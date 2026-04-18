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Akshaya Tritiya Puja Samagri 2026: अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी बरसाएंगी कृपा...इस विधि से करें पूजा और नोट करें पूजन सामग्री

Akshaya Tritiya Puja Samagri 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल अक्षय तृतीया का पर्व 19 अप्रैल 2026, रविवार को मनाया जाएगा और इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है.

Published date india.com Updated: April 18, 2026 11:00 AM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Akshaya Tritiya Puja Samagri 2026: अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी बरसाएंगी कृपा...इस विधि से करें पूजा और नोट करें पूजन सामग्री
Akshaya Tritiya 2026

Akshaya Tritiya Puja Samagri 2026: हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना गया है और कहते हैं कि इस दिन कोई शुभ कार्य किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है. यही वजह है कि लोग अक्षय तृतीया के दिन नया वाहन, प्रॉपर्टी या कोई नई चीज खरीदते हैं. अक्षय तृतीया के दिन सोना-चांदी खरीदना भी शुभ व फलदायी माना गया है. इस तिथि को अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं क्योंकि इस दिन कोई शुभ कार्य जैसे कि सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, शादी या गोद भराई करने के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती. इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026, रविवार को है और इस दिन मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है.

पूजा में न रहे कोई कमी

अक्षय तृतीया के दिन मां लक्ष्मी का पूजन करने से घर में बरकत आती है और सुख-समृद्धि बनी रहती है. इसलिए इस दिन पूजा में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए. हिंदू धर्म शास्त्रों में मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है जिस पर उनकी कृपा होती है उसके जीवन में धन-धान्य की कमी नहीं होती.

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अक्षय तृतीया पूजा सामग्री लिस्ट

अक्षय तृतीया के​ दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से पहले पूजन सामग्री पहले से तैयार कर लेनी चाहिए. पूजा शुरू करने से पहले मंदिर को स्वच्छ करें और भगवान विष्णु व मां लक्ष्मी मूर्ति को स्वच्छ करें. फिर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर विष्णु जी और लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें.

अक्षय तृतीया के दिन पूजा में कुछ चीजों का शामिल करना बेहद जरूरी होता है. पूजा की थाली में रोली, कुमकुम, अक्षत, हल्दी और चंदन रखें. भोग के लिए पीली मिठाई, सत्तू, गुड़ और ताजे फल जैसे खरबूजा या आम रखें. पूजा सामग्री में तुलसी के पत्ते अवश्य होने चाहिए और घी, मिट्टी का दीपक भी रखें. इसके अलावा जल से भरा कलश, नारियल, कलावा, सोने या चांदी का सिक्का भी अक्षय तृतीया की पूजा में रखा जाता है.

ऐसे करें अक्षय तृतीया की पूजा

अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु को चंदन ​का तिलक और मां लक्ष्मी को सिंदूर का तिलक लगाएं. इसके बाद फल, फूल, भोग अर्पित करें. इस दिन मां लक्ष्मी कमल का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है. विष्णु जी के भोग में तुलसी दल अवश्य रखें. फिर घी का दीपक जलाएं और प्रार्थना करें. अक्षय तृतीया के दिन यदि सोने—चांदी की कोई चीज खरीदी है तो उसे पूजा में जरूर रखें.

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डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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