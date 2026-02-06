Hindi Faith Hindi

Agni Panchak 2026 Kab Hoga Shuru Do Not Do These Work Even By Mistake For 5 Days A Small Mistake Can Prove Costly

Agni Panchak 2026: फरवरी में इस दिन लगेगा अग्नि पंचक, 5 दिन भूलकर भी न करें ये काम, छोटी सी गलती पड़ सकती है बहुत भारी

Agni Panchak 2026: हिंदु धर्म में पंचक को अशुभ मुहूर्त माना जाता है और पंचक के 5 दिन कुछ कामों को करने की विशेषतौर पर मनाही होती है.

Agni Panchak 2026: सनातन धर्म में जिस तरह साल के कुछ दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं, उसी तरह कुछ दिन बेहद ही अशुभ होते हैं. इन अशुभ दिनों में पंचक भी शामिल है और पंचक 5 दिनों तक रहता है. कहते हैं कि पंचक के दौरान कोई शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है. फरवरी माह में अग्नि पंचक लगने जा रहा है जो कि बहुत ही खतरनाक माना जाता है. आइए जानते हैं कब से कब तक रहेगा अग्नि पंचक? जानिए इस दौरान कौन-से काम करना वर्जित माना गया है.

​अग्नि पंचक 2026 कब होगा शुरू?

पंचक एक नहीं, बल्कि कई तरह के होते हैं और मंगलवार से शुरू होने वाले पंचक को अग्नि पंचक कहा जाता है. पंचांग के अनुसार इस साल अग्नि पंचक 17 फरवरी 2026 से शुरू हो रहे हैं और अग्नि पंचक को बहुत ही खतरनाक माना गया है. बता दें कि अग्नि पंचक 17 फरवरी को सुबह 9 बजकर 5 मिनट पर शुरू होगा और 5 दिन बाद 21 फरवरी को शाम 7 बजकर 7 मिनट पर समाप्त होगा.

​अग्नि पंचक में भूलकर भी न करें ये काम

​अग्नि पंचक को सबसे खतरनाक पंचक माना जाता है और इस दौरान 5 दिनों तक अग्नि से जुड़ा कार्य नहीं करना चाहिए. गैस सिलेंडर, लकड़ी और किसी तरह के ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण भी नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से जान-माल को हानि होने का नुकसान रहता है.

अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट या काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो अग्नि पंचक के दौरान भूलकर भी काम शुरू न करें. क्योंकि इस दौरान शुरू किए गए काम में नुकसान का खतरा अधिक रहता है.

पंचक काल के दौरान घर में यज्ञ व हवन जैसे धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं करने चाहिए. ऐसा करना बेहद ही अशुभ माना गया है.

इसके अलावा पंचक काल में घर की छत डलवाना भी वर्जित माना गया है. अगर किसी के घर का निर्माण हो रहा है तो ध्यान रखें कि पंचक के दौरान घर की छत नहीं डलवानी चाहिए.

पंचक के दौरान दक्षिण दिशा में यात्रा करना भी अशुभ माना गया है. दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना गया है और पंचक में इस दिशा में यात्रा करने से दुर्घटना होने का डर रहता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

