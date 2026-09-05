Aja Ekadashi 2026: 6 या 7 सितंबर! कब रखा जाएगा अजा एकादशी का व्रत? दूर करें कंफ्यूजन और नोट करें सही तारीख

Aja Ekadashi 2026: हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है और सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन निष्ठापूर्वक व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा-अर्चना करने से व्यक्ति के जन्म-जन्मांतर के समस्त पापों का नाश होता है. यह पावन तिथि न केवल पूर्व में किए गए अशुभ कर्मों के प्रभाव को मिटाकर जीवन में सुख-समृद्धि लाती है, बल्कि मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है. इस बार अजा एकादशी व्रत की तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन है. आइए जानते हैं कब रखा जाएगा अजा एकादशी का व्रत?
वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 6 सितंबर को शाम 7 बजकर 31 मिनट पर शुरू होगी और 7 सितंबर को शाम 5 बजकर 3 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल अजा एकादशी का व्रत 7 सितंबर 2026, सोमवार को रखा जाएगा.
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एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन किया जाता है और इस बार अजा एकादशी का व्रत 7 सितंबर 2026 को रखा जाएगा. इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर यानी 8 सितंबर 2026, मंगलवार को किया जाएगा. बता दें कि व्रत का पारण सुबह 6 बजे के बाद किया जाएगा.
7 सितंबर को अजा एकादशी के दिन कई शुभ योग बन रहे है. अजा एकादशी पर सुबह पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और शाम को पुष्य नक्षत्र बन रहा है. इसके अलावा इस दिन चंद्र-गुरु की युति से गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है. इतना ही नहीं, पंचमहापुरुष योग में से एक मालव्य योग का निर्माण भी हो रहा है. 7 सितंबर 2026, सोमवार को सुबह 4 बजकर 52 मिनट से लेकर 5 बजकर 38 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा. इसके बाद 12 बजकर 12 मिनट से दोपहर 01 से 01 बजे तक अभिजित मुहूर्त रहेगा.
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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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