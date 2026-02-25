By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Amlaki Ekadashi 2026: घर में आंवले का पेड़ नहीं है? तो आमलकी एकादशी पर ऐसे करें पूजा, मिलेगा पूरा फल
Amlaki Ekadashi 2026: घर में आंवले का पेड़ नहीं है तो क्या अधूरा रह जाएगा आमलकी एकादशी का व्रत? जानिए आसान पूजा विधि और पूरा धार्मिक महत्व.
Amlaki Ekadashi 2026: पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि का व्रत 27 फरवरी, शुक्रवार को रखा जाएगा. उदय तिथि के अनुसार इसी दिन व्रत रखना उचित माना जाता है. इस व्रत का पारण 28 फरवरी को सुबह 6:47 बजे के बाद किया जाएगा.
फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाने वाली आमलकी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है. धर्मग्रंथों के अनुसार इस दिन आंवला वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास माना जाता है. लेकिन शहरों में रहने वाले कई लोगों के मन में सवाल होता है अगर घर या आसपास आंवला का पेड़ नहीं है तो क्या व्रत अधूरा रह जाएगा? शास्त्रों का जवाब है नहीं.
पुराणों में उल्लेख है कि आंवला वृक्ष को ‘अमृत फल’ का दर्जा दिया गया है. कथा के अनुसार एक राजा ने आंवला वृक्ष के नीचे व्रत और पूजन किया, जिससे उसे दिव्य फल की प्राप्ति हुई. इसी कारण इस एकादशी पर आंवले की पूजा विशेष मानी गई लेकिन पूजा का मूल तत्व है श्रद्धा, न कि केवल पेड़ की भौतिक उपस्थिति.
अगर पेड़ नहीं है तो ऐसे करें पूजा
- आंवला फल स्थापित करें. यदि पेड़ उपलब्ध न हो तो बाजार से ताजा आंवला फल लाकर पीले या लाल कपड़े पर स्थापित करें. इसे भगवान विष्णु का प्रतीक मानकर पूजन करें.
- तुलसी और आंवला साथ रखें. तुलसी को भी विष्णु प्रिय माना गया है. आंवले के साथ तुलसी दल अर्पित करने से पूजा पूर्ण मानी जाती है.
- आप तुलसी के क्यारे में भी आंवला को स्थापित करके पूजन कर सकते हैं. हमारे शास्त्रों में मानस पूजा का बहुत महत्व बताया गया है.
- विष्णु सहस्रनाम या ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ जप करें. पूजा के दौरान मंत्र जप करने से वही आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है जो वृक्ष के नीचे पूजन से मिलता है.
दीपक और जल अर्पण
एक घी का दीपक जलाएं और शुद्ध जल अर्पित करें. मान्यता है कि इससे पापों का क्षय होता है और सौभाग्य बढ़ता है.
आंवले के पेड़ की पूजा ना भी कर पाएं तो इस दिन आंवले की पूजा जरूर करें.
क्या मिलता है इस व्रत का फल?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश, स्वास्थ्य लाभ और विष्णु कृपा प्राप्त होती है. आंवला आयुर्वेद में भी अमृत समान माना गया है ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है इसलिए इस दिन आंवला का सेवन करना भी शुभ माना जाता है. (व्रत नियमों के अनुसार)
खास ध्यान रखें
- विष्णु और तुलसी पूजा अवश्य करें.
- व्रत में सात्विक आहार ही लें.
- क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें यही सच्चा व्रत है.
आखिर में याद रखें ईश्वर भावना में बसते हैं. यदि श्रद्धा सच्ची हो तो बिना पेड़ के भी आमलकी एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त किया जा सकता है.
