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Akshaya Tritiya 2026: इस दिन क्या खरीदें और क्या नहीं? देखें पूरी लिस्ट, वरना हो सकता है नुकसान

Akshaya Tritiya 2026: हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का बहुत ही शुभ माना गया है और मान्यता है कि इस दिन कुछ चीजों को घर लाने से बरकत आती है.

Published date india.com Published: April 8, 2026 4:37 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Akshaya Tritiya 2026: इस दिन क्या खरीदें और क्या नहीं? देखें पूरी लिस्ट, वरना हो सकता है नुकसान
Akshaya Tritiya 2026

Akshaya Tritiya 2026: वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है जिसे हिंदू धर्म में अखा तीज भी कहा जाता है. अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त भी माना जाता है क्योंकि इस दिन किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य को करने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती. इसलिए सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश या किसी नए कार्य की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन की जाए तो शुभ होता है. बता दें कि इस साल अक्षय तृतीया का पर्व 19 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा और इस दिन सोना खरीदने की परंपरा है. कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन यदि सोना-चांदी खरीदकर घर लाएं तो मां लक्ष्मी की कृपा से घर में धन-धान्य बढ़ता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. इसके अलावा भी अक्षय तृतीया के दिन कुछ चीजों को घर लाना शुभ माना गया है. आइए जानते हैं अक्ष तृतीय के दिन क्या खरीदें और क्या नहीं?

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अक्षय तृतीया पर क्या खरीदें?

  • वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन सोना-चांदी खरीदना शुभ माना गया है. लेकिन महंगाई के दौरान हर किसी के लिए इन्हें खरीदना मुमकिन नहीं है. ऐसे में आप अक्षय तृतीया के दिन सेंधा नमक खरीद सकते हैं. इस दिन घर में सेंधा नमक लाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और आर्थिक स्थिति बेहतर होती है.
  • अक्षय तृतीया के दिन घर में तुलसी का पौधा लाना भी शुभ होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है.
  • अक्षय तृतीया पर मिट्टी के बर्तन खरीदना भी शुभ माना गया है. कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन शुद्धता के साथ ही सकारात्मकता का भी प्रतीक होते हैं और इससे घर में सुख-समृद्धि आती है.
  • हिंदू धर्म में जौ व पीली सरसों को शुभता व समृद्धि का प्रतीक माना गया है और पूजा-पाठ से जुड़ी कार्यों में इनका उपयोग किया जाता है. ऐसे में यदि अक्षय तृतीया के दिन जौ या पीली सरसों खरीदकर घर लाई जाए तो घर में बरकत आती है.

अक्षय तृतीया पर क्या नहीं खरीदना चाहिए?

ये तो सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन घर में कुछ चीजों को लाना शुभ होता है. लेकिन बता दें कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनकी शॉपिंग गलती से भी अक्षय तृतीया के दिन नहीं करनी चाहिए. अक्षय तृतीया के दिन घर में भूलकर भी लोहे का सामान, कांटेदार पौधे, धारदार सामान, काली रंगी वस्तुएं, एल्युमिनियम और स्टील के बर्तन नहीं लेकर आने चाहिए. ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं और बरकत के रास्ते में बाधाएं उत्पन्न होती हैं.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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