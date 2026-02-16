By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
अमावस्या के टोटके: अमावस्या के दिन करें तुलसी से जुड़ा ये आसान उपाय...घर में नहीं होगी धन की कमी!
अमावस्या और सूर्यग्रहण पर तुलसी पूजा को घर में धन, सुख और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का शास्त्रीय तरीका माना गया है.
फाल्गुन अमावस्या: अमावस्या और सूर्यग्रहण का समय घर और जीवन में विशेष महत्व रखता है. शास्त्रों में कहा गया है कि इस दौरान सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घटता और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. ऐसे में तुलसी का पौधा या पत्तियां घर में रखने और उसकी पूजा करने से न केवल आध्यात्मिक लाभ होते हैं, बल्कि धन, स्वास्थ्य और मानसिक शांति भी मिलती है.
अमावस्या पर तुलसी पूजा के फायदे
अमावस्या की रात को तुलसी पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. तुलसी को सात्विक पौधा माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करने में सक्षम है. शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या के दिन तुलसी जलाभिषेक और दीपदान करने से धन-सम्पत्ति की वृद्धि और वास्तु दोषों में कमी आती है.
इसके अलावा, आयुर्वेद और वैदिक परंपरा के अनुसार तुलसी का सेवन और पूजा रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, मानसिक तनाव और नकारात्मक विचार कम होते हैं, जिससे घर में सुख-शांति बनी रहती है. अमावस्या के दिन तुलसी के पास ध्यान और मंत्र जाप करने से आध्यात्मिक उन्नति भी होती है.
सूर्यग्रहण के दौरान तुलसी पूजा क्यों जरूरी है
सूर्यग्रहण के समय सूर्य देव की ऊर्जा प्रभावित होती है. शास्त्रों में बताया गया है कि ग्रहण के दौरान सकारात्मक ऊर्जा कमजोर और नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे शारीरिक और मानसिक अशांति हो सकती है. इस समय तुलसी की पूजा और तुलसी जल का प्रयोग करने से इन नकारात्मक प्रभावों से रक्षा और सुरक्षा मिलती है
सूर्यग्रहण के दौरान तुलसी जल से स्नान करना शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है. तुलसी की माला या पत्तियों के माध्यम से मंत्र जाप करना सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है. इससे घर में न केवल शांति आती है, बल्कि धन, स्वास्थ्य और समृद्धि भी बनी रहती है.
तुलसी पूजा का आसान तरीका
अमावस्या या सूर्यग्रहण की रात सूर्यास्त के बाद तुलसी के पौधे या पत्तियों को पूजा स्थान पर रखें.
अगले दिन तुलसी के पत्ते किसी पेड़ के नीचे या गंगा जल में प्रवाहित करें.
तुलसी पर शाम और सुबह जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं.
9 बार मंत्र “ॐ धनदाय नमः” का जाप करें.
तुलसी की 8 या 108 परिक्रमा करें.
यह उपाय सदियों से घर में सुख, धन और स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए अपनाया जा रहा है. तुलसी पूजा से अमावस्या और सूर्यग्रहण के समय नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है,साथ ही लक्ष्मी और विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
