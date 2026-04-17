Akshaya Tritiya 2026: बांकेबिहारी के चरण दर्शन से मिलेगा 365 दिन के दर्शन का फल...साल में एक ही बार मिलता है ये मौका

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया 2026 पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में होने वाले दुर्लभ चरण दर्शन का महत्व जानें. मान्यता है कि इस एक दिन के दर्शन से मिलता है पूरे 365 दिन के दर्शन का पुण्य.

Published date india.com Updated: April 17, 2026 7:14 PM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com | Edited by Neha Awasthi email india.com
Akshaya Tritiya 2026: बांकेबिहारी के चरण दर्शन से मिलेगा 365 दिन के दर्शन का फल...साल में एक ही बार मिलता है ये मौका
AKSHYA TRITYA 2026

Akshaya Tritiya 2026: वृंदावन से जुड़ी आस्था का सबसे बड़ा दिन- अक्षय तृतीया 2026. इस बार भक्तों के लिए बेहद खास होने जा रहा है. मान्यता है कि इस दिन अगर किसी ने बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन कर लिए, तो उसे पूरे 365 दिन के दर्शन के बराबर पुण्य मिलता है. यही वजह है कि इस दिन मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है.

साल में सिर्फ एक बार खुलते हैं चरण दर्शन

वृंदावन के प्रसिद्ध बांकेबिहारी मंदिर में पूरे साल भगवान के चरण ढके रहते हैं. लेकिन अक्षय तृतीया के दिन ही एकमात्र अवसर मिलता है, जब बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है. इसे चरण दर्शन कहा जाता है, जो बेहद दुर्लभ और पुण्यदायक माना जाता है.

क्यों खास है अक्षय तृतीया?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अक्षय तृतीया के दिन किया गया हर शुभ कार्य अक्षय यानी कभी खत्म न होने वाला फल देता है. यही कारण है कि इस दिन पूजा, दान और दर्शन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है. वृंदावन में इस दिन का महत्व और भी ज्यादा है, क्योंकि यहां भगवान कृष्ण के इस रूप के चरण दर्शन संभव होते हैं.

365 दिन के दर्शन का फल कैसे?

शास्त्रों में माना गया है कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन से बांकेबिहारी जी के चरणों का दर्शन करता है, उसे पूरे साल भगवान के दर्शन का पुण्य मिलता है. इसे भगवान की विशेष कृपा का संकेत माना जाता है. कई श्रद्धालु तो इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अवसर मानते हैं.

दर्शन के लिए क्या रखें ध्यान?

अक्षय तृतीया के दिन मंदिर में भारी भीड़ होती है, इसलिए सुबह जल्दी पहुंचना बेहतर होता है. श्रद्धालुओं को संयम और श्रद्धा के साथ दर्शन करने की सलाह दी जाती है. साथ ही, इस दिन तुलसी अर्पण, माखन-मिश्री का भोग और दान-पुण्य करना भी बेहद शुभ माना जाता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें. 

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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