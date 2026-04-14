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Akshaya Tritiya 2026 Meaning Of Akshaya Tritiya And Its Significance Akshaya Tritiya History

Akshaya Tritiya 2026: वैसाख तृतीया की तिथि क्यों है ‘अक्षय’? जानिए इस दिन के महामुहूर्त बनने से जुड़ा हर एक रहस्य

Akshaya Tritiya 2026: जानें अक्षय तृतीया का नाम 'अक्षय' क्यों पड़ा और इस एक तिथि से जुड़ी 7 बड़ी पौराणिक घटनाओं का रहस्य

Akshaya Tritiya 2026: भारतीय पंचांग की गणना में कुछ दिन ऐसे होते हैं, जो स्वयं में संपूर्ण और सिद्ध होते हैं. इनमें सबसे प्रमुख है ‘अक्षय तृतीया’. वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की यह तृतीया तिथि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि अनंत फल देने वाला एक दिव्य योग है. अक्सर लोग इस दिन को केवल सोना खरीदने या मांगलिक कार्यों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसका धार्मिक और आध्यात्मिक आधार इतना गहरा है कि यह सृष्टि के निर्माण और युगों के परिवर्तन की गाथा कहता है.

नाम की उत्पत्ति: क्यों पड़ा ‘अक्षय’ नाम?

सबसे पहला और अनिवार्य प्रश्न यह उठता है कि आखिर इसे ‘अक्षय’ ही क्यों कहा गया? संस्कृत व्याकरण के अनुसार, ‘क्षय’ का अर्थ है जिसका विनाश हो सके, जो घट जाए या समाप्त हो जाए. जब इसके आगे ‘अ’ उपसर्ग लगता है, तो यह उस तत्व को दर्शाता है जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश न हो.

शास्त्रों में वर्णित है- ‘न क्षयति इति अक्षयः’ अर्थात् जिसका कभी क्षय न हो, वही अक्षय है. पौराणिक और ज्योतिषीय मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है. इस तिथि पर किया गया कोई भी शुभ संकल्प, दान, जप या तप समय के प्रभाव से भी धुंधला नहीं पड़ता. आम दिनों में किए गए दान का फल सीमित हो सकता है, लेकिन अक्षय तृतीया पर किया गया एक छोटा सा सत्कर्म भी जातक के संचित पुण्यों में स्थायी रूप से जुड़ जाता है. इसी अमर पुण्य के कारण इसका नाम अक्षय तृतीया पड़ा.

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खगोलीय और ज्योतिषीय आधार

अक्षय तृतीया के अक्षय होने के पीछे गहरा वैज्ञानिक और ज्योतिषीय तर्क है. पूरे वर्ष में केवल यही एक दिन होता है जब सौरमंडल के दो सबसे प्रभावशाली ग्रह, सूर्य और चंद्रमा, अपनी ‘उच्च राशि’ में स्थित होते हैं.

सूर्य: मेष राशि में होकर अपने उच्चतम तेज पर होते हैं.

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चंद्रमा: वृषभ राशि में होकर अपनी पूर्ण शीतलता और शुभता प्रदान करते हैं.

जब ये दो राजकीय ग्रह अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में होते हैं, तो पृथ्वी पर उतरने वाली सकारात्मक ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाली यानी ‘अक्षय’ हो जाती है. यही कारण है कि इस दिन को स्वयंसिद्ध मुहूर्त या अबूझ मुहूर्त कहा जाता है. इस दिन शुभ कार्य शुरू करने के लिए किसी ज्योतिषी से सलाह लेने या पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि काल स्वयं इस दिन सिद्ध होता है.

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पुराणों के पन्नों में अक्षय तृतीया

वेद-पुराणों में इस तिथि का वर्णन अत्यंत गरिमापूर्ण तरीके से किया गया है. मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार, यह तिथि युगादि तिथि है. माना जाता है कि इसी पावन दिन पर ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों का प्राकट्य हुआ और सतयुग तथा त्रेतायुग का आरंभ हुआ. किसी भी नए युग का प्रारंभ एक अक्षय बीज की भांति होता है, जो हज़ारों-करोड़ों वर्षों तक अपनी ऊर्जा बनाए रखता है.

पद्म पुराण में उल्लेख है कि इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है. गर्मी के इस मौसम में जल से भरा घड़ा (उदकुंभ) दान करने का विधान है, जिसे पुराणों में राजसूय यज्ञ के समान फलदायी बताया गया है.

महाभारत और अक्षय पात्र का रहस्य

अक्षय तृतीया का नामकरण महाभारत की एक अत्यंत प्रसिद्ध घटना से भी जुड़ा है. वनवास के दौरान जब पांडवों के सामने अतिथि सत्कार की चुनौती आई, तब भगवान श्रीकृष्ण ने द्रौपदी को एक पात्र भेंट किया था, जिसे अक्षय पात्र कहा गया. इस बर्तन की विशेषता यह थी कि इसमें रखा भोजन तब तक समाप्त नहीं होता था जब तक कि द्रौपदी स्वयं भोजन न कर ले. यह पात्र जीवन में अभाव की समाप्ति और अनंत आपूर्ति का प्रतीक बना. इसी अक्षय पात्र की महिमा ने इस तिथि को अक्षय के रूप में लोकमानस में स्थापित कर दिया.

इस एक दिन से जुड़ी प्रमुख पौराणिक घटनाएं

अक्षय तृतीया की पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए कई ऐतिहासिक और धार्मिक संयोग एक साथ मिलते हैं:

भगवान परशुराम का प्राकट्य: भगवान विष्णु के छठे अवतार, जो स्वयं चिरंजीवी (अमर) हैं, उनका जन्म इसी दिन हुआ था. गंगा अवतरण: भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर आगमन इसी दिन हुआ था, जिसने धरती को पवित्रता का अक्षय वरदान दिया. वेद व्यास और गणेश: संसार के सबसे बड़े महाकाव्य ‘महाभारत’ को लिखना इसी दिन प्रारंभ किया गया था. बद्रीनाथ के कपाट: भगवान नारायण के परम धाम बद्रीनाथ के कपाट इसी दिन श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं, जो नर-नारायण की अक्षय तपस्या का स्थान है. सुदामा का उद्धार: दरिद्र सुदामा जब कृष्ण से मिले, तो कृष्ण ने उनकी दो मुट्ठी चावल की भेंट के बदले उन्हें अक्षय ऐश्वर्य प्रदान किया.

दान और कर्म का संदेश

आज के आधुनिक युग में अक्षय तृतीया को केवल बाज़ार और खरीदारी तक सीमित कर दिया गया है, लेकिन इसका मूल सार त्याग में है. शास्त्रों के अनुसार, इस दिन किया गया दान ‘बीज’ की तरह होता है, जो भविष्य में एक विशाल वृक्ष बनकर अनंत सुख देता है. ग्रीष्म ऋतु होने के कारण जल, पंखा, सत्तू, छाता और पादुका दान करने का विशेष महत्व है.

अक्षय तृतीया केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, यह एक याद दिलाने वाला दिन है कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी नेक कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता. चाहे वह मंत्रों का जाप हो या किसी प्यासे को पानी पिलाना, इस दिन की ऊर्जा उसे अमर बना देती है. अक्षय का अर्थ केवल धन की वृद्धि नहीं, बल्कि शुभ विचारों और पुण्य कर्मों की वह पूंजी है जो जीवन के बाद भी समाप्त नहीं होती. इसलिए इस अक्षय तृतीया पर केवल सोना ही न खरीदें, बल्कि कुछ ऐसे बीज बोएं चाहे वे ज्ञान के हों या सेवा के जिनका फल सदैव अक्षय रहे.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.