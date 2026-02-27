Hindi Faith Hindi

Amalaki Ekadashi 2026 Shubh Muhurat And Paran Time Know The Puja Vidhi Of Lord Vishnu And Shiv Ji

Amalaki Ekadashi 2026: आज इस शुभ मुहूर्त में करें आमलकी एकादशी व्रत का पूजन, यहां जानें पूजा की सही विधि और पारण का समय

Amalaki Ekadashi 2026: फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आमलकी एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस दिव आंवले के पेड़ का पूजन किया जाता है.

Amalaki Ekadashi 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार आज यानि 27 फरवरी को आमलकी एकादशी का व्रत रखा जा रहा है और हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व माना गया है. आमलकी एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है और इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व माना गया है. कहते हैं कि आमलकी एकादशी के दिन यदि आंवले का पूजन किया जाए तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है. काशी में आमलकी एकादशी के दिन भगवान शिव व माता पार्वती का पूजन किया जाता है और उन्हें गुलाल लगाकर होली खेली जाती है. आमलकी एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है और इस दिन यदि शुभ मुहूर्त में पूजा की जाए तो शुभ फल की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं आमलकी एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त

आमलकी एकादशी 2026 शुभ मुहूर्त

आमलकी एकादशी यानि रंगभरी एकादशी के दिन रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है. पंचांग के अनुसार 27 फरवरी को सुबह 10 बजकर 48 मिनट से लेकर 28 फरवरी को सुबह 6 बजकर 53 मिनट तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा. वहीं सुबह 6 बजकर 48 मिनट से सुबह 10 बजकर 48 मिनट तक रवि योग बन रहा है. इन मुहूर्त में पूजा करना बेहद ही फलदायी होगा.

आमलकी एकादशी 2026 पारण समय

आमलकी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन यानि 28 फरवरी 2026 को किया जाएगा. पारण का शुभ समय सुबह 6 बजकर 47 मिनट से लेकर 9 बजकर 6 मिनट तक रहेगा.

आमलकी एकादशी पूजा विधि

आमलकी एकादशी के दिन सुबह उठकार स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र पहनें और फिर मंदिर को स्वच्छ करें. इसके बाद भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें और विष्णु जी को तुलसी दल, फल, पीले फूल, मिष्ठान अर्पित करें और फिर घी का दीपक जलाएं. इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व माना गया है. इसलिए घर के नजदीक यदि कोई आंवले का वृक्ष हो तो उसका पूजन करें और कलावा बांधकर 7 बार परिक्रमा लगाएं. अगर आस-पास आंवले का वृक्ष नहीं है तो आंवल लाकर मंदिर में रखें और उसका पूजन करें.

आमलकी एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहते हैं और इस दिन विष्णु जी के साथ ही शिव-पार्वती की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है. इस दिन शिव-पार्वती को रंग-गुलाल अर्पित किया जाता है. विशेषतौर पर भगवान शिव की नगरी काशी में रंगभरी एकादशी को होली की तरह ही धूमधाम से मनाया जाता है.

