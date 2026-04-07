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Akshaya Tritiya 2026 Kab Hai Note The Date Shubh Muhurat And Best Time To Buy Gold

Akshaya Tritiya 2026 Date: इस दिन मनाई जाएगी अक्षय तृतीया, सिर्फ इतनी देर रहेगा गोल्ड खरीदने का शुभ मुहूर्त

Akshaya Tritiya 2026 Date: हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही खास माना गया है. इस दिन श्रीहरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने के साथ ही सोना खरीदना भी शुभ होता है.

Akshaya Tritiya 2026

Akshaya Tritiya 2026 Date: वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है जिसे अखा तीज भी कहते हैं. इस दिन पूजा-पाठ के साथ सोना खरीदने की भी परंपरा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन यदि विधि-विधान से पूजन किया जाए और सभी नियमों का पालन किया जाए तो घर में सुख-समृद्धि आती है. साथ ही मां लक्ष्मी के साथ सकारात्मक एनर्जी घर में प्रवेश करती है. अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा होती है. आइए जानते हैं कब मनाया जाएगा अक्षय तृतीया का पर्व?

अक्षय तृतीया 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 19 अप्रैल को सुबह 10 बजकर 50 मिनट पर शुरू होगी और 20 अप्रैल को सुबह 7 बजकर 28 मिनट पर समाप्त होगी. अक्षय तृतीया का पूजन शाम के समय किया जाता है और इसलिए इस साल अक्षय तृतीया का पर्व 19 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा.

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अक्षय तृतीया 2026 गोल्ड खरीदने का शुभ मुहूर्त

अक्षय तृतीया के दिन पूजा-पाठ के साथ ही सोना खरीदना भी बेहद शुभ माना गया है. यदि गोल्ड की शॉपिंग शुभ मुहूर्त में की जाए तो अधिक फलदायी होता है. बता दें कि पंचांग के अनुसार 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन सोना-चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजकर 49 मिनट से लेकर 20 अप्रैल को सुबह 5 बजकर 51 मिनट तक रहेगा.

अक्षय तृतीया पर इस मुहूर्त में करे मां लक्ष्मी का पूजन

अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी का पूजन करना बेहद ही शुभ माना गया है. इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजकर 49 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना शुभ होता है और इससे पूरे साल घर में बरकत आती है. कहते हैं कि इस दिन सोने खरीदकर घर लाने से कभी धन की कमी नहीं होती.

अक्षय तृतीया को कहते हैं अबूझ मुहूर्त

हिंदू धर्म में साल के दिन कुछ दिन अबूझ मुहूर्त माने जाते हैं क्योंकि इन दिनों कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती. बता दें कि अक्षय तृतीया यानि अखा तीज को भी अबूझ मुहूर्त माना जाता है. इस दिन बिना मुहूर्त देखे सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश या किसी अन्य शुभ कार्य को किया जा सकता है.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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