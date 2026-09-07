Aja Ekadashi 2026: अजा एकादशी पर राशि अनुसार करें इन चीजों का दान, जीवन के सभी कष्टों से मिलेगा छुटकारा

Aja Ekadashi 2026: अजा एकादशी 2026 पर जानिए शुभ मुहूर्त, सरल पूजा विधि, राजा हरिश्चंद्र की पौराणिक कथा और राशि अनुसार अचूक दान के उपाय, जिससे दूर होंगे सारे संकट.

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अजा एकादशी 2026: इस व्रत से धुल जाते हैं जन्म-जन्मांतर के पाप, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और राशि अनुसार अचूक दान

Aja Ekadashi 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ‘अजा एकादशी’ के नाम से जाना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित यह व्रत अत्यंत फलदायी और मोक्ष प्रदायक माना गया है. ऐसी मान्यता है कि अजा एकादशी का व्रत रखने मात्र से व्यक्ति के पिछले जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है. पौराणिक ग्रंथों में इस एकादशी को षट्तिला एकादशी और अजा एकादशी के रूप में विशेष महत्व दिया गया है, जहां अजा का अर्थ है जिससे पापों का नाश होता है.

अजा एकादशी 2026 शुभ मुहूर्त और तिथि

पंचांग के अनुसार, इस वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ और व्रत का पारण निर्धारित शुभ समय पर किया जाएगा. एकादशी तिथि के दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है।. व्रत का पारण (व्रत खोलना) द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय के पश्चात शुभ मुहूर्त में किया जाना बेहद आवश्यक होता है, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है.

अजा एकादशी की पूजा विधि

एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर पीले रंग के साफ वस्त्र धारण करें.

इसके बाद अपने घर के मंदिर में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें.

भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, अक्षत, रोली, चंदन और ऋतु फल अर्पित करें. एकादशी की पूजा में तुलसी का पत्ता होना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि इसके बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं.

पूजा के दौरान ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करें और अजा एकादशी की व्रत कथा का पाठ या श्रवण करें.

अंत में धूप और घी के दीपक से आरती उतारकर सभी में प्रसाद वितरित करें.

व्रत का महत्व और कथा का सार

पौराणिक कथा के अनुसार, प्राचीन काल में राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा करते हुए अपना सारा राजपाट और यहां तक कि खुद को भी बेच दिया था. वे एक चांडाल के यहां दास के रूप में कार्य करने लगे थे, लेकिन उन्होंने कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा. उनके इस कठिन जीवन से दुखी होकर महर्षि लोमश ने उन्हें भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी. राजा हरिश्चंद्र ने पूरी विधि-विधान और निष्ठा के साथ यह व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके सभी कष्ट दूर हो गए, खोया हुआ राज्य वापस मिल गया और अंत में उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई.

राशि अनुसार करें इन चीजों का दान

अजा एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व है. यदि जातक अपनी राशि के अनुसार दान करें, तो जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिल सकता है.

मेष और वृश्चिक: लाल मसूर की दाल या तांबे के बर्तन का दान करें.

वृषभ और तुला: सफेद वस्त्र, चावल या चीनी का दान करना लाभकारी है.

मिथुन और कन्या: हरी मूंग की दाल या हरे वस्त्र दान करें.

कर्क: चांदी की वस्तु या साबूदाना दान करें.

सिंह: गुड़, गेहूं या पीले वस्त्रों का दान करें.

धनु और मीन: चने की दाल, हल्दी या धार्मिक पुस्तकों का दान करें.

मकर और कुंभ: काले तिल, सरसों का तेल या कंबल का दान करें.

यह व्रत न केवल आध्यात्मिक शुद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं और आर्थिक संकटों को भी दूर करता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.