Amalaki Ekadashi 2026 Vrat katha: आमलकी एकादशी पर करें इस कथा पाठ, भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे सरल तरीका

Amalaki Ekadashi 2026 Vrat katha: हिंदू धर्म में सालभर में 24 एकादशी व्रत आते है. इसी में से एक है आमलकी एकादशी. इस एकादशी पर व्रत करने और कथा पढ़ने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है.

Amalaki Ekadashi 2026 Vrat katha: आमलकी एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र व्रत माना जाता है. यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है. इस बार ये व्रत 27 फरवरी को रखा जायेगा. माना जाता है कि इस एकादशी का पालन करने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है. इस एकादशी पर आंवले के वृक्ष के पूजन का खास विधान है. इस दिन विधि-विधान से आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करने और कथा पड़ने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है.

आमलकी एकादशी कथा

पुराणों में वर्णन है कि प्राचीन काल में वैदिश नगर में प्रतापी राजा चैत्ररथ राज्य करते थे. उनका राज्य संपन्न और खुशहाल था. एक बार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई. राजा, प्रजा और राजपुरोहित सहित सभी लोग नदी के तट पर भगवान विष्णु और परशुराम जी की प्रतिमा स्थापित कर आंवले के वृक्ष की पूजा करने लगे. रात्रि में जागरण करते हुए भक्तजन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष का गुणगान कर रहे थे. इस दौरान एक शिकारी आया, जो अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए पशुओं का शिकार करता था. भूख और प्यास से परेशान, वह पूजा में विघ्न डालने लगा. लेकिन जब उसने वहां का भक्ति‑पूर्ण दृश्य देखा, तो उसके मन में श्रद्धा जाग उठी. शिकारी ने व्रत का पालन किया और पारण किया.

कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हुई. परंतु, उसके पुण्य कर्म के कारण वह अनजाने में आमलकी एकादशी व्रत करने से राजा विदुरथ के घर में पुत्र के रूप में जन्मा. उसका नाम रखा गया वसुरथ, जो युवा होकर पराक्रमी और तेजस्वी राजा बना. शिकार के दौरान जब वह यमराज के सेवकों से घिर गया, तो देवी शक्ति प्रकट हुई और उसकी रक्षा की. आकाशवाणी हुई कि यह भगवान विष्णु की कृपा है.

पूजा विधि

  • सूर्योदय से पहले स्नान कर पूजा स्थल को स्वच्छ करें.
  • भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएँ.
  • आंवले का वृक्ष या फल जल से स्नान कर पूजन करें.
  • कथा का पाठ करें और व्रत का संकल्प लें.
  • पूजा के अंत में जरूरतमंदों या गरीबों को दान दें.

व्रत का महत्व

  • कथा सुनने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं.
  • भगवान विष्णु भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं.
  • वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होती हैं.
  • घर-परिवार में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है.
  • भक्तों पर भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद बना रहता है.

