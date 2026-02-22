Hindi Faith Hindi

Amalaki Ekadashi 2026 Date: 4 शुभ योगों के निर्माण से बेहद फलदायी बनेगी आमलकी एकादशी...जानें 26 या 27 फरवरी कब रखें व्रत?

Amalaki Ekadashi 2026 Date: जानें आमलकी एकादशी 2026 की सही तारीख, 26 या 27 फरवरी में कब रखें व्रत. इस बार बन रहे हैं 4 शुभ योग, जानिए पूजा विधि और महत्व.

Amalaki Ekadashi 2026: फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाने वाली आमलकी एकादशी इस बार खास ज्योतिषीय संयोग लेकर आ रही है. पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 26 फरवरी 2026 की रात्रि में होगा और समापन 27 फरवरी की रात्रि में होगा. लेकिन सनातन धर्म में व्रत उदय तिथि के आधार पर रखा जाता है. ऐसे में आमलकी एकादशी का व्रत 27 फरवरी 2026, शुक्रवार को रखा जाएगा. 26 फरवरी को व्रत रखना शास्त्रसम्मत नहीं माना जाएगा.

आंवला और श्रीहरि का दिव्य संबंध

आमलकी एकादशी का सीधा संबंध भगवान भगवान विष्णु और आंवला वृक्ष से जुड़ा है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन आंवला वृक्ष में स्वयं श्रीहरि का वास होता है. इसलिए इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा, परिक्रमा और दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि आंवले का सेवन और दान करने से रोग दोष दूर होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

शुभ योगों का दुर्लभ संयोग

इस वर्ष आमलकी एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है. ज्योतिष के अनुसार जब एक ही दिन में इतने शुभ योग बनते हैं तो व्रत, जप, तप और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है. इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ, तुलसी अर्चन और जरूरतमंदों को अन्न या आंवला दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है. यह संयोग साधकों के लिए विशेष सिद्धिदायक माना जा रहा है.

पौराणिक कथा क्या कहती है

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मनिष्ठ राजा ने पूरे राज्य के साथ इस व्रत का पालन किया था. परिणामस्वरूप उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बनी रही. कथा में बताया गया है कि आमलकी एकादशी का व्रत पापों का क्षय करता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है. यह व्रत मन, वचन और कर्म की शुद्धि का पर्व माना जाता है.

पूजा विधि और पारण का समय

प्रातः ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ या पीले वस्त्र धारण करें. घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर पंचोपचार पूजा करें. आंवला फल अर्पित करें और संभव हो तो आंवला वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर परिक्रमा करें. दिनभर फलाहार या श्रद्धानुसार उपवास रखें. अगले दिन द्वादशी तिथि में प्रातः पारण करना शुभ माना जाता है.

संकल्प और साधना का अवसर

आमलकी एकादशी 27 फरवरी को रखा जाने वाला यह व्रत चार शुभ योगों के कारण विशेष फलदायी रहेगा. श्रद्धा, संयम और नियमपूर्वक किया गया यह व्रत जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और आध्यात्मिक शांति प्रदान कर सकता है.

