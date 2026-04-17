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Akshaya Tritiya 2026: क्यों 21 दिनों तक चंदन के लेप में रहते हैं ठाकुर जी? जानें इस अनोखी परंपरा का रहस्य
चंदन यात्रा 2026: जानें कब से शुरू हो रही है 21 दिवसीय चंदन यात्रा? ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने वाली इस विशेष सेवा का महत्व, तिथि और विस्तृत पूजन विधि यहां पढ़ें
Akshaya Tritiya 2026: ठाकुर जी की चंदन यात्रा भक्ति, शीतलता और सेवा का एक अनूठा संगम है. 2026 में यह पावन उत्सव 20 अप्रैल अक्षय तृतीया से शुरू हो रहा है. आइए जानते हैं इस 21 दिवसीय उत्सव का आध्यात्मिक महत्व, इसके पीछे की पौराणिक कथाएं और सेवा की विस्तृत विधि.
अक्षय तृतीया से प्रारंभ: चंदन यात्रा 2026
सनातन धर्म में वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है. इसी दिन से ठाकुर जी की चंदन यात्रा का शुभारंभ होता है. 2026 में यह तिथि 20 अप्रैल को पड़ रही है. ये उत्सव लगातार 21 दिनों तक चलता है और वैशाख पूर्णिमा के साथ संपन्न होता है.
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क्यों मनाई जाती है चंदन यात्रा?
चंदन यात्रा का मुख्य उद्देश्य भगवान को ग्रीष्म ऋतु की तपिश से शीतलता प्रदान करना है. इसके पीछे दो प्रमुख कारण माने जाते हैं:
- भक्ति का भाव: जिस प्रकार हम गर्मी से बचने के लिए ठंडे जल और शीतल लेप का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार एक भक्त अपने ‘ठाकुर जी’ को कष्ट से बचाने के लिए शीतल मलय चंदन का लेप अर्पित करता है.
- पौराणिक संदर्भ: माना जाता है कि सतयुग में राजा इंद्रद्युम्न को स्वयं भगवान जगन्नाथ ने इस यात्रा को शुरू करने का निर्देश दिया था. वहीं, द्वापर युग में महाराज विराट ने भगवान कृष्ण और पांडवों के स्वागत में उन्हें चंदन का लेप लगाया था. चैतन्य महाप्रभु के काल में माधवेंद्र पुरी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गोपाल ने उन्हें जगन्नाथ पुरी से चंदन लाकर अपने विग्रह पर लगाने का आदेश दिया था, तभी से यह परंपरा और भी सुदृढ़ हुई.
21 दिनों की विशेष सेवा विधि
इन 21 दिनों में मंदिरों और घरों में सेवा का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है. इसे दो भागों में समझा जा सकता है:
- सर्वांग चंदन लेपन
यात्रा के पहले दिन (अक्षय तृतीया) और बीच-बीच में आने वाले रविवारों को ठाकुर जी के पूरे श्रीअंग पर चंदन का लेप किया जाता है. बाकी दिनों में मुख्य रूप से उनके मस्तक और चरणों पर लेप लगाया जाता है. भक्त घंटों बैठकर शुद्ध चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसते हैं और उसमें केसर, कपूर व गुलाब जल मिलाकर दिव्य लेप तैयार करते हैं.
- जल विहार और नौका विहार
पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप ‘मदन मोहन’ जी को पालकी में बिठाकर नरेन्द्र सरोवर ले जाया जाता है. वहां फूलों से सजी नौकाओं में भगवान को जल विहार कराया जाता है. कई इस्कॉन मंदिरों में भी इस दौरान विशेष कुंड बनाकर भगवान को जल में विहार कराया जाता है ताकि उन्हें ठंडक मिले.
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- फूल बंगला और शीतल श्रृंगार
गर्मी को देखते हुए मंदिरों में ‘फूल बंगला’ सजाया जाता है. मोगरा, गुलाब और चमेली जैसे सुगंधित और ठंडे फूलों से पूरा गर्भगृह महक उठता है.। ठाकुर जी को भारी रेशमी वस्त्रों के बजाय अत्यंत हल्के और झीने सूती वस्त्र यानि मलमल के कपड़े पहनाए जाते हैं.
- ऋतु अनुसार विशेष भोग
21 दिनों तक ठाकुर जी के भोजन का विशेष ध्यान रखा जाता है. उन्हें ताजे फलों का रस, पना, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, और दही-मिश्री अर्पित की जाती है. मिट्टी के नए पात्रों में शीतल जल भरकर रखा जाता है.
चंदन यात्रा का आध्यात्मिक संदेश
चंदन यात्रा केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि यह आत्म-समर्पण का प्रतीक है. चंदन अपनी सुगंध और शीतलता देने के लिए खुद को पत्थर पर घिस देता है. इसी प्रकार, यह यात्रा भक्तों को सिखाती है कि भगवान की सेवा में खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने से ही जीवन में शांति और शीतलता प्राप्त होती है.
यदि आप घर पर ठाकुर जी (लड्डू गोपाल) की सेवा करते हैं, तो इन 21 दिनों में उन्हें प्रतिदिन चंदन का तिलक लगाएं और शीतल वस्तुओं का भोग लगाकर इस पावन परंपरा का हिस्सा बनें.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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