कड़े परहेज: इन 5 दिनों में पूर्ण ब्रह्मचर्य, भूमि शयन (जमीन पर सोना) और अन्न (विशेषकर चावल व दालों) का पूर्ण त्याग अनिवार्य माना गया है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Neha Awasthi

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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