Amalaki Ekadashi 2026 Date And Timing Why Is The Fast Of Amalaki Ekadashi Incomplete Without Awla Pujan Know Its Reason

Amalaki Ekadashi 2026: आंवले के ​बिना क्यों अधूरा होता है आमलकी एकादशी का व्रत? जानिए इसका कारण और महत्व

Amalaki Ekadashi 2026: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत रखने वाले जातक को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है और श्रीहरि भगवान विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है.

Amalaki Ekadashi 2026

Amalaki Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है और साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं. प्रत्येक माह दो एकादशी व्रत आते हैं और सभी का अपना एक खास महत्व होता है. फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी या आंवला एकादशी कहा जाता है. इस दिन भगवान विष्णु और भगवान श्रीकृष्ण का पूजन किया जाता है. लेकिन यह व्रत आंवले की पूजा के बिना अधूरा माना गया है. आइए जानते हैं कब है आमलकी एकादशी और इस दिन क्यों होती है आंवले की पूजा?

आमलकी एकादशी 2026 कब है?

वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 फरवरी को रात 12 बजकर 33 मिनट पर शुरू होगी और 27 फरवरी को रात 10 बजकर 32 मिनट पर शुरू होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल आमलकी एकादशी का व्रत 27 फरवरी 2026, शुक्रवार को रखा जाएगा. इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन यानि 28 फरवरी 2026 को किया जाएगा.

क्यों करते हैं आंवले का पूजन?

आमलकी एकादशी के दिन श्रीहरि भगवान विष्णु और भगवान श्रीकृष्ण के साथ आंवले की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है. कहते हैं कि आंवले की पूजा के बिना आमलकी एकादशी का व्रत अधूरा होता है. आंवला एकादशी का व्रत सबसे पहले देवी लक्ष्मी ने रखा था और उन्हें भगवान शिव और भगवान विष्णु के स्वरूप में आंवले के पेड़ का पूजन किया था. पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी धरती लोक पर भ्रमण करने आईं. धरती पर आने के बाद उन्हें मन हुआ कि वह भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करें. लेकिन यहां वह इस दुविधा में पड़ गई कि विष्णु जी की पूजा में तुलसी के पत्ते का उपयोग होता है और शिव जी की पूजा बेल के साथ की जाती है. ऐसे में दोनों की पूजा एक साथ कैसे की जाए?

तब माता लक्ष्मी को याद आया कि आंवले के पेड़ में तुलसी और बेल दोनों के गुण एक साथ पाए जाते हैं. तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है. इसके बाद माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को भगवान विष्णु और भगवान शिव का स्वरूप मानकर विधि-विधान से पूजन करना आरंभ किया. कहते हैं कि तभी से हिंदू धर्म में आंवले का पेड़ पूजनीय हो गया और हर साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला एकादशी का व्रत रखा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला या आमलकी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य की प्राप्ति होती है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

