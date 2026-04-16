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Akshaya Tritiya 2026: सिर्फ तिजोरी भरने का दिन नहीं है अक्षय तृतीया… 'पंच-महादान' से खुलते हैं मोक्ष के द्वार, मिलता है अक्षय पुण्य
Akshaya Tritiya 2026: सिर्फ तिजोरी भरने का दिन नहीं है अक्षय तृतीया. जानिए कैसे इस दिन किया गया पंच-महादान आपके लिए अक्षय पुण्य और मोक्ष के द्वार खोलता है. सुदामा के दो मुट्ठी चावल से लेकर द्रौपदी के अक्षय पात्र तक, पढ़िए दान की महिमा.
Akshaya Tritiya 2026: भारतीय जनमानस में अक्षय तृतीया की पहचान अब धीरे-धीरे केवल गोल्ड शॉपिंग या बंपर डिस्काउंट वाले दिन की बन गई है. बाज़ारवाद के शोर में अक्सर हम इस तिथि के उस मूल दर्शन को भूल जाते हैं जो हमारे ऋषियों ने वेद-पुराणों में स्थापित किया था. शास्त्रों का स्पष्ट मत है कि यह तिथि केवल तिजोरी भरने के लिए नहीं, बल्कि पुण्य संचय के माध्यम से अपनी आत्मा के कोष को समृद्ध करने का महापर्व है.
भविष्य पुराण में उल्लेख है कि इस दिन किया गया दान ‘अक्षय’ हो जाता है यानि कि उसका फल समय के साथ कभी घटता नहीं है. इसी संदर्भ में पंच-महादान का विशेष महत्व बताया गया है, जो मनुष्य के लिए मोक्ष के द्वार खोलने की शक्ति रखता है.
पौराणिक प्रसंग: जब ‘दान’ ने बदल दिया भाग्य
अक्षय तृतीया की महिमा को समझने के लिए हमें उन पौराणिक घटनाओं को देखना होगा, जहां छोटे से दान ने अनंत फल प्रदान किया.
सुदामा और कृष्ण:
दो मुट्ठी चावल का अक्षय फल- दरिद्र सुदामा जब द्वारका पहुंचे, तो उनके पास भेंट स्वरूप मात्र दो मुट्ठी चावल थे. सुदामा संकोच में थे, लेकिन अंतर्यामी कृष्ण ने उन चावलों को बड़े प्रेम से ग्रहण किया. माना जाता है कि वह पावन तिथि अक्षय तृतीया ही थी. सुदामा के उस छोटे से दान के बदले कृष्ण ने उन्हें बिना मांगे ही अक्षय संपत्ति और तीनों लोकों का सुख प्रदान कर दिया. ये प्रसंग हमें सिखाता है कि दान की कीमत वस्तु से नहीं, बल्कि देने वाले की श्रद्धा से तय होती है.
द्रौपदी का ‘अक्षय पात्र’ और परोपकार:
महाभारत काल में पांडवों के वनवास के दौरान एक बार ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ उनकी कुटिया पर आए. भोजन समाप्त हो चुका था और पांडव संकट में थे. तब भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से द्रौपदी को अक्षय पात्र का आशीर्वाद प्राप्त हुआ. इस पात्र की विशेषता यह थी कि जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर ले, इसमें से भोजन कभी समाप्त नहीं होता था. यह पात्र इस बात का प्रतीक है कि जो व्यक्ति दूसरों को खिलाने (परोपकार) का संकल्प रखता है, ईश्वर उसके भंडार को हमेशा अक्षय रखता है.
शास्त्रों के अनुसार ‘पंच-महादान’ का विधान
वेद-पुराणों में अक्षय तृतीया पर इन पांच चीजों के दान को सर्वोत्तम बताया गया है
- उदकुंभ (जल से भरा घड़ा): वैशाख की चिलचिलाती गर्मी में प्यासे को जल पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है. शास्त्रों के अनुसार, जल से भरा कलश दान करना शीतलता और परोपकार का प्रतीक है और यह सीधे पितरों को तृप्ति प्रदान करता है.
- सत्तू और अनाज: गर्मी के मौसम में सत्तू का सेवन स्वास्थ्यवर्धक होता है. क्षुधा तृप्ति (भूख मिटाने) के लिए किया गया अन्नदान दरिद्रता का नाश करता है और समाज में संपन्नता लाता है.
- ताम्र पात्र (तांबे के बर्तन): तांबा सूर्य की धातु है और शुद्धता का प्रतीक है. अक्षय तृतीया पर तांबे के बर्तन का दान आरोग्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है.
- छत्र (छाता) और पादुका (चप्पल): स्कंद पुराण के अनुसार, धूप से बचने के लिए छाता और नंगे पैर चलने वाले राहगीरों के लिए चप्पल दान करना अत्यंत फलदायी है. यह दान राहगीरों की सेवा और मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है.
- गौ दान: सनातन धर्म में गौ दान को महादान माना गया है. अक्षय तृतीया पर किया गया गौ दान व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति करता है और उसके सात कुलों का उद्धार करने की शक्ति रखता है.
संचय नहीं, वितरण का है पर्व
पुराणों का मत है कि अक्षय तृतीया केवल भौतिक समृद्धि का दिन नहीं है, बल्कि यह पुण्य संचय का वह अवसर है जो आत्मा की यात्रा को सुगम बनाता है. तिजोरी में रखा सोना शायद आपके वर्तमान को सुरक्षित करे, लेकिन पंच-महादान से अर्जित किया गया पुण्य आपके भविष्य और प्रारब्ध को उज्ज्वल बनाता है. याद रखें, अक्षय वही है जो बांटा जाए, न कि वह जिसे केवल ताले में बंद किया जाए. इस अक्षय तृतीया पर सोने की चमक के साथ-साथ अपनी अंतरात्मा को दान की ज्योति से भी आलोकित करें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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